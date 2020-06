Miluji svobodu a nejvíc mi záleží na rodině, říká MOgirl Nurse

Poprvé se jako modelka postavila před objektiv při čistě soukromém focení a bylo to rovnou s „mamkou“ magazínu MOmag Monikou. „A dovedlo mě to až tam, ke jsem dnes,“ směje se Nurse. Jinak se však svými úspěchy chlubit nechce. Prozrazuje však, že si zahrála v klipu slovenské kapely Smola a Hrušky.

Její životní motta jsou jednoduchá: Nikdy nedělej to, co nechceš, aby ostatní dělali tobě, zní jedno. A druhé říká: Žij a nech žít.

MOgirl Nurse Její pravé jméno je Kateřina, pseudonym „Nurse“ však nemá náhodou, odkazuje na její práci sestry u zubního lékaře. Má dva zrzavé kocoury, Boba a Marleye.

Doznává se k tomu, že je občas náladová a výbušná – a že by to ráda změnila. A dodává, že je možná až přehnaně sebekritická. Její prioritou je rodina a momentálně je prý navýsost šťastná: „Narazila jsem totiž na spřízněnou dušičku. A moc si to užívám.“ A doplňuje, že miluje svobodu. „A taky se svobodně cítím,“ líčí.

Její tetování dává prostor přírodním motivům, v abstraktní malbě na zádech má své místo strom, měsíc, na kůži vklouzlo i zatím celkem šest koček. „Abstraktních motivů a klidně i kočiček se chci držet i do budoucna,“ prozrazuje.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.