Kukly, vodítko, obojky: šéfka MOgirls vzala své slečny na vycházku

Když se ohlédnete na začátky rodiny MOmagu, lišily se nějak ženy, které do ní vstupovaly, od těch dnešních? Byly více, nebo méně odvážné, sebevědomé, provokativní, decentní?

V jednom ohledu jsou holky stále lepší a lepší, zjistily, že fotit nahá a fotit nebo dělat porno není totéž. Já sama mám dceru a porno bych nemohla dělat právě s ohledem na ni, ačkoli proti němu a holkám, které ho dělají, nic nemám. Jsem však ráda, že holky se čím dál méně stydí. Volněji se pak vymýšlejí netradiční fotky. Nemusíme tolik řešit, jestli někde něco vykoukne. Nemusíme se tolik hlídat, například u tohoto focení jsem jako šéfka mohla dát holkám obojky a vzít je na vodítko. Pořád však platí, že u nás se explicitně nikdy nic neukazuje. Intimní partie nejsou vidět, o to jde.

Změnil se podle vás za poslední dobu obraz holek a žen obecně, to jak je společnost chápe, jak vnímají samy sebe?

Holky jsou asi otevřenější. Ale je to možná můj zkreslený obraz, protože se právě s takovými lidmi stýkám. To mě baví. Každý má to svoje a je na každém, kolik toho o sobě řekne. Já jsem hodně otevřený člověk a baví mě to. Když ale zůstanu u focení, obecně jsou podle mě lépe přijímány „nedokonalosti“ žen jako strie, celulitida nebo špíčky. Kolikrát už fotky ani tolik neupravujeme, několik našich fotografů je neupravuje vůbec.

Monicorn Je majitelkou alternativního magazínu MOmag, kromě tohoto koníčku podniká v oblasti marketingových strategií, rozvíjení webových stránek a sociálního obsahu, e-shopů, jako produkční se se podílí na Tattoo Convetion Prague. Tíhne k BDSM tématice a bodymodifikacím, ačkoli žádnou invazivní úpravu sama nepodstoupila. „Skrze MOmag utíkám z reality své profese, kde musím používat hlavu,“ směje se.

Dokonalost, krása, diktát krásy, standardizovaná krása… Jaký je postoj komunity kolem MOmag k těmto konstruktům?

Každá žena chce být krásná. Jak už jsem však řekla, představy i hranice má každý jiné, a to je v naprostém pořádku. V tomto ohledu je třeba dát prostor svobodě. Mně se líbí i nepotetované ženy, spíš hubené než oplácané, ale někdy je sexy i oplácaná nepotetovaná.

Příliš tetování, samé kérky, další pomalovaná… ozývá se občas v diskusích pod galeriemi MOgirls. Co vy na to?

Klasika, a já to miluju! Hodně lidí od nás se na diskusi vždycky těší. Dáváme sázky, kolikrát se objeví něco jako „Kdyby neměla kérky, byla by hezká“. Pod tímto fotosetem přistane možná třeba zase „Ještě že mají kukly, hned je to hezčí.“ V podstatě mě to baví. Přiznávám, že občas požádáme o vypnutí diskuse na přání modelky, protože ne každý to unese. Každý má však právo na svůj vkus a názor. A je to tak, že se píšou většinou ty negativní. O poštovních službách ostatně taky mluví nejvíc ti, kteří nejsou spokojeni, ale těch milion zásilek, které jsou denně přepravené v pořádku, se už nevidí.



Je tetování podmínkou vstupu k MOgirls?

Ano, je to podmínka. Ale počítáme i piercingy, barevné vlasy anebo jiný netradiční vzhled. Jde o to, aby holka nesla příběh, byla výrazná, upoutala, neschovávala se. Ale mít kérky je už v dnešní době už normální... Tak proč to lidi stále tak pobuřuje? A především asi ty z malých měst nebo starší. Samozřejmě, mají právo na svůj názor, ale netřeba urážet. Taky nekomentujeme a neshazujeme patky, ofiny a igelitky.

Holčičí gang a jeho boss Na fotosetu se představuje Monicorn jako šéfová dívčí tlupy a MOgirls Ivana, Zuzana, Christoffer a Gaby. Fotila Sonya Son.



Čím je tetování pro vás?

Pro mě je tetování sexy. Líbí se mi. Já osobně jsem s ním začala v patnácti, takže už více než před sedmnácti lety. Kdybych mohla, nechala bych si to až tak od pětadvaceti, kdy bych měla víc rozmyšleno, co přesně jak chci. Teď mám na sobě vyloženě „bordel“. (smích) A laser to dolů nedá úplně, takže budeme muset přetetovávat, začerňovat. Některých kérek lituji, některých ne. Ale to je život. Rozhodně doporučuji před prvním tetováním přemýšlet co, jak a kam, protože je velmi pravděpodobné, že do budoucna budete chtít další. A že to je na celý život.

Právě, až do stáří.

Jasně, kolikrát slýchám, co prý budu s tím vším tetováním dělat, až budu stará… No, budu s ním stará, odpovídám. Asi nebudu nosit tílka jako teď a obličej si potetovat neplánuji, to je pro mě už extrém. Možná budu cool babča a možná to bude šílený, možná budu potetovaná atrakce a budu z toho těžit. (smích)

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Co bylo a zůstává hlavní myšlenkou, poselstvím MOgirls?

Jsme prostě komunita lidí, co mají rádi kérky, focení a srandu. Víc bych za tím nehledala! Projekt je to nekomerční, i když nyní se už občas ozývají i placené zakázky za sdílení nebo bannerovou kampaň. To je malá odměna za práci kolem toho. Jinak je to pro všechny koníček s občasným přivýdělkem a pro obohacení portfolia.

MOmag, kolem kterého se vše točí, je klasický časopis, nebo něco víc?

Teď jsme víc rodina a komunita. I když jsou neshody ve všech kolektivech, nás netrápí tolik. Jsme k sobě otevření, platí to pro modelky i fotografy, dokonce i pokud jde o problémy, zdravotní trable, nelehká psychická období. Prostě se nepřetvařujeme, sdílíme pocity, pozitivní i negativní. A pro vysvětlení jména, odkazuje na mé jméno MOnika a slovo MAGazín. Nápad na onen projekt vznikl děsně rychle, když se nadchnu, jedu. A teď už to měnit nebudu.

Jaké jsou další plány?

Udržet fajn partu, navázat zajímavé placené spolupráce, z nichž budou těžit i MOgirls a fotografové, kteří si to zaslouží, a být v klidu a v pohodě. A taky bych chtěla mít víc času a dodělat web k obrazu svému, stále tvořím medailonky holek a fotografů. Chystám to už asi tři roky… Vlastně když udržím dosavadní minimum čtyř nových fotosetů měsíčně, budu spokojená.