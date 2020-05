Baví mě být středem pozornosti, říká MOgirl Zuzana

„Vlastně ani nevím, co mě k focení přivedlo,“ vzpomíná, dodává však, že je ráda středem pozornosti a že se o modelky i fotografy zajímala odjakživa. V osmnácti letech se poté jednomu sama ozvala. Vyšlo to, focení se jí stalo koníčkem. „Zjistila jsem, že mě to opravdu baví, naplňuje. A začalo to přinášet peníze,“ dodává.



Jejími plány do budoucna je samozřejmě dokončit studium. A cestovat, poznávat jiné kultury. „A v nejlepším případě se někde v zahraničí i usadit,“ líčí.

Pokud jde o ještě soukromější plány, ráda by se zbavila lenosti, kterou považuje za svou nejhorší vlastnost. A ještě jedno by chtěla změnit – tvrdohlavost. „Nikdy si nenechám nic vysvětlit. Vadí mi to. Divím se, že se mnou někdo vydrží,“ říká se vší upřímností MOgirl Zuzana. Dodává však, že je šťastně zadaná a její přítel je spolu s její rodinou její největší prioritou.

MOgirl Zuzana Žije v Kojetíně, je jí devatenáct let. Věnuje se focení a ráda se dívá na pohádky. A přiznává: „Jsem tak trochu blázen.“

Hlásí se k mottu „Buď vždy hrdá na to, kým jsi.“ To má ostatně, ve slovenštině, dokonce vytetované na pravé ruce.

Tetování je její velkou zálibou, celkem mu nabídla své tělo už jedenáctkrát. „Na žebrech mám elementy života, pod zadkem svůj pseudonym Babygirl, nad ním postavičku ze své oblíbené pohádky. Na tříslech růžičku a nápis Smile,“ vypočítává. Aktuálně pracuje na pravém rukávu: „Mám na něm své znamení v čínském horoskopu a datum, kdy jsem si splnila jeden svůj sen. Je tam postavička z mé nejoblíbenější pohádky Jak vycvičit draka, a to je pro mě momentálně moje nejhezčí kérka. A kromě svého motta mám na pravé ruce také obraz svého psa,“ říká.



MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.