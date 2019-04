VIDEO: Sejmu tě zezadu. Na obřího wrestlera zaútočil násilník

Že to je dohodnutý, hraný útok, si však myslel leckdo. K wrestlerské scéně obdobné teatrální rvačky samozřejmě patří, realita a domluvený scénář se často protínají. „Je to wrestlingová show, takže když dojde k něčemu podobnému, nikdy nevíte, co se přesně děje,“ uvedl podle listu The New York Times televizní stanici CBS News jeden z diváků.

Násilná scénka, k níž došlo v sobotu 6. dubna v newyorském Barclay Center, kde ceremoniál uváděl Breta „The Hitman“ Harta do síně slívy organizace WWE, ale připravená nebyla. Ani následná mela, při níž se do slavnostního ringu vrhla ochranka i další wrestleři, násilníka, šestadvacetiletého Zachary Madsena, odtrhli a minimálně jednou stihli udeřit do obličeje.

Hart požívá renomé jednoho z největších amerických wrestlerů. Vstupem do této scény dodržel rodinnou tradici, v osmdesátých a devadesátých let byl na výsluní světa teatrálního násilí. Do síně slávy vstupoval jako člen týmu The Hart Foundation, který tvořil s již zesnulým Jimem „The Anvil“ Neidhartem, připomněl server dailyhive.com.

Hart při potyčce utrpěl poranění kyčle, po pacifikaci útočníka a uklidnění situace se však vrátil do středu ringu a dokončil svou slavnostní řeč. „Je-li tu jedna věc, kterou bych rád, aby si každý z ceremoniálu síni slávy odnesl, pak to není to, k čemu došlo. Je fakt, že mě nic nezastaví, abych dokončil hold svému nejlepšímu příteli a našemu týmu,“ uvedl Hart.

„Bret má za sebou rakovinu i mrtvici a je jedním z největších wrestlerů všech dob. Nezasloužil si být napadený,“ uvedla na síti Twitter Neodhardtova dcera Nattie.

Pachatele předala ochranka a wrestleři policii. Byl obviněn a vzat do vazby s kaucí 1 500 dolarů. Podle žalobce má za sebou již tři zadržení za stalking a nedodržení úředního rozhodnutí. „Cítil jsem, že přišel ten správný okamžik,“ řekl Madsen policii.

Měl štěstí, že jsem se k němu nedostal, vzkázal na Twitteru Hartův vnuk, rovněž wrestler, Davey Boy Smith Jr.