Turnaje Counter-Striku přitáhnou více jak půl milionu diváků, říká hráč

Pamatujete si, kdy jste hrál Counter-Strike: Global Offensive úplně poprvé?

Vím, že to bylo v roce 2007 na brněnském výstavišti, tehdejším legendárním INVEXU. Bylo tam hodně lidí, viděl jsem tam stage a hráče a vůbec jsem nechápal, co se děje. Lidi řvali, fandili a já se do toho vžil natolik, že jsem se rozhodl zkusit to doma taky. A u hry jsem zůstal dodnes.

Dokážete ji shrnout?

Hra proti sobě staví dva týmy, teroristy a counterteroristy. Obě strany mají za úkol eliminovat druhou a zároveň plnit samostatné cíle. Teroristé musí v závislosti na herním režimu umístit bombu, zatímco counterteroristé musí zabránit tomu, aby byla bomba položena, nebo ji zneškodnit.

Co se vám na hře líbí?

Její koncept. Kombinuje mnoho atributů, věcí, které musíte ovládat, abyste se stali úspěšným hráčem.

Roman „Blade“ Pilný (29 let) Je bývalým profesionálním hráčem her Counter-Strike a Counter-Strike: Global Offensive. Od roku 2017 je fulltime streamerem na největší internetové platformě twitch.tv. Vedle toho komentuje a analyzuje zápasy na největších česko-slovenských gamingových akcích. Pro pořadatele Red Bull Ultimátní hráč byl jasnou volbou ambasadora. Působí také jako esportový NHL 21 hráč v profesionálním hokejovém klubu HC Kometa Brno.

Tato otázka trápí spoustu teenagerů. Jak se stanou úspěšnějšími hráči?

Nejlepším se nestanete lusknutím prstu. Konkurence je obrovská ve všech hrách a obecně platí, že pokud do toho nedáte vše, nikdy se vám to nepovede. Často obětujete spoustu hodin i kamarádů. Základem je naučit se bezchybně střílet oponenty a osvojit si spoustu dalších schopností. Musíte získat dost zkušenosti a schopnost správně se rozhodnout, jak v které situaci reagovat a jak řešit problémy. Doporučuji sledovat zpětně své vlastní zápasy, protože tak vychytáte chyby. Určitě je dobré dívat se na zápasy světových hráčů a učit se od nich.

Jak to na takových turnajích vypadá?

Na začátku je potřeba říci, že turnaje se dělí na dva druhy, a to na online turnaje, tedy ty, co se hrají z domova, a pak na ty lepší a záživnější, offline. Hráči jedou do nějaké země, kde bojují, aby se dostali do vyřazovacích částí. Na play off už bývá publikum. Turnaje se hrají na velkých stadionech s patnácti tisíci diváky. Dalších půl milionu lidí se dívá online. Dostat se před ně je neskutečný zážitek, ale také obrovská dřina. V těch největších CS:GO turnajích si výherci odnesou okolo tří milionů korun na hlavu.

CS:GO je typická střílečka. Jaký je váš názor na tvrzení, že střílení podporuje agresivitu?Teď vás vybrali jako ambasadora CS:GO v soutěži Red Bull Ultimátní hráč. Co to pro vás znamená?

Znamená to pro mě hodně. Je to čest. Udělám vše pro to, aby se akce povedla a líbila se jak divákům a hráčům, tak i samotným organizátorům. Myslím si, že celá akce má skvělý náboj. Víc takových akcí u nás zatím není, takže jedině dobře, že lidi budou moci bojovat o takové ceny, jako jsou na tomto turnaji. Moc se na to těším.

Hraní her na PC násilí nepodporuje. To bychom mohli říci, že koukání na válečné filmy v televizi je také špatné, protože se tam střílí. Tu hru nikdo nehraje proto, že se tam střílí a někdo si v tom libuje, ale proto, že chce být nejlepší. Jasně, že vás dokáže emočně nabudit, jak by také ne, vždyť soutěžíte. Když hrajte důležitý zápas, něco pokazíte, bouchnete do stolu, zanadáváte si, ale za minutu jste zase v klidu a soustředíte se na další kolo. Je to jak u jiného sportu. Takže nesouhlasím s tím, že hry podporují násilí víc než cokoliv jiného.

Ve zdravém těle zdravý duch

Ale hra je přesto kontroverzní...

Asi jako každá počítačová hra a takzvaný esport. Mnoho lidí to neuznává, hlavně starší generace. Není to sport jako takový, tedy fyzický, spíš bych to nazval závoděním, soutěžením v počítačových nebo konzolových hrách. Spousta lidí si myslí, že esportoví hráči jsou obézní hoši, kteří jen sedí za počítačem.

Tak to není. Hráči v těch lepších týmech mají nastavené režimy od fitness poradců, mají doporučené jídelníčky, musí se hýbat, protože ve zdravém těle je zdravý duch a zdravá mysl. A mysl je v esportu velice klíčovým faktorem. Je potřeba to začít respektovat.

Jak se daří esportu v České republice?

Esport v Česku je trošku pozadu oproti světu. Na druhou stranu se to tu začíná rozjíždět, přichází investoři, kteří v tom vidí velkou budoucnost, začínají se zajímat média.

Ultimátní hráč Soutěž Red Bull Ultimátní hráč hledá nejvšestrannějšího esportového hráče u nás. Hráče, který dokáže ovládnout pět různých her a pokořit v nich všechny soupeře. Soutěž začala 23. února hrou Clash Royale, následovala FiFA 21, na kterou navazují hry CS:GO, League of Legends a Bike Unchained 2. Osm nejlepších se utká 3. dubna v Grand finále o zájezd na závody formule 1, Sony Playstation 5 a spoustu dalších zajímavých cen.

Máme hráče, kteří mohou konkurovat hráčům ve světě?

Moc jich nemáme. Hráčů připravených hrát ve světových týmech tu je málo. Do lepších světových týmů Counter-Striku se jich zatím dostalo jen pár. Přesto máme talentované hráče, kteří mají budoucnost. Myslím, že jich přibývá, jen to chce ještě čas. Být nejlepší stojí čas a peníze. V Česku se až na výjimky nerodí velké světové týmy, vychází odtud jednotlivci, kteří nás pak ve světě reprezentují.

Rýsuje se někdo konkrétní?

Máme teď želízko v ohni, jmenují se Sinners a já jim fandím. Zatím to klukům jde fakt skvěle a já si jen přeji, aby jim to vydrželo.

Jaké podmínky by hráčům pomohly?

Nemůžete chodit na dvanáctky do práce a pak přijít v sedm večer domů zničený a jít trénovat s týmem Counter-Strike. Pokud chcete být nejlepší, musíte se tomu věnovat naplno. V tom je mezi námi a světem obrovský rozdíl. Oni mají lepší podmínky včetně klidu na hraní a trénink. Už se to u nás však pomalu zvedá a posouvá správným směrem, takže to chce asi opravdu jen čas, kdy se v esportu staneme obávanou zemí jako Německo, Polsko nebo Švédsko.