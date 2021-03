Nestačí jen mačkat tlačítko. Bike Unchained 2 vyžaduje strategii

Vzpomenete si na první hru, kterou jste hrál?

Ty první jsem hrál na Commodoru 64, který přinesl domů brácha. Už si nepamatuji, jaká to byla, ale vím, že jsem byl fascinovaný tím, že můžu hrát a ovládat něco, co jede na magnetofonové pásce.

Kterou hru hrajete nejdéle?

Lineage 2! Hraji ji už od 15 let a dodnes si u ní občas udělám víkendový maraton.

Dokáže vás některá hra rozčílit?

Rozhodně, je to právě Lineage 2. Když někde failneme u Baiuma, dost se rozčílím.

Co to znamená? Dokážete to přeložit do jazyka lidí, kteří Lineage nehrají?

Baium je jeden z hlavních bossů ve hře, který se spawnuje, tedy vyskytuje, jen jednou za několik dní. Většinou je o něj dost velký souboj a strana, která souboj vyhraje, ho může i zabít.

Který typ her ve vás dokáže vytvořit takovou touhu, že na ni musíte myslet?

Asi kterýkoliv multiplayer. Dost často si i mimo počítač nebo mobil přehrávám situace, které se odehrály, přemýšlím, proč jsme prohráli a co se dalo udělat líp.

Zmínil jste mobil, povedlo se to i nějaké mobilní hře?

Určitě. V poslední době Wild Rift a dřív to byla hra Pokémon GO.

Hra, která je těžší, než se zdá

Jezdíte na horském kole?

Jezdil jsem, teď už na to nemám tolik času, kolik bych chtěl.

Bike Unchained 2 Bike Unchained 2 je jedna z nejpropracovanějších mobilních her, které se věnují MTB. Hra nabízí fantastický zážitek z extrémních terénů a sjezdových závodů pro všechny fandy horské cyklistiky a adrenalinu v realistickém 3D prostředí. Zavede vás do města, na poušť i do divoké přírody a čím déle ji budete hrát, tím zajímavější trasy na vás čekají. Můžete hrát jak v singleplayer módu, kde trénujete, nebo v multiplayer módu, díky němuž můžete vyzvat kamarády a porovnat své schopnosti a triky. Hra je ke stažení zdarma na Google Play a v App Store.

O bikování je hra Bike Unchained 2 , kterou nyní na turnaji Red Bull Ultimátní Hráč 2021 zastupujete jako ambasador. V čem se vám hra líbí?

Nejlepší na ní je, že se na začátku zdá jednoduchá na naučení. Když se do toho člověk ponoří víc, zjistí, že nezáleží jen na mačkání jednoho tlačítka, ale chce to i určitou strategii. Líbí se mi i její design. Myslím si, že je to jedna z nejlépe vypadajících her pro mobilní telefony.

Co říkáte na koncept turnaje Ultimátní Hráč?

Za mě je to asi jeden z nejoriginálnějších konceptů, jak přistoupit k hraní. Už před pěti lety, když jsem se do Red Bull Ultimátního Hráče zapojil poprvé, se mi líbilo, že se nehraje jen jedna hra, ale vítěz musí prokázat schopnost poradit si s více tituly. Myslím, že to je super oživení a dává to prostor komplexnějším hráčům.

Zúčastníte se turnaje i jako hráč?

Určitě to zkusím, ale moc si nevěřím. Po zkušenostech z minulých ročníků vím, že jsou mezi hráči fakt blázni, kteří můžou vzít do ruky kteroukoliv hru a v té dominovat.

Ultimátní Hráč Soutěž Red Bull Ultimátní Hráč je projekt, který hledá nejvšestrannějšího e-sportového hráče u nás. Hráče, který dokáže ovládnout pět různých her a pokořit v nich všechny soupeře. Soutěž odstartovala 23. února hrou Clash Royale, následovaly turnaje ve FIFA 21, CS:GO, League of Legends a pětici uzavírá hra Bike Unchained 2. Osm nejlepších se utká 3. dubna v Grand finále o zájezd na závody Formule 1, Sony Playstation 5 a spoustu dalších zajímavých cen.

Vyzval byste ostatní hráče, aby vás zkusili pokořit?

Určitě to můžete zkusit, myslím, že to nebude nic náročného, šanci proti mně bude mít každý.

Asi před rokem jste pořádal turnaj Xbox Masters ve hrách FIFA20 a NHL20. Jak je náročné takový turnaj uspořádat?

K tomuto turnaji jsme směřovali celý rok a bylo to spíš takové vyvrcholení roku plného turnajů, které jsme u nás dělali. Bylo to v době, kdy jsme ještě měli kavárnu ZETKO. Nejtěžší bylo naši představu dostat do finální podoby.

Prozradíte, na čem v oblasti e-sportu pracujete?

Zrovna něco chystáme, ale zatím nebudu prozrazovat, ať to nezakřiknu. Uvidíme, jestli se přípravy povedou.

E-sport neustále roste. Kde ho vidíte za deset let?

Je to tak, roste, zvlášť v této době, kdy se dá dělat velký turnaj i z pohodlí domova a může mít stejnou sledovanost jako dřív. To je skvělý. Je to super příležitost, aby e-sport vyrostl i tady v Česku. A co tak mám možnost sledovat ve svém okolí, snad se tomu už konečně blížíme.