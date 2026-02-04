Brit Awards jsou britským ekvivalentem amerických hudebních cen Grammy. Uděluje se nejvýraznějším umělcům a osobnostem pop music z Velké Británie.
Kdy a kde bude Brit Awards 2026
Šestačtyřicátý ročník hudebních cen Brit Awards se uskuteční v sobotu 28. února 2026 a poprvé v historii opustí Londýn. Slavnostní ceremoniál zamíří do arény Co-op Live ve čtvrtém největším britském městě Manchesteru. Moderátorské role se již pošesté ujme Jack Whitehall.
Soška Brit Awards
Trofej vítězů Brit Awards představuje postava Britannia, ženská personifikace Británie. Od roku 2011 se její podoba každoročně mění a navrhují ji významní britští umělci, architekti a designéři. Mezi autory figurky patřili například Vivienne Westwoodová, Damien Hirst nebo Zaha Hadid.
Autorem letošní podoby trofeje je módní návrhář Matthew Williamson. Soška je inspirována jeho dětstvím v Manchesteru a vznikla z jantarově zbarvené pryskyřice, která má připomínat zlatavý med včely, jeden ze symbolů Manchesteru.
Kde sledovat Brit Awards 2026?
Diváci mimo Spojené království, včetně České republiky, mohou ceremoniál sledovat prostřednictvím oficiálního kanálu na YouTube, kde je k dispozici mezinárodní přenos i záznamy z večera.
Aktuální dění, vystoupení a zákulisní momenty jsou zároveň průběžně sdíleny na oficiálních profilech Brit Awards na sociálních sítích.
Nominace Brit Awards 2026
Nejvíce nominací letos získaly zpěvačky Olivia Dean a Lola Young, které vedou seznam s pěti nominacemi shodně v kategoriích Britský interpret roku, Píseň roku a Nejlepší popový interpret. Čtyři nominace si odnesl také Sam Fender.
Britské album roku
Píseň roku
Britský interpret roku
Britská skupina roku
Nejlepší popový interpret
Nejlepší R&B interpret
Nejlepší taneční projekt
Nejlepší alternativní / rockový interpret
Nejlepší hip hop / grime / rap interpret
Britský objev roku
Zahraniční interpret roku
Zahraniční skupina roku
Nejlepší zahraniční píseň
Cena kritiků
Podpora organizace War Child
Pro podporu charitativní organizace War Child pořádá British Phonographic Industry sérii koncertů pod názvem Brits Week. Vystoupení se konají v menších klubech napříč Spojeným královstvím a výtěžek z nich směřuje na podporu dětí zasažených válečnými konflikty.
Program Brits Week tradičně doprovází hlavní ceremoniál Brit Awards a dává prostor jak zavedeným jménům, tak nastupujícím umělcům.
Rekordy Brit Awards
Nejúspěšnějším interpretem v historii Brit Awards je Robbie Williams, který získal třináct ocenění jako sólový umělec a dalších pět jako člen skupiny Take That.
Významný historický milník zaznamenala v roce 2021 také kapela Little Mix, když se stala vůbec první ženskou skupinou oceněnou v hlavní skupinové kategorii od jejího zavedení.
Další rekord padl v roce 2024, kdy zpěvačka Raye získala během jediného ročníku celkem sedm nominací a šest cen.
|
S babičkou po boku. Brit Awards ovládla zpěvačka Raye, má rekordních šest cen