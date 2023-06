Ve Žlutých lázních zahrají miláčci britské indie scény Foals

Jejich přesně odvážený indie rock s prvky math rocku a atmosférického postrocku dělá fanouškům Foals radost už více než patnáct let. Kapela doposud vydala sedm alb, z toho šest se jich probojovalo do britské top trojky, z Brit Awards si hned dvakrát odnesli cenu pro nejlepší kapelu. Aktuální nahrávku Life Is Yours z roku 2022 představila přímo z hlavní stage festivalu Glastonbury.

Muzikanti sdružení okolo frontmana Yannise Philippakise se dali dohromady v Oxfordu a už ve svých začátcích se snažili vymezit proti zbytku kytarové indie scény. Inspiraci tak nehledali pouze v rockové hudbě, ale i technu a euforickém new wave.

Debutové album Antidotes jim vyšlo v roce 2008. Díky úspěchu singlu Olympic Airways, který vyšel na ikonickém labelu Sub Pop, vyjeli na první americkou tour. Skladbou Two Steps Twice dodnes zakončují všechny své koncerty. O dva roky později zabodovali albem Total Life Forever (2010), o kterém server Pitchfork napsal: „Od první chvíle do posledního momentu alba nacházejí Foals mezi pulzujícím tanečním punkem své citlivější já.“ Emocionální baladu Spanish Sahara pak britský magazín NME označil za skladbu roku.

Album Holy Fire (2013) vystřelilo kapelu na hlavní stage velkých světových festivalů. Zatímco veselý singl My Number je dodnes jejich nejstreamovanější skladbou, agresivnější Inhaler spolu s What Went Down ze čtvrté stejnojmenné desky What Went Down (2015) patří k nejsilnějším živým skladbám Foals. Dodejme, že v roce 2016 české publikum kapele aplaudovalo na festivalu Metronome Prague.

Vstupenky v ceně 1 090 korun jsou v prodeji od 23. února na stránkách Fource a v sítích GoOut a Ticketmaster.