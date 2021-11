Poprvé samostatně u nás. Pražské Výstaviště v srpnu obsadí Arctic Monkeys

Lístky lze kupovat od 24. listopadu. Skupina okolo zpěváka a skladatele Alexe Turnera se zde zatím ukázala jen v rámci festivalu Rock for People. To bylo před dvanácti lety v éře jejich třetí desky Humbug.

Sheffieldští Arctic Monkeys mají v současné době na svém kontě sedm cen Brit Awards a šest alb. To poslední, specifické Tranquility Base Hotel & Casino však vyšlo už v roce 2018.

Kapela funguje od roku 2002, pozdvižení vyvolaly už první nahrávky a singly. Jejich první album Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not proto patřilo mezi nejočekávanější desky roku 2006 a ve své době se stalo nejprodávanějším debutem v prvním týdnu v historii britské hudby.

Nástup tehdy sotva dvacetiletých mladíků ale nebyl jen nějakým náhodným výstřelem, následnými alby skupina svou pozici potvrdila a v současnosti patří mezi stálice britské rockové hudby.