RECENZE: Britský objev Tom Walker má hlas, který stojí za poslech

Řeč je o zpěvákovi, který se čerstvě může radovat z ocenění pro objev roku na Brit Awards a jenž se tuzemskému publiku přijede představit v létě na Colours of Ostrava.

What a Time to Be Alive Autor: Tom Walker Hodnocení­: 70 %

Čím zaujal? Na to je odpověď trochu složitější, protože Walkerovy písně nejsou hudebně nijak zásadně objevné. Ale má hlas, kterým by mohl lámat skály, což obzvlášť v zasněnějších písních, jako jsou Angels nebo zmíněná Leave a Light On, vytváří docela působivý kontrast. Protože většinou jsme u takové muziky zvyklí na více či méně ukníkané zpěvačky.

Walker si občas trochu šlape na jazyk, nejvýrazněji asi v písni Not Giving In, kde zní skoro jako náš bezzubý Kato, každopádně je však jeho projev dost sympatický, takže sbírá body.

Už bylo řečeno, že některé jeho písně jsou poněkud snové. Naštěstí to není jediná poloha, kterou Walker na své debutové desce nabízí. Docela pěkně se rozjíždí v Dominoes, kde se pojí kytarový fuzz se zpěvákovým občasným chraplákem. Zajímavě zní rovněž akustická verze jednoho ze zpěvákových raných singlů Just You and I.

Walker je rozhodně jedním z právem objevených nováčků na hudební scéně. Bude nutné sledovat jeho vývoj u dalších nahrávek i živých vystoupení.