Popová megastar Lewis Capaldi míří do O2 areny. Přednostní nákup vstupenek

18:00

Lewis Capaldi vystoupí v Praze v rámci turné s názvem Broken by Desire to be Heavenly Sent. Pražský koncert proběhne 17. února 2023 v O2 areně. Díky iDNES Premium máte možnost si zakoupit vstupenky přednostně!