Na Colours Of Ostrava příští rok dorazí The Killers, LP i Wardruna

„Jde určitě o dobré znamení a známku optimismu na mezinárodní hudební scéně, že se nám daří takto dlouho dopředu znovu potvrzovat festivalové zahraniční hvězdy. Další jména budou určitě brzy následovat, fanoušci se mají na co těšit,“ ujišťuje ředitelka festivalu Zlata Holušová.

The Killers se dnes řadí mezi největší světové stadionové rockové trháky, za svoji kariéru prodali přes 28 milionů alb a získali nesčetné hudební nominace či ocenění včetně Q Awards, Brit Awards či Grammy. V loňském roce vydali úspěšné album Imploding The Mirage, se kterým také přijedou do Ostravy.

Jeden z nejlepších současných DJs a producentů elektronické hudby Martin Garrix na sebe v nedávné době upozornil skladbou We Are The People s Bonem a The Edgem z U2, která se stala oficiální písní nadcházejícího mistrovství Evropy ve fotbale. Přestože se Martin Garrix prakticky ze dne na den stal věčnou DJskou jedničkou (DJ Mag mu v prestižním žebříčku Top 100 DJs udělil první místo už třikrát po sobě), nikdy nezůstal stát na místě. Dál se rozvíjel, studoval hudební produkci na specializované akademii a především nikdy nezapomněl na to, odkud pochází, na své kořeny.

Americká zpěvačka LP vydala v průběhu posledního roku několik singlů z nového alba, které má vyjít ještě letos – v březnu One Last Time, loni pak The One That You Love a How Low Can You Go. Její devízou zůstávají impozantní hlas, obrovské charisma, bezprostřední komunikace s fanoušky a nezapomenutelné koncerty, díky kterým si získala fanoušky po celém světě. Zpěvačka LP na sebe upozornila v roce 2017 hitem Lost On You, který se dostal na první místa hitparád v osmnácti zemích a překonal miliardu přehrání.

Norská kapela Wardruna přiveze na Colours of Ostrava vikingský hudební rituál o tajemství života. Jde o hudební projekt skladatele, zpěváka a muzikanta Einara Selvika, čerpající z vášně pro severskou mytologii a spiritualismus, inspirovaný pohanskou runovou abecedou futhark ukrývající moudrost severských národů. Letos Wardruna vydala nové album Kvitravn.

19. ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 13. do 16. července 2022 v unikátní industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Vedle zahraničních i domácích kapel nabídne tradičně na mnoha pódiích bohatý doprovodný program - mezinárodní fórum Meltingpot, divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace.

Čtyřdenní vstupenky na rok 2022 jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu, zakoupené vstupenky na Colours of Ostrava 2020 a 2021 platí automaticky i na příští rok. V současné době mohou fanoušci na sociálních sítích sledovat Colours TV s koncerty z minulých ročníků festivalu a další materiály z archivu. Fórum Meltingpot přináší podcasty a online rozhovory s různými osobnostmi.