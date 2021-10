Lidovecká bašta nezklamala, ve Zlínském kraji je vítězem KDU-ČSL

Volby 2021 Sledovat další díly na iDNES.tv

Mezi lidovecké trio Ondřej Benešík, Róbert Teleky a Aleš Dufek se probojoval pouze starosta Uherského Hradiště a poslanec Stanislav Blaha z ODS.



„Jsme tady silní jako KDU-ČSL. Oficiálně jsme žádnou kroužkovací kampaň nedělali, sám jsem měl obavy, kolik hlasů dostanu, protože lídr se vlastně nekroužkuje, u lídra se postup předpokládá. KDU-ČSL je tady prostě silnější, než ostatní strany,“ uvedl staronový poslanec Ondřej Benešík.

„Pro nás to znamená obrovský závazek a tvrdou práci v nelehkých dobách. Země na tom není dobře a budeme muset zabojovat, abychom ji vytáhli z toho marasmu,“ dodal.

Jediný koaliční poslanec z jiné než lidovecké strany, Stanislav Blaha jej doplnil. „Jsem spokojený samozřejmě, ve Zlínském kraji jsme dokázali v rámci koalice zvítězit. Obě koalice mají šanci získat ve Sněmovně většinu a začít řešit problémy dlouho neřešené,“ uvedl Blaha.



Stejný počet mandátů získalo také hnutí ANO. Ve Sněmovně mají kraj zastupovat současný předseda sněmovny Radek Vondráček, hejtman Radim Holiš, poslanec Marek Novák a starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš bude muset znovu řešit souběh funkcí. Ačkoliv na kandidátce ANO figuroval jen jako podpora na posledním místě, voliči dali jasně najevo, že jej chtějí vidět v poslanecké lavici. Teprve nedávno se přitom vzdal pozice starosta Rožnova pod Radhoštěm, kterou od krajských voleb zastával souběžně s funkcí hejtmana kraje.

„Na to, že jsem byl v nějakých hodnoceních nejhorší hejtman, tak to není zase tak špatné. Je to ale i zavazující, budeme to ještě vyhodnocovat a bavit se o tom s kolegy,“ reagoval Holiš.

Zda bude poslancem zatím říct nechtěl. „Nemůžu to potvrdit. Ve Zlíně si na to sedneme v pondělí a v úterý a dohodneme se. Musím se rozhodovat i s ohledem na kraj. Když jsem ještě jako hejtman dělal starostu Rožnova pod Radhoštěm na dvacet procent, tak kolem toho bylo hodně řečí,“ doplnil. Před pár měsíci však pro MF DNES uvedl, že poslancem nikdy nebude. „V tomto duchu se budu taky rozhodovat,“ naznačil.

Po dvou poslaneckých křeslech získala v kraji také SPD a koalice Piráti a Starostové. Piráti ovšem podporu nezískali a voliči vykroužkovali dopředu poslance Petra Gazdíka a starostku Valašských Klobouk Elišku Olšákovou (oba STAN). V SPD obhájil pozici poslance Jaroslav Dvořák a doplní jej krajský zastupitel a lídr volební kandidátky v kraji Vladimír Zlínský.



Levice propadla v kraji i celostátně

Naopak Komunistická strana Čech a Moravy dokonala v těchto volbách svůj pád a do poslanecké sněmovny se neprobojovala. Ve zlínském kraji získala 3,3 procenta hlasů.

„Levice vypadla ze Sněmovny, což se mi vůbec nelíbí. Samozřejmě respektuji volbu, ale že koalice SPOLU a PirSTAN dostanou tak velkou podporu, to považuji za obrovské překvapení,“ reagovala lídryně kandidátky KSČM Marie Pěnčíková, pro kterou tím končí práce poslankyně.

„Ani jedno z politických uskupení nejde cestou, kterou by se měla Česká republika v budoucnu ubírat. Dlouhodobě se chovají asociálně, což je základní problém, který na sobě všichni obyvatelé brzy pocítí,“ dodala.

Jen málo pod hranicí 5 procent zůstala i ČSSD. Ve Zlínském kraji udělala se ziskem 4,8 procenta lepší výsledek než na celostátní úrovni. Poslankyně Alena Gajdůšková, která stranu do voleb vedla ale mandát neobhájila.

Volební účast převýšila průměr země

„Je to samozřejmě velké zklamání, velice mě to mrzí, protože je to poprvé od devadesátých let, co nebudeme mít zastoupení v poslanecké sněmovně a zároveň nemáme ani vlastní klub v Senátu,“ svěřila se Alena Gajdůšková. „Jako chyba se ukázalo vládní angažmá spolu s ANO. Na druhou stranu jsme pomohli mnoha lidem, ale bohužel jsme svou práci nedovedli pořádně komunikovat.“

Zároveň soudí, že to není konec. „Neberu to jako tečku za působením sociální demokracie, sociální demokraté jdou v evropských zemích nahoru. My máme v České republice ale vždy několik let zpoždění. Je našim úkolem dál pracovat, protože demokratickou levici nikdo jiný nereprezentuje.“



Volební účast v kraji (67,43 procenta) převýšila celostátní průměr a v porovnání jednotlivých okresů byla vzácně vyrovnaná. Nejvyšší účast zaznamenaly volební komise na Zlínsku (68,63 procenta) a nejnižší na Kroměřížsku (65,62 procenta).