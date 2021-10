„Hustá dvojka“ ČSSD nespasila. Měli jsme být razantnější, říká Stropnický

„Já se snažím pomoct Janě Maláčové, aby se stala poslankyní, aby sociální demokracie zůstala ve Sněmovně. Rozhodnou pražská sídliště,“ řekl Stropnický při příjezdem do štábu. Jeho snaha ovšem nevyšla.

Budete dál spolupracovat se sociální demokracií a budete jí příští rok pomáhat získat zastupitelská křesla v komunálních volbách?

To ještě nevím. Záleží to na sociální demokracii, jestli mě osloví. A popravdě vidím své místo spíše v úsilí o vytvoření nějaké sjednoceného levicového subjektu, které bude čelit škrtům, které teď přijdou.

Takže vy si spíše počkáte, jestli přijde impulz ze strany sociální demokracie, než že byste se jim aktivně nabízel?

Já jsem byl osloven pro tyhle volby a počkám, s jakou nabídkou sociální demokracie přijde případně. Ale ani bych nemluvil o nabídce, ježišmarja. Jsme teď po volbách a já myslím, že sociální demokracie si potřebuje vzít čas a sama si ujasnit, proč se stalo to, co se stalo a sociální demokracie musí přece s plánem, jak z té situace ven, přijít sama. V tom já jí nemůžu zásadně pomoct ani je v tom nezachráním.

A proč podle vás dosáhla sociální demokracie tak nízkého výsledků? Kde udělala chyby?

Kde jsme udělali chyby... Myslím, že ta kampaň měla být razantnější v komunikaci. Myslím si, že je škoda, že se nepodařilo získat víc levicových osobností zvenku, kteří by do toho se sociální demokracií šli, protože lidi volí lidi, nejen strany. Volí důvěryhodné osobnosti, které mají za sebou nějakou práci a jsou si u nich jistí, že budou po volbách prosazovat to, co slíbili předtím. A to je důležité.

Kdo je podle vás taková osobnost?

Myslím si, že Janě Maláčové to lidé věří.

Ani ta ale neuspěla. Co by se tedy mělo podle vás zlepšit?

Sociální demokracie si musí udržet ten kurz, který letos nastolila. To znamená, že se nebude bratříčkovat s pravicí. Nebude se prostě kámošit s liberálním prostředím a tvrdě bude hájit zájmy lidí, protože ty teď budou hodně ohrožené novou pravicovou vládou.

A myslíte, že by Jana Maláčová měla být novu předsedkyní ČSSD?

Musíme počkat, jak se rozhodne ona, ale ta moje půlroční zkušenost s ní je skvělá.

To znamená, že vy byste ji rád viděl v čele sociální demokracie?

Ano, to by se mi líbilo.