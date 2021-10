ČSSD se do sněmovny beze sporu vrátí, tvrdí končící poslanec Petr Dolínek

Co říkáte na průběžné volební výsledky, podle kterých to vypadá, že se sociální demokraté nedostanou do Poslanecké sněmovny?

Myslím, že jsme si to v parlamentu odpracovali na lepší čísla, náš volební program byl v některých oblastech dokonce nejlepší. Je jasně vidět, že jak se zachovali někteří funkcionáři vůči ČSSD a snažili se za každou cenu udržet jednu kliku ve vedení strany, voliči to prohlédli a sečetli. Je to jasná ukázka toho, že pokřivovat stranu na sílu se nevyplácí, voliči nám to vrátili.

Jaká je hlavní příčina špatného volebního výsledku?

Nepoučili jsme se z minulosti. Sociální demokracie padá dlouhodobě a hlavní chyba byl poslední sjezd. Být pod kuratelou Hradu a dostat se do Poslanecké sněmovny bylo nemožné. Také není možné pořád do kola točit stejné tváře. To se nemůže nikomu líbit.

Jak to vidíte se sociální demokracií dál?

V tuto chvíli není z pohledu ČSSD nic ztraceno. I když by byla strana ve Sněmovně hodně platná, máme zastoupení v krajích i řadu starostů. Za rok budou komunální volby. V řádu týdnů je teď ale nutné obměnit vedení strany.

Nemělo k tomu dojít dříve?

Někteří sociální demokraté už to chtěli udělat dříve. Na relikty minulosti je ale nutné zapomenout. Chce to zlepšit ve volbách za rok pozici a postupně se vrátit do Poslanecké sněmovny.

Vy se příštích komunálních voleb účastníte?

Určitě ano. Dlouhodobě jsem na Praze 6, kde budu pomáhat. A stejně i na úrovni Prahy. Máme řadu schopných lidí a ti teď mají dostat prostor. Situace se vyvíjí a není možné se vymlouvat na covid, jak zaznívalo od vedení strany. Svůj díl odpovědnosti nesou všechny partaje, které byly ve Sněmovně. Některým přesto voliči dali více hlasů. Jasně se ukazuje, že napojení na Hrad a starý způsob uvažování jsou špatné.

Byla podle vás chyba, když ČSSD šla do vlády s ANO?

To už v tuto chvíli nemá žádnou roli. Bylo to rozhodnutí většiny strany a teď není potřeba to hodnotit.

Ale hnutí ANO vás asi také vzalo hodně voličů?

Nemyslím si to. Když se podíváte na výsledky, tak jsou hodně podobné těm z minulých voleb. Voliče si každý musí sehnat sám a nemůže se vymlouvat, že mu je někdo jiný vzal. Voliči se neztrácejí kvůli tomu, že na vás byl někdo jiný zlý. Nedokázali jsme zvládnout naši slabost.

Jan Hamáček už oznámil, že v případě potvrzení volební volebního neúspěchu rezignuje na předsedu strany. Co by mělo následovat ihned poté?

Na to už uvnitř strany máme mechanismy. Teď je nejdůležitější, aby byla legitimně jmenovaná příští vláda, také si musíme počkat na dopočítání hlasů, aby bylo zřejmé, kdo bude moci získat ve Sněmovně většinu. Potřebujeme vládu, která zemi připraví na postcovidovou dobu. Velkou výzvou je i evropské předsednictví. Hodně důležitý je teď i zdravotní stav pana prezidenta. ČSSD se s problémy vypořádá a bude silná na příští volby a má odborníky, kteří jsou ve svých oblastech dobří.

Mají sociální demokraté šanci se do vysoké politiky vrátit?

Beze sporu.