Referendum o vládě a konec Síkely. Volby jsou prohrou vládní koalice, míní Valeš

Co říkáte na současné průběžné výsledky (rozhovor proběhl kolem 22. hodiny, pozn. red.)?

Do značné míry se daly očekávat. Senátní volby a svým způsobem i komunální volby se skutečně staly jakýmsi referendem o vládě. U komunálek roli samozřejmě hrála i lokální témata, je nicméně vidět, že ANO posílilo, a to zejména ve velkých městech a svůj význam dokázalo zvýšit i na úrovni středně velkých měst. Takže je to jednoznačná porážka zejména pro ODS.

Neplatí to ale všude. Třeba v Českých Budějovicích ODS vyhrála, mimo jiné díky tomu, že ANO mělo poslední čtyři roky radnici, což pro Budějovičany nebylo nebylo úplně to pravé ořechové. Liberec je zase dlouhodobě v moci Starostů pro Liberecký kraj, specifická je i Praha.

Kromě těchto specifických měst ale ANO vyhrálo vlastně všude, a to s docela významným náskokem. Ať už to byla Ostrava nebo Plzeň, kde posílilo o skoro pět procent.

Zmínil jste to často skloňované referendum. Znamená to, že voliči dali vládě najevo, že nejsou spokojeni?

Zcela určitě. Mě mimochodem velmi překvapilo, že na tuto hru o referendu přistoupila i vládní koalice. Určitě jste viděla billboardy s nápisem: ‚Zastropovali jsme cenu elektřiny‘. Koalice, zejména SPOLU, tak přijala hru na referendum a rovněž odpověděla nekomunálními tématy, čímž chtěla mobilizovat své stoupence. Paradoxně přitom právě představitelé SPOLU v čele s panem premiérem ještě měsíc před zavedením stropu tvrdili, že to je čirý populismus. V tomto soupeření ale prohráli. Nemáme sečtené výsledky z Prahy, ale již nyní je vidět, že i zde je mírné posílení ANO.

Co je ale pro vládní představitele možná ještě horší zpráva, významně posílila také druhá opoziční strana, a to je SPD. Ta se dostala do zastupitelstev řady krajských měst, a to i v regionech, které jim dříve byly zapovězeny. Dříve byla normální jejich přítomnost v Ústeckém kraji, nyní je to i Plzeň či Budějovice. Je vidět, že SPD začali volit i lidé, kteří by o tom před čtyřmi lety vůbec neuvažovali.

Tomio Okamura mluvil o tom, že tyto volby vnímá jako úspěšné. Souhlasíte?

Zcela jednoznačně. Pronikli do měst, kde je větší počet dobře situovaných a vzdělaných lidí, nejde tedy o tradiční voličské bašty SPD. To je rozhodně signál, že je něco v nepořádku, a také signál, že i SPD skutečně patří k vítězům těchto voleb.

ODS například ztratila své letité pozice v Mladé Boleslavi nebo v Teplicích. Je tohle moment, kdy se strana musí zamyslet, kde se stala chyba?

Určitě, ale to si strana měla vyhodnotit dávno před volbami, protože všichni věděli, že to takto dopadne. Věděli to ostatně i komunální politici z ODS. Už na jaře jsem mluvil s řadou starostů a místostarostů za ODS, kteří mi řekli, že jsou zděšeni nečinností vlády v oblasti energetiky, ale i co se týče inflace či zvyšování životních nákladů. Jednak proto, že to na města také doléhá a likviduje jim to rozpočty, ale také proto, že věděli, že lidé budou volit proti ODS.

Takže uvnitř strany si toho lidé byli vědomi. Jeden z rozumných hlasů byl ten jihočeského hejtmana Martina Kuby, který se na rozdíl od jiných chová velmi sociálně, chápe situaci lidí a dává to hlasitě najevo. Možná právě proto ODS nyní udělala v Budějovicích takto dobrý výsledek.

Přiznám se ale, že si nejsem úplně jistý, že bude současné vedení ODS té potřebné reflexe schopno.

‚Vláda se bude muset začít chovat jinak‘

Může to ovlivnit pozici současné vládní koalice?

Zcela určitě, budeme mít ještě několik voleb, prezidentské a za dva roky krajské. Pokud se situace nezlepší, tak může velice dobře dojít k vládním rozporům. Proti vládě se ostatně postavili poměrně ostře i představitelé českého průmyslu a průmyslových svazů, kteří velmi důrazně upozorňují, že jestliže vláda velmi radikálně nezmění hospodářskou politiku, tak dojde k sérii krachů.

Jestliže nedojde k radikální změně, lze jen čekat, kdy to buď vyžene lidi do ulic, nebo dojde k vládní krizi. Scénáře mohou být různé a pouhé zastropování cen energií, navíc na poměrně vysoké úrovni, to nezastaví.

Vláda se prostě bude muset začít chovat jinak. Já bych vřele doporučoval i nějaké personální změny, zatím se ale pan premiér tváří, že je vše v pořádku. Významné vítězství nejen v komunálních, ale zejména i v senátních volbách, které ANO tradičně neumělo, a najednou má do druhého kola v ohni minimálně osmnáct želízek, by ale mělo být pro vládu varovný signál. A zatím jsme ze strany představitelů vládní koalice slyšeli spíš pochvalné řeči, že vlastně vyhráli.

Druhé kolo senátních voleb je ale vždy specifické. Účast bývá ještě nižší, uskuteční se navíc příští týden, kdy máme ve středu svátek, takže řada lidí může spíše odjet z měst. Jak jisté tedy pozice hnutí ANO jsou?

V druhém kole není jisté vůbec nic. Něco podobného se ale stalo už před rokem, kdy se účast u voleb do Poslanecké sněmovny zvýšila o pět procent, protože najednou k urnám přišli lidé, především mladí, motivovaní zbavit se Andreje Babiše.

Tentokrát byli voliči také motivovaní, ale opačně. Přišli vyjádřit nesouhlas s vládní politikou. Zda jim to vydrží do druhého kola, je otázkou. Ale tipl bych si, že lidé podpoří zejména kandidáty ANO, mimo jiné proto, že třetí na pásce jsou kandidáti SPD a nezávislí. A ti se také vymezovali proti vládě. Zdá se tedy, že ANO má nakročeno k dobrému výsledku i v druhém kole.

Co se týče Senátu, velmi sledovaný souboj je ten mezi Milošem Vystrčilem a Janou Nagyovou. Jak vidíte výsledek tohoto duelu?

I zde je vidět, že ANO opravdu posiluje. Možná, že pan Vystrčil s velkou pravděpodobností asi vyhraje, ale když si vezmeme, že jednak mandát obhajuje už poněkolikáté, že je předseda Senátu a že paní Nagyová je vlastně obviněnou u soudu, a přesto získala pře 30 procent v tradičním obvodu pana Vystrčila, který by za normálních okolností měl vyhrát v prvním kole, tak i to je podle mě signál, že věci se pro ODS a další vládní strany nevyvíjí správným směrem.

U vlády jste zmiňoval, že by možná měla udělat nějaké personální změny, dokážete být konkrétnější? Myslíte třeba pana Síkelu?

Zcela jednoznačně, pan Síkela je první na řadě, už dávno měl být obětován, a to z mnoha důvodů. V Británii je to zcela běžné. Tam většinou když probíhají doplňovací volby a první strana neuspěje, tak jedním z prvních kroků je personální obměna kabinetu. Čili vláda ukáže lidu, že bere výstrahu vážně, že se teda zbaví těch nejméně populárních nebo skutečně lidí, kteří něco nedělají. Snaží se tedy ukázat veřejnosti, že si vzala ponaučení a doufá, že veřejnost jí uvěří.

Podle signálů, které jsme zatím měli od pana premiéra, se u nás nezdá, že by chtěl kabinet inovovat. Osobně si však myslím, že by i ve svém zájmu měl provést, ne-li rozsáhlé, pak aspoň nějaké personální změny. A pan Síkela už v kabinetu dávno neměl být, protože každý týden se ukazuje, že ačkoliv je ministrem průmyslu, tak si s průmyslem moc nerozumí.

Dozimetr poškodil STAN

Vrátím se ke komunálním volbám. Zmiňoval jste, že ANO slavilo úspěch ve větších městech. Jak vnímáte koaliční potenciál hnutí ANO. Má v těch městech šanci?

To byl samozřejmě letitý problém, na který si stěžoval Andrej Babiš - že sice vyhráli, dokonce před čtyřmi lety o jedno krajské město víc, ale že byli přesně v řadě měst obejití. Nicméně současná situace je trošku jiná.

V čem?

Posílila SPD, tak v některých městech je možná koalice s ní, což do této doby nebylo možné, takže i ANO si může partnery vybírat. A druhá věc je, že v řadě míst ta koalice naprosto dokonale fungovala i se stranami současné vládní koalice. Plzeň, Ostrava.

Teď jsme sice plní té celostátní politiky, ale velice rychle poznáme, že komunální politika má úplně jinou logiku, že jsou důležitější vzájemné sympatie, antipatie a dlouhodobé vazby a v tomto směru ANO už ty předchozí roky ukázalo, že dokáže být velmi racionálním koaličním partnerem. Čili může si vytvářet koalice bez ODS, ale třeba také s ODS. Jak jsem řekl, Plzeň, Ostrava a není vůbec vyloučené, že podobou cestou spolupráce se vydají v Praze.

Před volbami v Česku rezonovala kauza Dozimetr, která byla nejvíce spojovaná se Starosty. Poškodila tato kauza STAN?

Zcela určitě. Ale ne tolik, jak někteří komentátoři doufali, nebo popisovali. Starostové nicméně oslabili, to jde jednoznačně vidět. Celostátní dopad byl silný a byl by určitě silnější, kdyby Starostové neměli starosty. To znamená, že Starosty jako stranu zachránili persony v čele měst a dlouhodobí zastupitelé. Kdyby šlo o politickou stranu, jako je ANO nebo ODS, ten dopad by byl mnohem horší, ale díky tomu, že hnutí Starostů vzešlo z regionální politiky, tak se zabránilo nejhoršímu.

Je ještě něco, co vás překvapilo v letošních komunálních a senátních volbách?

Opět výrazně narostly počty lidí bez jakékoliv stranické příslušnosti. Obecně vidíme jakousi hlubokou krizi českého politického stranictví, kdy všem stranám snad s výjimkou SPD klesají počty členů. Zkrátka ochota Čechů angažovat se v politických stranách výrazně klesá.

A právě tahle krize stranictví hraje do rukou různým nezávislým subjektům. Například v Tachově kandidovali jen čtyři subjekty a všichni byly nezávislé. A to je okresní město. Ve Strakonicích získala 60 procent kandidátka nezávislých Strakonická Veřejnost, v Rokycanech vyhráli také nezávislí. Přitom to jsou města, kde by mělo být normální, že tam funguje stranický život. Je vidět, že budoucnost komunální politiky, zejména v okresních a menších městech je spíš v nezávislých hnutích. Jde o dlouhodobou tendenci, která by měla být varující i pro jakýsi stav demokracie, protože bez politických stran to zatím neumíme.

Mohou s tímto trendem strany nějak bojovat?

Samozřejmě. Nekrást, chovat se slušně a dělat něco pro lidi. Prostě plnit tu roli, pro kterou existují. Krade se všude, ale třeba v Polsku jsou schopni vedle toho stavět také dálnice a veřejnou infrastrukturu. Jenže u nás, kvůli tomu, že politici - a je to vidět i na kauzách jako je Dozimetr, nebo Stoka v Brně - myslí pouze na sebe. Jdou do té politiky, aby se tam obohatili. Tím pádem jim lidé přestávají věřit a raději podpoří kandidátku nezávislých. Samotná politika se stává spíše symbolem pro špínu, korupci a někdy i téměř organizovaný zločin.