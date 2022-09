Známá jména zafungovala. Do druhého kola míří Töpfer, Pirk nebo Sidovský

Herec Tomáš Töpfer, známý třeba ze seriálu Četnické humoresky, producent Janis Sidovský nebo kardiochirurg Jan Pirk. To jsou jména některých výrazných tváří, které postupují do druhého kola senátních voleb a mají tak našlápnuto do horní komory Parlamentu.