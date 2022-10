Pokud se Babiš vzdá kandidatury, budu to brát jako svůj úspěch, říká Pavel

„Věřím, že se to podaří,“ doufá generál, že se Babiš pod tlakem předvolebních prognóz vzdá své kandidatury. „Budu to považovat za první úspěch mého tažení proti populismu,“ napsal ve čtvrtek na Twitteru Pavel, který je podle veřejných průzkumů favoritem prezidentské volby v příštím roce.

Podporu Pavlovi vyjádřila počátkem října koalice SPOLU, ovšem spolu s ekonomkou Danuší Nerudovou a senátorem Pavlem Fischerem.

Mezi Pavlovy otevřené podporovatele patří mimo jiné například scénárista Zdeněk Svěrák, zpěvák Radek Banga či herec Petr Čtvrtníček.

O kandidatuře expremiéra Babiše se zatím pouze spekuluje. Podle předvolebních průzkumů, které s možnou kandidaturou Babiše počítají, by zvítězil Pavel.

Koho chcete za prezidenta? celkem hlasů: 229 Petra Pavla 48 %(111 hlasů) Danuši Nerudovou 23 %(52 hlasů) Pavla Fischera 6 %(14 hlasů) Josefa Středulu 1 %(2 hlasů) Marka Hilšera 2 %(4 hlasů) kandidáta hnutí ANO 8 %(18 hlasů) někoho jiného 12 %(28 hlasů)

Podle průzkumu agentury Ipsos pro podcast Insider by generál v prvním kole zvítězil s 27,9 procenty hlasů. Do druhého kola by sice společně s Pavlem postoupil i Babiš, avšak konečné vítězství by připadlo Pavlovi, tvrdí agentura.

Jako lídr hnutí ANO Babiš předpokládá, že strana do voleb svého kandidáta nasadí. Své rozhodnutí ohledně vlastní kandidatury hodlá oznámit 27. října.

„Pokud by za nás někdo kandidoval, a předpokládám, že někdo to bude, tak potom vyleze polistopadový kartel. Milion chvilek už má připravenou demonstraci a budeme se divit, co náš kandidát nebo popřípadě Babiš osobně zase udělal,“ poznamenal Babiš v rozhovoru pro Radio Z.

Podmínky prezidentské kandidatury musí uchazeči splnit nejpozději do 8. listopadu. Petr Pavel splnění nutného limitu 50 tisíc podpisů občanů ohlásil již koncem září. V případě, že by se Babiš pro kandidaturu do úřadu rozhodl, potřebný limit podpisů zajistí pravděpodobně díky poslancům hnutí ANO. V takovém případě stačí podpis dvaceti členů Sněmovny.

Volba prezidenta se na území České republiky koná 13. a 14. ledna 2023. Případné druhé kolo se uskuteční o dva týdny později, tedy 27. a 28. ledna. V zahraničí se volí na zastupitelských úřadech nebo konzulárních úřadech České republiky.