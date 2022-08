Pavlův Reagan, čeští velikáni, maminka. Koho mají za vzor kandidáti na Hrad

Vede první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který je vzorem pro Marka Hilšera, Karla Janečka i Libora Michálka. „Pro jeho celoživotní odvahu, jeho pevnost charakteru, pokoru a pronikavý rozum. A také pro jeho moderní názory na postavení žen ve společnosti,“ zdůvodnil Hilšer.

Janeček s Michálkem nicméně ve svých odpovědích vyjmenovali každý na pět velkých Čechů. „Jan Hus pro jeho přesvědčení a odvahu. Jan Amos Komenský pro jeho pokrokové myšlení a vnímání vzdělání jako základu pro prosperitu. Tomáš Garrigue Masaryk pro jeho vůdcovskou roli v našich dějinách. Milada Horáková pro svou odvahu jít za pravdou. Václav Havel za boj za svobodu a jeho autenticitu,“ rozepsal se v odpovědi třeba Janeček.

„Učitele národů“ Komenského má za svůj za vzor také manažerka v energetickém průmyslu Alena Vitásková. Komenský však není osobností bez poskvrnky. V třicetileté válce byl špionem pro Švédy.

„Neztotožnil se s tím, že císařská strana vyhrála při obléhání Brna nad Švédy. Začal švédským velitelům dodávat strategické informace, protože si myslel, že vojsko přinese návrat starých poměrů do jeho rodných zemí,“ uvedl historik Tomáš Knoz z Masarykovy univerzity v rozhovoru pro iDNES.cz, kde také vysvětlil, na jakých důkazech své přesvědčení historici staví.

Karel IV., český král a císař Svaté říše římské, je zase vzorem pro bývalého rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu a europoslance Hynka Blaška, kterého přitom jeho podporovatelé, Dělnická strana sociální spravedlnosti, připomenuli na Facebooku jako Masaryka na koni.

Anketu o „největší osobnost naší historie i současnosti“ pořádala v roce 2005 Česká televize a s téměř 69 tisíc hlasů ji vyhrál ji Karel IV., druhý byl s 55 tisíci Masaryk a třetí Havel s 52 tisíci hlasů. Komenský byl s odstupem čtvrtý se ziskem 23 tisíc hlasů.

Výběr Karla IV., Masaryka či Komenského není podle politologů nijak překvapivý. „Jsou to významné osobnosti, které se dobře umístili v soutěži Největší Čech a nejsou s nimi moc spojována negativní emoce. Na rozdíl od Václava Havla, který měl také hodně hlasů, ale určitě i hodně kritiků,“ připomíná politolog Masarykovy univerzity Michal Pink.

Danuše Nerudová označila za svůj životní vzor na jaře zesnulou Madeleine Albrightovou. „Jako uprchlice z Československa se vypracovala do nejvyšší pozice v americké diplomacii, přesto nikdy nezpychla a vždycky si pamatovala, odkud pochází. Byla klíčovým člověkem, který nám pomohl vstoupit do NATO a tím pádem i do Evropské unie. Do svých posledních dní nás všude podporovala a otvírala nám dveře,“ vyzdvihla a jmenovala ji největší Češkou.

Diana i Ježíš

Někteří kandidáti však svou odpovědí vybočili z davu. Mezi nimi i šéf odborů Josef Středula, který má za vzor své rodiče, na ty si vzpomněl společně s restauratérem a aktivistou Jakubem Olbertem. Byli jediní ze sedmnácti oslovených kandidátů.

„Mým vzorem jsou mí rodiče, kteří se o nás dokázali postarat v těžkých dobách a připravili nás na život,“ odpověděl Středula. Olbert uvedl přímo maminku. „Znám ji celý život a vím, že žila a žije podle morálních pravidel. O nikom jiném nemám takové znalosti, abych ho mohl označit za můj vzor,“ vysvětlil.

Petr Pavel si vybral zahraniční osobnost, stejně jako Denisa Rohanová. Generál ve výslužbě uvedl, že má řadu různých vzorů, kterými se inspiruje. „Lídry často dělá doba. Například v době vrcholící studené války Ronald Reagan ukázal správný poměr hodnot a pragmatismu, a tak zvládl reagovat na výzvy tehdejší doby,“ dodal ve své odpovědi.

Americký prezident Reagan si světové uznání vysloužil za vyjednávání se svým protějškem ze Sovětského svazu Michailem Gorbačovem, kterým přispěl k pádu železné opony. Jeho politickou kariéru však provází i kontroverze, zejména aféra Irangate. Zjistilo se, že jeho administrativa prodávala ilegálně zbraně Íránu, který byl na seznamu zemí podporujících terorismus, a slibovala si od toho, že docílí propuštění amerických rukojmí z Libanonu. Veřejnost tvrdě odsuzovala, že Reagan prohlašoval, že s teroristy se nevyjednává, a pak se jim podbízel.

To prezidentka České asociace povinných Rohanová za svůj vzor vybrala Lady Dianu, princeznu z Walesu, zesnulou první manželku následníka britského trůnu prince Charlese a matku princů Williama a Harryho. „Odváděla ve všech svých projektech zaměřených na ochranu lidských práv tvrdou práci, i přes to, že byla svázána královským protokolem,“ imponuje Rohanové.

Ježíš Kristus je zase vzorem pro aktivistku Janu Peterkovou a jako svůj hlavní vzor ho má i Michálek. „Dokázal dát lidem bezpodmínečnou lásku i ve chvílích krutého mučení a okamžiku smrti,“ zdůvodnila Peterková odpověď.

Kněz Ivo Mareš se Ježíši ve své odpovědi vyhnul a jmenoval za svůj vzor političku Miladu Horákovou, popravenou v 50. letech komunistickým režimem ve vykonstruovaném procesu. „Tato nesmírně statečná žena zasvětila svůj život službě lidem a neslevila ze svých postojů, ani když jí šlo o život. Věděla, pro co žije, a svůj úděl nesla s hrdostí a noblesou,“ odpověděl Mareš.

„Myslím, že ta sada celkově obsahuje soubor očekávatelných osobností,“ zhodnotil politolog Univerzity Karlovy Josef Mlejnek. Mnozí kandidáti podle něj svým výběrem osobnosti kalkulují.