KOMENTÁŘ: Babiš, Pavel a velký pardon. To je ta změna, kterou koalice slibovala

Co jsme si, to jsme si! Aneb: padouch, nebo hrdina, my jsme jedna rodina! Díky koalici SPOLU za podporu kandidatury generála Pavla. Teď konečně v Česku zavládne klid a mír! píše v komentáři pro MF DNES politický komentátor Petr Holec.