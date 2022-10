Opět změna. ANO posune oznámení kandidáta na Hrad, kvůli izolaci Babiše

Andrej Babiš ve čtvrtek na Instagramu informoval, že poprvé během dvouleté pandemie covidu-19 se sám onemocněním nakazil. „Popravdě se teď necítím moc dobře, ráno jsem měl horečku a bolí mě hlava,“ uvedl tehdy s tím, že izolaci mu lékař nařídil právě do středy 26. října, kdy mělo ANO oznámit uchazeče o post prezidenta.

Babiš dosud neoznámil, zda bude kandidátem hnutí ANO on sám, nebo nikoli. Rozhodnutí o kandidátovi hnutí chtěl Babiš oznámit o státním svátku 28. října, pak si to rozmyslel a chtěl to o den uspíšit, ale jelikož o státním svátku noviny nevychází, naplánovalo hnutí ohlášení na 26. října.

Nyní tak přichází další změna termínu, přičemž přihlášku musí kandidáti na nového prezidenta podat nejpozději počátkem listopadu.

V září řekl, že ANO má čtyři možné uchazeče. Jsou jimi šéfka klubu Alena Schillerová, první místopředseda hnutí Karel Havlíček a bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček. Čtvrté jméno prozradit nechtěl.

Některá média hovořila o tom, že by mohl za ANO kandidovat velvyslanec v Izraeli a bývalý ministr zahraničí, obrany či kultury Martin Stropnický. Babiš i Schillerová ale informace označili za spekulace.

První kolo prezidentské volby se bude konat 13. a 14. ledna, druhé o dva týdny později. Nejsilnější podpoře se podle posledních průzkumů těší armádní generál a bývalý náčelník vojenského výboru NATO Petr Pavel. K jeho nejvážnějším soupeřům by případně spolu s Babišem patřila bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Z ostatních kandidátů mají šanci na významnější podporu senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, podnikatel Karel Janeček a odborář Josef Středula. V průzkumech se objevují také bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, poslanec SPD Jaroslav Bašta, bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima nebo podnikatel Tomáš Březina.