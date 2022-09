V pražských Řeporyjích hladce obhájil prvenství svérázný starosta Novotný

„My jsme s panem místostarostou asi udělali v Řeporyjích ústavní většinu. Zavolal jsem mamince a řekl jí, že budu pokorný a nebudu se mstít. Nevěří mi,“ komentoval Novotný úsměvně na Twitteru volební výsledky krátce před sobotní půlnocí.

„Návrat do bulváru o čtyři roky odložen...,“ doplnil někdejší bulvární novinář, který udělal „úřadnickou“ kariéru navzdory svým neotřelým metodám. Novotný je známý mimo jiné svou svéráznou komunikací na sociálních sítích, která má své odpůrce.

Převažují však ti, kteří si Novotného oblíbili. ODS se totiž v Řeporyjích může pochlubit lepším výsledkem než před čtyřmi lety, kdy v pražské čtvrti s přibližně 3 700 obyvateli dostala necelých 30 procent hlasů.

„Pokusím se moc mi svěřenou proměnit především ve spojování, usmíření a především v hledání pokory a dívání se dopředu, namísto dozadu,“ uvedl na Facebooku. Tam zároveň slíbil, že bude starostou všech.

„I těch, co mě nevolili a ti jsou také jediní, od kterých si vážím toho, že mi řeknou, jak se rozhodli. Ti, co mě plácají po zádech a říkají ‚já jsem tě volil‘, by měli vědět, že jimi pohrdám. Ne za to, že mě (asi) volili. Ale za tu potřebu mi to říct,“ glosoval Novotný.

Novotný v Řeporyjích během svého starostování například zrušil plánovanou třídírnu odpadu, z ulic odstranil desítky autovraků, vybudoval tři dětská hřiště nebo zrenovoval starou nádražní budovu pro potřeby ukrajinských uprchlíků. Sám se nazývá jako „zlobivé dítě ODS“ a razí heslo „Dycky Řeporyje!“.

V minulosti na sebe upoutal také tím, když oznámil záměr postavit pomník Ruské osvobozenecké armádě, tedy takzvaným vlasovcům. Proti se tehdy ohradilo ruské velvyslanectví i samotné Rusko. Vystoupil pak i v ruské státní televizi Rossija, aby záměr postavit pomník vlasovcům vysvětlil.

Bodoval Čižinský i Vodrážka

Vítězství na plné čáře si může připsat také starosta Prahy 7 Jan Čižinský. „Dopadlo dobře, máme osmnáct zastupitelů z devětadvaceti a můžeme naši městskou část dál dělat příjemným místem pro život,“ komentoval Čižinský výsledky voleb. Praha sobě tu získala 53 procent všech hlasů.

Historie uskupení se začala psát v roce 2014, kdy se Jan Čižinský, který působil jako učitel, rozhodl zabránit výstavbě předražené radnice v Praze 7. Iniciativa Praha 7 sobě ve stejném roce drtivě vyhrála komunální volby. Svůj úspěch zopakovala i v roce 2018, kdy získala s výsledkem 55,48 procent nadpoloviční většinu všech voličů.

Jan Čižinský @jancizinsky Jsem moc vděčný voličům, že nám dali opět 18 mandátů z 29. Budeme sloužit lidem v Praze 7 další čtyři roky ze všech sil. Díky! https://t.co/kiE9LOViLU oblíbit odpovědět

Praha 13 je zase dlouhodobě baštou ODS. David Vodrážka, bývalý první místopředseda ODS, zde letos opět vyhrál volby, stejně jako v letech 2002, 2006, 2010, 2014 a 2018. Prahu 13 tak vede už 20 let a bude i nadále.

„Myslím, že za tu dobu znám Prahu 13 a její problémy opravdu důkladně. Mnohé se podařilo úspěšně vyřešit, některé nové se objevily. Stále mám chuť, energii a hlavně sílu pracovat i dále,“ uvedl na Facebooku několik dní před volbami.

„Znáte mě. Nejsem aktivista. Nechci se svěřeným úřadem podnikat jakékoliv experimenty. Nechci se míchat lidem do života. Nabízím to, co o mně už víte. Je mou povinností se o Prahu 13 starat. Chci o ni pečovat a rozvíjet ji tak, aby život byl u nás kvalitní, bezpečný a spokojený,“ napsal Vodrážka.

Podle finálních výsledků se mu letitá práce opět vyplatila, ODS v této městské části získala 27,73 procent, tedy o více než 10 procentních bodů víc než druhé ANO.

Nejvyšší procentuální zisk však získal nejdéle sloužící pražský starosta Pavel Žďárský, jehož SNK Kbely náš domov v Praze 19 získalo 63,09 procenta hlasů, což znamená deset mandátů v 15členném zastupitelstvu. Žďárský se stal starostou již v roce 1997 a řekl, že o post se bude ucházet znovu. Také starosta Prahy 16 Karel Hanzlík (ODS) získal se svou stranou deset z 15 mandátů při zisku 61,6 procenta hlasů. Hanzlík je starostou od roku 2006 a chce ve funkci pokračovat.

Mezi zastupiteli je rozdíl i 50 let

V nedělních ranních hodinách bylo rovněž jasné, kdo usedne v pražském zastupitelstvu. Nejstarším zastupitelem je stejně jako v uplynulých čtyřech letech lídr SPOLU, poslanec a bývalý primátor Bohuslav Svoboda, kterému je 78 let.

Nejmladšími jsou pak dosluhující městský radní Adam Zábranský (Piráti) a nově zvolený zastupitel David Procházka (STAN), kterým je 28 let. Svoboda a Zábranský s věkovým rozdílem zhruba 50 let si drží pozice nejstaršího a nejmladšího zastupitele již třetí volební období.

Z politických stran mají nejnižší věkový průměr Piráti, a sice 42,78 roku, za nimi je v těsném závěsu se 42,91 roku Praha Sobě. Naopak nejstarší zastoupení má Sdružení SPD, Trikolora, PES a nezávislí, jejichž trojice zastupitelů má průměrný věk 56,67 let. Vítěz voleb, koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) dosahuje 50,16 roku.