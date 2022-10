Vedení Chrudimi se změnilo minimálně, přesto přijdou novinky

Dvě slova spojená do jednoho sousloví byla v Chrudimi už dlouhé roky tabu. Měření rychlosti až dosud nemělo v chrudimském zastupitelstvu šanci projít - jako zavrženíhodný symbol buzerace obyčejných lidí.

Po ustavujícím zastupitelstvu se složení vedení města změnilo jen kosmeticky, a přesto už řidiči mohou pomalu vyhlížet první kamery.

Klíčem k pochopení blížících se změn v Chrudimi je postoj menší koaliční strany Chrudimáci (Svobodní a nezávislí), která před čtyřmi roky kategoricky odmítla měření rychlosti, zdražování poplatků za popelnice a neústupně trvala na tom, že se město nesmí zadlužit. Všechno tehdy Svobodní prosadili. Nyní, po jasném volebním vítězství ANO, se jejich zásadová politika vytratila. Podle programového prohlášení staronové koalice je úsekové měření jednou z možností, jak zlepšit bezpečnost na silnicích v Chrudimi.

„Naučil jsem se, že člověk musí v politice dělat kompromisy, aby mohl fungovat v koalici. Pokud jde o úsekové měření, je to z naší strany ústupek. Představuju si, že radar bude někde u školky, rozhodně ne u výjezdů z města, kde to slouží jen pro výběr peněz. Na tom je ostatně ve vedení města shoda,“ řekl Petr Lichtenberg (Chrudimáci), který se z postu uvolněného, a tedy plně placeného místostarosty přesunul díky patnácti hlasům koalice do role místostarosty neuvolněného.

Zastupitelé v pondělí potvrdili stejným počtem hlasů do funkce stávajícího starostu Františka Pilného, prvního místostarostu Zdeňka Koláře (oba ANO), ve vedení města zůstává i pirát Aleš Nunvář, který z funkce neuvolněného místostarosty přešel na post uvolněného radního. Počet členů rady se snížil z devíti na sedm.

To podstatné ale je, že striktní požadavky Svobodných už nebudou blokovat řadu opatření, která nebudou právě populární. Například jisté je, že se zvednou poplatky za likvidaci odpadů, což se v programovém prohlášení ukrývá pod slibem „upravíme poplatkovou vyhlášku“. Přestane také platit přísná dluhová brzda, kterou před čtyřmi roky prosadili Svobodní.

Dosáhli toho, že zadlužení města Chrudim bylo na konci volebního období nižší než na jeho začátku. To už se opakovat nebude. Město buduje novou kanalizaci v Medlešicích, začne rekonstruovat sportovní halu na Tyršově náměstí a navíc chystá další velké investice, které bez úvěru dělat nelze. Například kompletní výměnu veřejného osvětlení a osazení úspornějších svítidel. „Očekávám, že to bude stát desítky milionů korun,“ uvedl starosta František Pilný.

„Souhlasíme s tím, aby se město ve výjimečných případech zadlužilo. Zrovna výměna veřejného osvětlení, která zajistí úspory, je rozumnou investicí,“ řekl Lichtenberg. Ve hře jsou i úvahy, které by dříve Svobodní nepřipustili. Například nová koalice slibuje „otevřít diskusi“ o zavedení parkovacích zón na sídlištích.

„Pokud si myslí, že vytvořením parkovacích zón ve městě zajistí, že bude víc míst na parkování, tak se mýlí. Přibude pět deset míst. Lidé budou platit tisíce korun za parkování svých vozů, celý systém bude stát ohromné peníze, které se městu ale nevrátí, a jenom se na tom někdo napakuje,“ varoval opoziční zastupitel Roman Málek (Koalice pro Chrudim).

Staronová koalice ANO, Pirátů a Chrudimáků má v zastupitelstvu 15 z 27 křesel. O jedno více než dosud. Ze stávající koalice vypadli sociální demokraté, kteří už v zastupitelstvu nejsou. V opozici zůstávají seskupení SNK ED, TOP a STAN, Koalice pro Chrudim a ODS.