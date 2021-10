Koalici jedině s Piráti a Starosty, zní z ODS

Premiér Andrej Babiš, jehož sdružení ANO skončilo na druhém místě, večer komentoval, že očekává, že jej prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády a bude právě s koalicí SPOLU vyjednávat (čtěte zde).

Ta to už teď ale odmítá. „Byla by to obrovská zpronevěra voličům a rovnou jsme si řekli, že toto snad ani nikoho nenapadne a pokud by to někoho napadlo, nevěřím, že by to řekl nahlas. Všem je jasné, že logické je nyní přizvat druhou koalici a s ní vládu sestavit,“ popisuje další vlivný člen ODS.

Podle něj je nyní pro koalici Spolu situace výhodná i proto, že kandidáti Starostů a nezávislých zcela převálcovali své kolegy z Pirátské strany. Ta bude mít čtyři poslance a uskupení Starostů díky preferenčnímu kroužkování o třicet více.

„Možná, kdyby to bylo obráceně a Piráti měli výrazně více poslanců, pak by ve straně mohla být snaha být opatrný a neriskovat spolupráci s Piráty, ale tím, že jsou jen čtyři, tak budou mít nejmenší vliv a nemohou si diktovat podmínky,“ popisuje zdroj.

Koalice Spolu by i za předpokladu, že by přizvala do vlády jen Starosty, měla 105 křesel, tedy nadpoloviční většinu.

„Ten šok pro Piráty (z nízkého počtu mandátů) je velký, ale Ivan Bartoš si bude muset svou pozici prověřit uvnitř strany a zajistit, aby ta jednání o koalici mohla probíhat protože toto by z hlediska fungování dvoukoalice mohlo být problémem,“ řekl první místopředseda hnutí Starostové a nezávislý Jan Farský.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš znovu zopakoval, že Piráti doplatili na „lživou a dezinformační kampaň“. „Nyní zahájíme jednání o vládě, v neděli se sejde jak naše společná koaliční rada, tak poslanecké kluby,“ doplnil.