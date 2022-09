Obžalovaný předseda hnutí nevadí. Mladé ANO věří v budoucnost i bez Babiše

V polovině září začal na Městském soudu v Praze soud s bývalým premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Na soudní rozhodnutí čekají novináři, jeho zastánci i odpůrci. A také členové mládežnické organizace Mladé ANO, které spadá pod hnutí ANO. Tedy hnutí, které Babiš založil.

„Čekám, až rozhodne soud,“ uvádí předsedkyně mládežnické organizace Markéta Plesníková na dotaz, zda jí fakt, že je šéf mateřské strany trestně stíhaný, vadí. Zároveň však dodává, že ne. „Kdyby mi to vadilo, tak tady nestojím,“ říká a ukazuje kolem sebe.

Je pondělí a hnutí ANO na Občanské plovárně zahajuje horkou část kampaně ke komunálním a senátním volbám. Plesníková je mezi novináři, politiky a kandidáty jedinou zástupkyní Mladého ANO.

Během vystoupení hlavních tváří hnutí ANO pobíhá mezi fotografy a sama předvolební okamžik zaznamenává na svém telefonu. Ústřední postavou celého zahájení je sám Babiš, o kterého je největší novinářský zájem. A předseda největší opoziční strany ve Sněmovnu si zájem médií velmi užívá.

Podobné názory, jako má Plesníková, zastávají i další členové Mladého ANO. „Nerad bych, abych byl označen za dalšího člověka, který používá dvojí metr, takže obecně: trestní stíhání je špatně. V případu Andreje Babiše se ovšem jedná o velmi složitý konstrukt, že vyčlenění a začlenění firmy Farma Čapí hnízdo bylo účelové, byť firma splnila všechny podmínky dotace,“ uvádí například Jaroslav Ambrož, krajský předseda organizace v Moravskoslezském kraji.

I bez Babiše

Podle Plesníkové však ANO není jen stranou Andreje Babiše. „Ano, je nejvýraznější tváří, osobností, ale rozhodně není jediný a určitě neřídí úplně všechno. Protože kdyby to dělal, byl by supermuž,“ uvádí a jako důkaz dokládá, že sama zná celou řadu různých představitelů napříč celým hnutím.

Mladé ANO přehledně Mládežnická organizace vznikla v roce 2015 .

. V čele Mladého ANO stojí v současné době předsedkyně Markéta Plesníková .

. Organizace působí ve všech krajích České republiky .

. V současné době má Mladé ANO 90 členů . Počet členů se podle předsedkyně pohybuje okolo stovky.

. Počet členů se podle předsedkyně pohybuje okolo stovky. Horní věková hranice pro členství je podobně jako u dalších organizací 35 let . Průměrný věk členů je 23 let.

pro členství je podobně jako u dalších organizací . Průměrný věk členů je 23 let. Nejvyšším orgánem organizace je celostátní sněm, na kterém se volí předsednictvo. To má funkční období tři roky. Sněm se schází každý rok, pokud to situace umožňuje.

na kterém se volí předsednictvo. To má funkční období tři roky. Sněm se schází každý rok, pokud to situace umožňuje. Členem organizace je například současný poslanec Ondřej Babka.

Podobně nálepku odmítá i Adam Knedlhans. „Mám možnost vidět naše komunální politiky, kteří odvádí kvalitní a poctivou práci, kterou by mohly leckteré strany závidět. Je potřeba říct nahlas i to, že ANO není jen náš předseda, ale jsou to i další šikovní politici, kteří svoji práci dělají poctivě a odborně,“ pochválil své kolegy.

Členové mládežnické organizace navíc věří, že strana má šanci i bez současného předsedy. „Máme členy, kteří současné výrazné tváře mohou zastoupit a převzít jejich role,“ uvádí Plesníková. „Určitě budeme mít co nabídnout i bez Andreje Babiše,“ doplnil ji Knedlhans.

Se změnou, která může jednou v budoucnu přijít, počítá i Alena Schillerová, současná šéfka poslaneckého klubu ANO. Ta má pod svými křídly jihomoravskou pobočku Mladého ANO. „Nebudeme tady věčně. A aby strana měla pokračovatele, aby neskončila s naší generací, je potřeba, aby mladí nasbírali zkušenosti, posouvali se a postupně získávali stranické funkce. Je straně důležité si vychovat budoucí tváře,“ popsala politička.

Sama navíc podotkla, že se díky mládežníkům dostává k tématům, které ona sama již tolik nevnímá. „Popisují mi, jak bojují. Že se tak závratně zvedlo kolejné, to jsem vůbec nevěděla. Nebo to, jak jim komplikuje život, že jim vláda sebrala slevy na jízdném. Často totiž nebydleli v tom místě, kde studovali a jen dojížděli, protože se jim to vyplatilo,“ popsala.

Bydlení i rychlejší jednání

Co se týče dalších problémů mladých, krizi bydlení by Knedlhans chtěl řešit stavebním zákonem, který by zrychlil výstavbu nemovitostí. Také by jednal s developery a lidmi ze soukromého sektoru. Plesníková by se naopak více zaměřila na hypotéky a na to, aby se u nich nezvyšovaly úroky „Možná je to i o tom změnit naši mentalitu, tedy že ne každý si bude moci dovolit vlastní bydlení,“ dodala předsedkyně mládežníků.

Obdobně jako samotní představitelé hnutí ANO, tak i mladí členové organizace jsou kritičtí vůči současné vládě.

Předsedkyně například poukázala na to, že vláda dle jejího názoru není vůči občanům empatická. Podle ní by se tak politici pětikoalice měli více soustředit na pomoc lidem a méně pak na politiku „anti-Babiš“. Knedlhans konkrétněji popsal, že vláda své kroky dostatečně nekomunikuje a jedná pomalu. Osobně by navíc ocenil, kdyby pomoc lidem byla širší.

„Hodně se tu diskutoval příspěvek na dítě ve výši pěti tisíc do 18 let. Většina domácností na něj nedosáhla, protože nesplnila parametr. A mně jako studentovi, který potřebuje platit kolejné, jídlo a starat se sám o sebe tento příspěvek strašně chyběl. Já bych to rozvolnil na příspěvek studentům do 26 let. Většina studentů si nemůže dovolit jít při studiu na brigádu,“ popsal dvacetiletý mladík.

Podle Ambrože se vláda potýká s bezprecedentní situací. „Nicméně věci, které vyčítala té předchozí, jako komunikace a včasná reakce, jí moc nejdou. Například k oznámení o zastropování cen energií se dostala až těsně před volbami,“ poznamenal s tím, že než o koalici jde spíše podle něj o „slepenec“. Osobně by cenový strop na energie zavedl již dříve.

Kamarád Orbán a Babiš prezidentem?

Není tajemstvím, že sám Babiš má velmi blízko k Maďarsku a k premiérovi Viktorovi Orbánovi. Toho během jednání Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy dokonce označil jako „maďarského Václava Havla“. Orbána opakovaně v minulosti nazval přítelem. A zatímco podle Ambrože na takovém vztahu není nic neobvyklého, jiní členové jsou o něco zdrženlivější.

„V určitých tématech chápu, že je panu Babišovi Orbán blízký, ale ve většině ostatních nejsem jako mladý člověk fanoušek tohoto vztahu. Nevidím to jako jako velký přínos,“ poznamenal Knedlhans.

Naopak na otázce o setrvání ve V4 se mladí jednoznačně shodují. „Zahraniční partnerství jsou důležitá pro prosazování zájmů ČR, například v EU. Máme k sobě kulturně, geograficky i historicky velmi blízko a pluralitu názorů spíše vnímám jako výhodu a ne důvod pro opuštění tak strategického partnerství,“ popsal Ambrož.

Zároveň mají někteří mládežníci jasno i v tom, že by si měl Babiš vyzkoušet i novou politickou roli a stát se prezidentem. O možnosti kandidatury Andreje Babiše se již dlouho spekuluje. Bývalý premiér sám uvedl, že hnutí má případně další dva kandidáty, kteří by se mohli o post prezidenta ucházet. On sám chce rozhodnutí ohledně své kandidatury oznámit 28. října.

Přestože je v současné době hnutí ANO největší opoziční stranou ve Sněmovně a sama strana čítá na přes 2,5 tisíce členů, mládežnická organizace má okolo stovky členů.

Plesníková sama doufá, že tento počet se jí podaří navýšit. Odmítá totiž, že by ANO bylo stranou jen pro seniory. „Máme připravené nějaké projekty, které, doufám, osloví mladé lidí,“ poznamenala s tím, že i tak u počtu členů preferuje spíše kvalitu nad kvantitou.

Sama však přiznává, že jí angažmá v politice něco stálo. „Žiju ve své bublině, takže mám spoustu politicky angažovaných přátel. A samozřejmě, když potkám nějaké starší známé, tak se na mě dívají divně, proč jsem do něčeho takového vůbec šla. Je to takové nepochopení toho, co se v politice dá dělat. Většina lidí to spíše vnímá jako oblast, kde se hádá spousta lidí a berou spoustu peněz. Pravdou však je, že jsem kvůli působení v politice ztratila i pár přátel,“ dodala.