Politolog: V mládežnících si strany vychovávají své budoucí tváře

V září nás čekají komunální volby. Jakou roli během nich hrají mládežnické organizace?

Zejména pomáhají. Otevřeným a moudrým politickým kandidátům mohou velmi pomoci, protože zejména ve větších a středně velkých městech se hodí dobrá znalost online prostředí, rozboru dat, kam za jakým voličem a v jaký moment přijít a přesvědčit ho. I takové znalosti mohou rozhodnout o vítězství a o tom, jestli budete mít o dva zastupitele více, nebo ne.

Takže tam, kde s mládežnickými organizacemi dokážou pracovat a namotivovat je, zapojit je do své kampaně, tam na tom mohou jednoznačně získat.

Pokud se budeme bavit v obecné rovině, jakou roli hrají mládežnické organizace pro jejich mateřské strany?

Bezesporu je to vítaná šance, jak získat nové tváře a otestovat si je v praxi – například během komunálních voleb, kdy tito lidé často taky sami kandidují.

Často jsou mládežnické organizace zajímavé i tím, že skrze ně mohou politické strany udržovat vztah se zahraničními partnery, protože ačkoliv se o tom moc nemluví, tohle je pro ně velmi charakteristické – setkávání se s podobně ideově nastavenými politickými subjekty. Takže pro politiky jsou mládežnické organizace možností, jak získat k dispozici chytré hlavy, ale také případné zkušenosti ze zahraničí a praxe. Pak je tu ale i druhá rovina této spolupráce.

Mládežnické organizace v Česku Každá ze současných parlamentních stran má „svou“ mládežnickou organizaci. V Česku však fungují uskupení i pro strany, které se do Parlamentu ČR nedostaly. Dělnická mládež

Mladá pravice

Mladé Pirátstvo

Mladí konzervativci a Mladí občanští demokraté

Mladí lidovci

Mladí národní socialisté

Mladí sociální demokraté

Mladí starostové a nezávislí

Mladí zelení

TOP tým

Co tím přesně myslíte?

Spousta politických matadorů může vnímat nové tváře také jako konkurenci. Uvědomují si moc dobře, že se v řadách mládežnických organizací skrývají nové tváře, noví vyzyvatelé, noví konkurenti. V minulosti jsme něco takového mohli vidět na případu Mladé sociální demokracie, která byla velmi silná a ze které vzešel Bohuslav Sobotka a Stanislav Gross. Organizace pak skrze ně promlouvala do vnitřních poměrů uvnitř strany. Takže pro část straníků to určitě není vítaná stáj nových, mladých a chytrých mozků.

Jak moc je typické, že je mládežnická organizace kritická vůči své mateřské straně?

Je to pro ně téměř charakteristické, že jsou velmi kriticky nastaveni vůči vedení, stávajícímu establishmentu a jeho prioritám. Postupně, jak pak tito lidé stárnou, dostávají se do středního, méně kritičtějšího proudu. Tohle není specifické jen pro Česko, ale je jasným trendem v těchto uskupeních.

Promlouvají i do chodu strany

Může vlastně mládežnická organizace ovlivnit dění v politické straně?

Vždy záleží na konkrétním subjektu a na tom, zda je v organizaci nějaká významná tvář. Je to také hodně odvislé od toho, jestli se straně daří, nebo zda je naopak v nějaké krizi. Většinou platí, že spíše oslabené politické subjekty dávají možná i nuceně prostor mladým. I to bylo velmi dobře vidět u sociálních demokratů. ČSSD tehdy hledala novou tvář a v tu chvíli měli právě mladí šanci do toho mluvit a případně tam dosadit své lidi.

V obecné rovině platí, že vlivnější jsou organizace spíše u středolevicových politických stran. Naopak středopravicové subjekty sází spíše na individualitu a soutěž významných osobností. Tam také platí, že mládežnické organizace nejsou tolik masové.

Je typické, že mládežnické organizace nezastávají úplně stejné názory jako jejich mateřská strana?

Tady se budu trochu opakovat, je to pro ně charakteristické. Souvisí to jedna k s mládím, ale také i s určitou mírou rebelství a tím, že nejsou tolik pod tlakem členské základny.

Zmiňoval jste Mladé sociální demokraty, patří oni k největší mládežnickým organizacím v Česku?

Nejvíce vlivu a mladých tváří má ve svých řadách ODS. Sociální demokracie je samozřejmě také velmi početná, stejně jako lidovci či organizace TOP 09. Překvapivě mnoho členů nemá organizace ANO a Pirátů. U nich je to ale dáno tím, že mladí začínali jako samotní zakladatelé strany. SPD tomuto moc neholduje.

Kdo všechno za významné politiky vzešel z mládežnických organizací? Zmiňoval jste Sobotku či Grosse.

Například u ODS je to současný místopředseda Sněmovny Jan Skopeček. Z Mladých lidovců povstala velmi výrazná tvář současného europoslance Tomáše Zdechovského. Velká část současných poslanců TOP 09 pochází z TOP týmu. U sociálních demokratů mohu zmínit ještě bývalého ministra Tomáše Petříčka.