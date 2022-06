Radní ostrouhali, ANO v Hradci vede mladší lídryně. Cílí na mladé voliče

ANO sice již dávno není protestním hurá uskupením, ale v Hradci jako by se stále nemohlo sjednotit a stmelit.

Poslanec Jiří Mašek, který ve městě užívá status největší autority hnutí, tvrdí, že teď už čelní představitelé kandidátky mezi sebou našli chemii. ANO údajně ve městě pozměnilo strategii. Podle Maška je načase opustit orientaci na seniorské voliče.

Předchozí dvě období nedopadla nejlépe, respektive členové hnutí se mezi sebou zhádali a odcizili.

V roce 2014 ANO vtrhlo do Hradce Králové s energickým lídrem, proděkanem pedagogické fakulty místní univerzity Václavem Víškou. Skončilo v opozici a Víška se údajně velmi brzy stal jakýmsi hromosvodem neúspěchu a jen šesti zastupitelských mandátů. V roce 2017 nakonec Víška přestřihl legitimaci a hovořil o destruktivní, až extremistické práci svých někdejších spolustraníků.

Před čtyřmi lety dovedla z pozice lídryně ANO k hradeckému vítězství tehdejší kontrolorka Nejvyššího kontrolního úřadu Monika Štayrová. Primátorský řetěz si však na krk pověsila až tehdejší osmička kandidátky ODS Alexandr Hrabálek a uvnitř hnutí ANO navzdory slepení vládnoucí koalice začaly problémy.

Po koaličním rozvratu a odchodu Změny a Zelených na povrch vyplul i škraloup plný osobních animozit. Už to nebylo jen Změna a Zelení versus zbývající dva koaliční partneři, ale posléze ANO versus ODS a nakonec ANO samo proti sobě.

Vše vyvrcholilo loni v prosinci zrušením místní organizace a vzápětí novými „přijímačkami“, které měly vyřadit problémové jedince. Zklamání z politiky a konec oznámily i některé výrazné tváře: radní Jiří Langer, exnáměstkyně primátora Věra Pourová i bývalá poslankyně Eva Matyášová.

Nastupují neokoukaní

O čelnou pozici na hradecké kandidátce zářijových voleb se přihlásil náměstek primátora Pavel Marek, v totéž doufala i náměstkyně Monika Štayrová. Jenže to dopadlo úplně jinak. Zkušení politici ostrouhali.

Marek se podle svých slov našel až na 12. pozici, Štayrová je desátá, Mašek sedmý. Nutno zdůraznit, že ani to nejsou nevolitelné příčky, vždyť hnutí v roce 2018 pobralo 11 mandátů. Jen nastupují jiní, neokoukaní a údajně svěží lídři.

Než ANO oznámilo, že jedničkou bude dobrovolná hasička a včelařka Jana Šandová, spekulovalo se o nasazení exministryně Kláry Dostálové, Pavla Marka, Jiřího Maška nebo dokonce ředitele centra Sion Denise Doksanského.

„Prošli jsme si určitým vývojem, organizace byla rozpuštěna a znovu vznikla, bylo to současně i pod časovým tlakem a na kandidátku jsme neměli tolik času. Za sebe jsem však moc spokojen. Na lídra jsme vybírali ze čtyř kandidátů, Jana Šandová je svěží vítr, mladé děvče, přestože v hnutí je už od roku 2014, také je nekonfliktní a má tah na branku,“ představil lídryni Jiří Mašek, který hodlá kandidovat jen na řadového zastupitele a prý nemá ambice na místa v radě nebo vedení města.

Nová jména prý nabízí dosud nezveřejněná první pětka kandidátky.

„Doufám, že se nám podaří oslovit mladé voliče, protože máme i svěží program. Dosud jsme se orientovali na seniorskou kategorii, ale nejen Jana Šandová chce oslovit mladé. V minulosti jsme se nikoli v dobrém rozešli ze Zelenými reprezentovanými panem Hanouskem, teď však máme zelený program i my. Řekl bych, že nová jména na naší kandidátce už spolu našla chemii. Je to i sázka na dobrou spolupráci, která nám ve vedení města nešla, když to přešlo ve spory i v osobní rovině,“ přiznal Mašek.

„Připravujeme kampaň, která bude srozumitelná a bude mít jasný cíl: posunout Hradec Králové zase o kus dál. To se nám dařilo i v tomto volebním období. Představíme vizi moderního a přívětivého města, zaměříme se na služby pro občany a dlouhodobé vize, například v oblasti kultury a životního prostředí,“ řekla Šandová, jež je rentgenologickou laborantkou a stala se i šéfkou místní organizace ANO.

Lídryně nezatížená fiaskem

Nepříliš zkušená politička v čele kandidátky ANO není v kontextu k vážným vnitrostranickým potížím z přelomu roku překvapením například pro Jana Květinu, politologa a historika z Historického ústavu Akademie věd a Univerzity Hradec Králové.

„Finální podoba kandidátky odrážející sázku na relativně nové neokoukané tváře je logická - zvlášť vezmeme-li v potaz, jakou vnitřní krizí si hradecká buňka ANO v uplynulých měsících prošla,“ poznamenal Jan Květina.

„Jestliže kromě nevydařené koalice s ODS byly jednou z příčin této krize i výrazné osobní animozity uvnitř regionální buňky, je zřejmé, že při výběru lídra i sestavování kandidátky musel být brán ohled na výběr takových osobností, které pokud možno nejsou zatíženy fiaskem končícího volebního období, a zároveň působí konsensuálně uvnitř hnutí,“ odkryl politolog Květina smýšlení místních špiček ANO při sestavování kandidátky.

Konec obou náměstků?

Náměstci primátora Pavel Marek a Monika Štayrová nejsou nevolitelní, ačkoli Marek si myslí opak. Dostali však signál, že musí přepustit místa. Zároveň je podivné, že oba nemají zprávy, že by byli znovu přijati ke členství v hnutí, přestože přihlášku si podali. Marek své zklamání ani nechce skrývat.

„Na kandidátce jsem na nevolitelné pozici. Je to pro mě lidské zklamání,“ řekl Pavel Marek, náměstek pro správu majetku města, který nemá žádné informace o volbě lídryně.

„Asi se pro ni vyslovil nějaký počet členů, netuším kdo a kolik jich bylo. Nic proti ní nemám, je však otázka, jestli je to ten nejvhodnější kandidát na primátora. Možná jsme promrhali příležitost, protože tu máme spoustu lidí, kteří už mají poměrně dost zkušeností s komunální politikou. A jestli jsou to dopady čistky v Hradci Králové? To musí zodpovědět ti, kteří ji dělali, já to rozhodně nejsem,“ zdůraznil Marek.

Také Monika Štayrová očekávala, že se najde na vyšší než desáté pozici.

„Do jisté míry je zklamání, že jsem tak vzadu. Myslím si totiž, že práce, kterou jsem odvedla, je dobrá, a očekávání proto byla vyšší. Respektuji to,“ uvedla náměstkyně pro ekonomiku a dotace.

Konec v komunální politice i velkou deziluzi potvrdil radní Jiří Langer.

„Kandidovat už nebudu. Pro mě je to skutečně deziluze, snažil jsem se něco změnit, ale byl jsem tak nějak sám. Paní Šandovou neznám a zklamání Pavla Marka a Moniky Štayrové se na jednu stranu moc nedivím. Na tu druhou ale podle mě mají šanci dostat se aspoň se do zastupitelstva,“ řekl Jiří Langer.