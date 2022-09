Muži z práv a „strážci konzervativních hodnot“. Jaká je budoucnost ODS

Když získala ODS v roce 2013 ve volbách do Poslanecké sněmovny pouhých 7,72 procenta, mnozí říkali, že jde již o mrtvou stranu. Přesto je nyní, o devět let později, nejsilnější vládní partají. A nerezignuje ani na budoucnost. I proto si vychovává své nástupce. Konkrétně v podobě Mladých občanských demokratů.

Je sobota, začátek srpna. V Benešově pořádá Jan Skopeček, současný místopředseda Sněmovny, charitativní fotbalový turnaj. A ačkoliv Mladí občanští demokraté měli původně vytvořit vlastní tým, nakonec se dávají dohromady s Týmem Honzy Skopečka. Do bílých triček část z nich zapluje podobně hladce, jako do názorového proudu uvnitř samotné ODS.

Pokud jde totiž o postoje, ty se mezi mladými a staršími politiky moc neliší. A v některých věcech jsou takřka identické. „Jaký názor například máte na manželství pro všechny?“ ptáme se některých členů.

„Měla by se narovnat práva na úroveň manželství, ale jsem zastánce toho, že by se to nemělo jmenovat manželství,“ říká nám člen Mladých občanských demokratů Richard Beran. Takřka identickou odpověď nabízí také jejich koordinátor Mikuláš Halás. „Jsem pro to, aby se narovnala práva pro sňatky mezi mužem a ženou a mezi homosexuálními páry, nicméně bych byl nerad, aby se sňatek dvou osob stejného pohlaví jmenoval manželství,“ popisuje.

Další mladý občanský demokrat Vojtěch Bíba s ohledem na stejnopohlavní sňatky uvádí, že kdyby měl o věci hlasovat třeba v Poslanecké sněmovně, byl by spíše pro. Jinak však mluví také spíše jen o narovnání práv, a to navzdory faktu, že sám byl vychován dvěma ženami.

„Vychovávají mě dvě maminky, takže myslím, že jsem schopný se na to podívat trochu s odstupem. Také mám tu výhodu, že znám starší lidi z homosexuální komunity, která v Praze funguje,“ říká s tím, že by se debata měla vést více bez emocí. Být spojený se stranou, která má ke stejnopohlavním sňatkům spíše negativní postoj, mu však dle jeho slov nevadí.

Mladí občanští demokraté přehledně Platforma uvnitř ODS vznikla v roce 2017 .

. V čele nemají předsedu, ale koordinátora . Tím je Mikuláš Halás .

. Tím je . Vzhledem k tomu, že nejde o organizaci, ale platformu v rámci ODS, Mladí občanští demokraté mají pouze odhady počtu svých členů. Podle Haláse zastupují okolo 2 tisíc členů ODS . Těch aktivních je přibližně okolo 350 až 400.

. Těch aktivních je přibližně okolo 350 až 400. Mladí občanští demokraté jsou považováni za oficiální mládežnickou platformu pro ODS. Se stranou se však pojí také Mladí konzervativci.

Průměrný věk členů je 23 let .

. Obdobně jako klasické politické mládežnické organizace, tak i Mladí občanští demokraté pořádají různé akce, workshopy či kulaté stoly. Před volbami také pomáhají s kampaní politiků. Mladí konzervativci přehledně Jsou často spojováni s Občanskou demokratickou stranou. Jejich členové ovšem nejsou spojeni pouze s ODS , ale i s dalšími českými konzervativními stranami.

, ale i s dalšími českými konzervativními stranami. Organizace vznikla v roce 1991 , od roku 2019 je předsedou Mladých konzervativců David Vančík .

, od roku 2019 je předsedou Mladých konzervativců . V současné době má organizace 327 členů . V roce 2017 jich však bylo na 700.

. V roce 2017 jich však bylo na 700. Od ODS organizace nedostává žádné finance , vše platí z vlastních zdrojů, členských příspěvků a příspěvků od spřátelených nadací.

, vše platí z vlastních zdrojů, členských příspěvků a příspěvků od spřátelených nadací. Průměrný věk členů je přibližně 25 let .

. Členy Mladých konzervativců byli v minulosti například Ivan Langer, Petr Mach, Ladislav Mrklas, Jiří Pospíšil nebo Jan Zahradil.

V tomto se ostatně shodují i s názorem předsedy samotné ODS Petra Fialy. Ten ve své knize Petr Fiala od A do Z mluví o tom, že je přesvědčen, že jedině svazek muže a žen je manželstvím.

„Nebráním nikomu, aby žil, kdo chce, s kým chce a jak chce. Ale po mně nikdo nemůže chtít, abych věřil, že lidé stejného pohlaví mají vytvářet manželství a rodinu, která se rovná té přirozené. Odporuje to mé víře, mému rozumu, mému poznání. Tak to prosím taky respektujte,“ píše současný premiér.

Proti je kromě Fialy třeba i šéf poslaneckého klubu Marek Benda, který otázku označil za součást kulturních válek. Jak ale Bíba upozorňuje, strana v této věci nenařizuje poslancům, jak hlasovat. „Náš místopředseda Martin Baxa to třeba podporuje,“ dodává.

Muži z práv

Shodný názor zastávají mladí demokraté i v otázce přijetí eura, což je otázka, která se řeší zejména s ohledem na současnou inflací a ekonomickou krizí. Pro zavedení eura se vyslovuje část vládních stran, ODS ovšem mezi ně nepatří. A v případě vystřídání generací uvnitř ODS to nevypadá, že by se v tomto ohledu mohlo něco v budoucnu změnit.

„Já osobně jsem proti přijetí eura,“ říká Bíba. Argumentuje tím, že v případě přijetí eura by Česká národní banka přišla o některé nástroje měnové politiky. Současně však přiznává, že nestuduje ekonomicky zaměřenou vysokou školu, nýbrž práva.

To je ostatně věc, kterou mají členové Mladých občanských demokratů společné. Všechny oslovené spojuje stejná alma mater, a to Právnická fakulta Univerzity Karlovy. A také pohlaví – turnaje se za stranu neúčastní jediná žena.

Že členové prosazují i pravicové myšlenky stejně jako mateřská strana, je poznat i z názorů na současnou energetickou krizi a recesi. A to, že Česká národní banka několikrát zvýšila úrokové sazby na úkor hospodářského růstu, je podle Bíby dobře.

Halás zase zmiňuje, že současná vláda musí být nejen daňově odpovědná. „Myslím si, že v rámci možností dělá současná vláda maximum toho, co může. Na jednu stranu nemůže zcela rezignovat na fiskální zodpovědnost, zároveň ale musí udržovat sociální smír a nesmí nikoho nechat padnout,“ míní.

A i když dojde na krizi bydlení, která nejvíce trápí právě mladé, věří spíše v tržní řešení. „Umožnit podmínky tak, aby se mohly stavět developerské projekty,“ říká Beran na dotaz, jak by se k této problematice postavil. „Jedním z řešení jsou i typizované stavby, kdy by byl schválen jeden typ stavby a tento hotový projekt by jen byl umisťován do různých obcí a měst,“ navrhuje.

Mladí konzervativci

Nedílnou součástí ODS jsou kromě Mladých občanských demokraté také Mladí konzervativci. Přestože z jejich názvu přímé napojení na ODS nevyplývá a několik jejich členů je spojeno například s TOP 09, nejvíce souzní právě s ODS.

„Spolupracujeme i s Mladými občanskými demokraty. Je to platforma, jejímiž členy jsme mnohdy i my, já sám jsem v ODS už 13 let,“ popisuje David Vančík, předseda Mladých konzervativců.

Jeho slova potvrzuje i místopředseda ODS Zdeněk Zajíček, který má mladé ve straně „na starosti“. „Mladí konzervativci jsou samostatný zapsaný spolek, se kterým ODS na různých úrovních spolupracuje od 90. let, řada členů Mladých konzervativců je v ODS aktivních, jsou členy ODS a podílí se na volebních kampaních nebo organizaci akcí,“ popsal politik.

Blízkost k platformě i ke straně pak Vančík dokládá na vlastních názorech s tím, že pravicová politika mu byla vždycky blízká. „Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych šel k jiné straně,“ poznamenává a jako důvod, proč je pro něj tou „pravou“ stranou uvádí již zmiňované euro. „Je to jedna z mých priorit. Absolutně nesouhlasím s tím, abychom jej přijali. Je to i důvod, proč bych nemohl být v jiné straně,“ dodává.

Stejný názor podle něj pak zastávají i další členové Mladých konzervativců, podle Vančíka až 90 procent. „V euru máme názor stejný. O čem se hodně bavíme a v čem se trochu rozcházíme, je manželství pro všechny. Pro mě je naprosto nepřijatelné, abychom nazývali rodinu svazkem něčeho jiného, než svazkem muže a ženy. Ale pro některé naše členy je to otázka, na kterou mají jiný názor,“ potvrzuje svými slovy to, co lze poznat již z odpovědí Mladých občanských demokratů.

Podle Zajíčka je normální, že se s mladými neshodnou na všem. „Je to naprosto přirozené. Ale v zaměření naší strany jako podporovatele a strážce konzervativně liberálních hodnot, jsme zajedno,“ uvedl Zajíček. Mladá generace podle něj jinak vnímá například to, jak by měl stát a veřejná správa fungovat, a to s ohledem na digitalizaci.

„My starší si uvědomujeme, že změna v procesech státu a nasazení moderních technologií souvisí ve většině případů i se změnou legislativy. Tam musíme společně zabrat. Je to obrovská příležitost pro mezigenerační spolupráci, která může přinést mnoho dobrých a užitečných věcí pro občany a firmy. Snahu po odstraňování nadbytečných regulací a byrokracie máme ve svém genetickém kódu,“ popsal.

Hudba budoucnosti Mladí občanští demokraté by se v budoucnu mohli stát oficiální mládežnickou organizací. Podle Zajíčka totiž jejich činnost odpovídá fungování klasického spolku. „Troufnu si říci, že v některých ohledech činnost jiných mládežnických organizací Mladí občanští demokraté i přesahují. O jejich statusu v ODS pro budoucí roky jsem s nimi zahájil diskusi, protože mi to jako místopředsedovi bylo svěřeno a navíc mám k této tématice osobně blízko,“ uvedl místopředseda.

Asistenti poslanců či zastupitelé

Ačkoliv názorově jsou mládežníci i mateřská strana sehraní, když dojde na fotbalový míč, koordinovanost by mohla být i lepší. Své zápasy totiž tým složený ze členů obou uskupení prohrává. „Fotbalově by mohli přidat, protože za sebou máme dvě porážky. Takže jejich nominaci na příští turnaje budu ještě muset zvážit,“ směje se Skopeček v reakci na dotaz, jak on sám Mladé občanské demokraty vnímá.

Vážněji už dodává, že s mladými musí pracovat každá strana, chce-li přežívat. A to podle něj v ODS funguje. Přesto poukazuje na to, že zájem mladých o politiku upadá. Vidět to je v komunálních volbách, kdy je v menších obcích každé čtyři roky stále těžší sestavit kandidátku.

„Myslím si, že je to spojeno s diskomfortem kandidovat a spojit své jméno s jakoukoliv politickou stranou. Konflikty a nevděčnost v politice vedou celou řadu lidí k tomu, že se na to raději vykašlou,“ míní.

Někteří mladí roli pro svou stranu nicméně plní. V podzimních komunálních volbách jich kandiduje celá řada. „Spousta z nich je i na volitelných místech. Je to super, sleduji trend, že v každých volbách kandiduje více a více členů,“ říká Halás. Ten na své domovské Praze 2 sám obhajuje mandát. A doufá, že zaznamená větší úspěch než ve fotbale.