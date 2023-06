Fiala vystoupí s europoslanci za ODS. Strana řeší, jak půjde do voleb

Možnou společnou kandidaturu koalice Spolu komplikuje fakt, že Evropském parlamentu jsou lidovci i TOP 09 ve frakci Evropské lidové strany, zatímco ODS ve frakci Evropských konzervativců a reformistů. A rozděluje je například názor na přijetí eura či rychlost tohoto kroku.

V politických kuloárech se již delší dobu mluví o tom, že kandidátku ODS, ať už půjde do voleb sama nebo v koalici, by měl vést někdo jiný než současný předseda poslaneckého klubu ODS v Evropském parlamentu Jan Zahradil, zřejmě místopředseda strany Alexandr Vondra. A s tím by mohla souviset i případná změna v čele eurofrakce zhruba rok před volbami.

Jan Zahradil @ZahradilJan Novinářům: nezapomeňte na dnešní tiskovku k eurovolbám.

Ve 14 h v HK @ODScz v Truhlářské. S @P_Fiala, @vrecionova a se mnou.

Přijďte☝️. oblíbit odpovědět

„Koalice Spolu bude pokračovat bez ohledu na to, v jakém uspořádání půjdeme do evropských voleb, ale i tato varianta, že půjdeme společně, je na stole a je velmi vážně námi zvažována,“ řekl premiér a předseda ODS Petr Fiala v neděli v diskusi na CNN Prima News, v níž se utkal s bývalým premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem.

„Zvažujeme, co bude lepší strategie, co bude lepší pro ten úspěch, a potom, abychom dobře reprezentovali Českou republiku v Evropském parlamentu. Je pravda, že TOP09 a KDU-ČSL jsou u evropských lidovců, my máme frakci evropských konzervativců a reformistů. Ale ty frakce se sbližují, protože chceme zabránit té socialisticko-levicové většině, která se vytváří v Evropském parlamentu, a chceme, aby to po těch volbách bylo jinak,“ řekl Fiala.

ODS má v současnosti čtyři europoslance: Zahradila, Vondru, Vrecionovou a a Evžena Tošenovského.

Lidovci už v květnu sestavili pořadí svých kandidátů pro volby do Evropského parlamentu, ať už budou kandidovat sami, nebo se rozhodnou jít do voleb v koalici. Jedničkou je europoslanec Tomáš Zdechovský. Neúspěšný kandidát na Hrad, senátor Pavel Fischer je po primárkách na pátém místě. Do konce září chtějí lidovci vědět, jestli budou kandidovat s někým v koalici.