Plní elánu i bez Feriho. Nejsme strana pražské kavárny, zní z TOP týmu

TOP 09 má pověst strany pražské kavárny i jednoho z nejvíce proevropsky orientovaného subjektu v české politice. Chlubit se ještě donedávna mohla nejmladším poslancem ve Sněmovně – Dominikem Ferim. Alespoň dokud média nezveřejnila obvinění, podle kterých měl sexuálně zneužít řadu žen.

Jak mladou tvář a velké lákadlo pro mladé nahradit? S tím má mimo jiné pomáhat i TOP tým, mládežnická organizace strany.Tu tvoří asi 160 mladých lidí, většinou současně členů TOP 09.

„Já se vnímám jako pravicový člověk. V době, kdy TOP 09 vznikala a přicházela s otázkami rozpočtové zodpovědnosti, s tématem odpovědnosti vůči budoucím generacím, mě to jako mladého člověka oslovilo,“ popisuje současný předseda TOP týmu Tomáš Mudra své důvody, proč do strany a následně do mládežnické organizace vstoupil.

Právě pravicovost názorů je to hlavní, v čem mladí se stranou souzní. I tváří v tvář současné krizi chtějí spíše škrtat. Oproti mateřské straně jsou ale opatrnější. Třeba co se týče otázky konce státní podpory stavebního spoření. To opatrně podpořila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Dosavadní podpora by se dala například přesměrovat na investice do energetických úspor, aby co nejvíce domácností mělo svůj nezávislý zdroj energie, který je nejen ekologičtější, ale i levnější,“ uvedla dříve k návrhu ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS.

A podobně mluví právě i mladí z TOP týmu. „Má to dvě úrovně. Z fleku bych řekl, že ano. Je tam ale i druhý aspekt – stavební spoření má velkou tradici, význam pro občany. Nejsem si jistý, zda je vhodné se tohoto institutu dotýkat zrovna v těchto krizových časech,“ míní Mudra.

Skoro stejně mluví i další člen TOP týmu, místopředseda Jan Mikeš. „Byl bych spíše pro. Myslím si, že spoření je individuální věc, do které by stát zasahovat neměl. Chápu, že spousta lidí je na to zvyklá, ale v situaci, kdy je deficit rozpočtu, jaký je, mi to přijde jako cesta, jak najít peníze a současně nezvyšovat daně,“ míní.

Max Špachta poukazuje v tomto ohledu na to, že stavební spoření nemusí nutně být stavební. „Mohou ho použít třeba na dovolenou. V současné situaci se pro tyto peníze proto dá rozhodně najít lepší využití, jsou tady skupiny, které ty peníze rozhodně potřebují víc,“ dodává další člen.

TOP tým přehledně Mládežnická organizace vznikla v roce 2011 .

. Současným předsedou je Tomáš Mudra .

. V současné době má TOP tým 160 členů .

. Organizace sdružuje aktivní mladé lidi se zájmem o politiku a liberálně-konzervativní hodnoty založené na evropské křesťanské morálce .

. Od dubna 2017 je TOP tým členem evropské mládežnické platformy Youth of European People’s Party .

. Průměrný věk členů je 25 let .

. Členkou spolku byla například poslankyně a současná předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Obdobně jako Pekarová, i mladí podporují manželství pro všechny. Naopak v otázce ochrany klimatu zdůrazňují, že je potřeba dělat víc. „Myslím si, že stát nedělá dostatečné kroky. Ale zpoždění má i Evropa či USA. Máme co dohánět,“ popsal Mudra. U otázky na zavedení válečné daně, která se stala tématem nedávných týdnů, uvádí, že je těžké něco takového hodnotit.

„Válka nějakým způsobem zasáhla do toho systému volného trhu, je to velmi mimořádná událost, takže bych si dokázal představit nějaké daňové kroky, ale jestli je to to, čemu se v tuto chvíli říká válečná daň, to vám nepovím,“ snažil se mírnit svou odpověď.

K otázce dostupnosti bydlení zase členka TOP týmu Šárka Exnarová zdůrazňuje, že jde o skutečně velký problém, což vnímá u sebe i u vrstevníků. „Určitě je potřeba zjednodušit a podpořit výstavbu, ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi délka stavebního řízení v Česku opravdu nevychází dobře. Má smysl také podpořit roli samospráv a myslet na obecní byty, pro jejichž výstavu by se měly nastavit co nejlepší podmínky,“ míní.

Strana pražské kavárny

Že by byla TOP 09 stranou „pražské kavárny“, jak o ní mezi kritiky mnohdy zaznívá, Mudra odmítá. „Určitě tak sami sebe nevnímáme, máme členy z krajů, nejsme fixovaní na Prahu,“ říká. Ostatně třeba místopředseda Mikeš pochází ze Šumavy.

„Přístup k některým problémům, důraz na demokracii, ochota dlouho diskutovat nad problémy... to jsou takové pozitivní nálepky, se kterými se můžeme ztotožnit. Ale to negativním vyznění, tedy že jsme skupina odtržená od reality, to si nemyslím,“ dodává Mudra.

Exnarová připouští, že takovou nálepku strana skutečně má. „Je to ale škoda vzhledem k tomu, že určitě máme co nabídnout i voličům daleko za hranicemi hlavního města,“ říká. Stejně jako TOP 09 má podle ní i TOP tým velkou členskou základnu v Praze. Upozorňuje ale, že silná buňka se nachází v Moravskoslezském kraji. „I přes to, že by to v tomto regionu mnoho lidí na začátku nečekalo. Může to tedy působit i jako pozitivní příklad pro stranu, že na regiony by se nemělo zapomínat,“ míní.

Špachta v tomto ohledu poukazuje na to, že i v krajích mají úspěšné politiky a že se blíží komunální volby. „Máme již teď mnoho úspěšných starostů po celé ČR, rád bych zmínil Marka Sovku, který je člen TOP týmu a starosta jihomoravských Branišovic,“ popisuje s tím, že pokud není TOP 09 zastoupena tolik v regionech, je to dáno i tím, že jsou mladou stranou, která si ještě nestihla vybudovat pevnou členskou základnu.

„I já sám se snažím, ačkoliv jsem ze Žižkova, když to jde, vyjet pomoct do regionů, protože pokud chceme být dlouhodobě úspěšní, musíme být silní v regionech,“ podotýká.

Když Mudra kandidoval na předsedu, jeden ze slibů se týkal narovnání vztahů se stranou. Organizace totiž nefunguje dlouho, do všeho navíc vstoupil covid-19, kdy nemohlo docházet k osobním setkáním. „Stále jsme v procesu navazování vztahů se stranou, aby vše fungovalo, abychom byli do všeho zapojeni. Mateřské straně nabízíme poměrně dost věcí, tak bychom chtěli, aby je víc zužitkovala,“ popsal Mudra.

Naděje si mládežníci dělají zejména s ohledem na nadcházející komunální volby. Poprvé totiž budou kandidovat větší počty – desítky – členů TOP týmu. A jako zastupitelé by mohli být bráni vážněji a straně více nabídnout.

Že zlepšování vztahů již nyní funguje, potvrzuje i několikadenní summer camp, který se odehrál v srpnu. Když po jednání předsednictva mládežnické organizace přijíždí předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, členy zdraví slovem ahoj a omlouvá se, že nezůstane na večer.

„Je mi líto, že tady dnes nemůžu zůstat jako obvykle do druhého dne, abychom mohli vše nejen rozebrat, ale i spolu podniknout nějaké aktivity, jako je třeba zpívání u kytary. To mě vždy bavilo nejvíc. Tak snad se to podaří příště,“ říká.

Tím se možnost nakouknout do vztahu mezi TOP 09 a TOP týmem pro novináře na summer campu uzavírá. Vzhledem k limitovanému času Pekarové s ní chtěli mládežníci mluvit otevřeně o věcech v rámci strany. A tedy bez přítomnosti médií.

Konec výrazných tváří jako příležitost?

TOP 09 jako jedna ze současných parlamentních strach zaznamenala v posledních dvou letech také konec dvou výrazných tváří, se kterými byla spojována. V roce 2020 Miroslav Kalousek v pořadu Otázky Václava Moravce oznámil, že v nadcházejících sněmovních volbách už nebude kandidovat. Svého poslaneckého mandátu se pak vzdal krátce na to – začátkem roku 2021.

Členové TOP týmu nyní přiznávají, že přestože Kalousek ve Sněmovně chybí, strana i bez něj funguje dobře. „Miroslav Kalousek je naprosto jedinečný politik, z tohoto titulu ve Sněmovně chybí. Nemyslím si ale, že bychom bez něj byli výrazně slabší,“ popsal Mudra.

Nedávné veřejné výměny názorů právě mezi Kalouskem a Pekarovou podle Mudry ukazují, že TOP 09 není strana „jednoho názoru“.

Druhou výraznou tváří, o kterou TOP 09 přišla, byl Dominik Feri. Ten ze strany vystoupil po nařčení ze sexuálního násilí vůči několika ženám. Kvůli tomu také rezignoval na mandát poslance a nekandidoval ve sněmovních volbách.

Podle Pekarové je nutné mít na paměti, že každý je nahraditelný. „Mrzí mě to, co se stalo. Věřím, že pro spoustu mladých lidí byl velkým vzorem. Určitě se nedá jen tak nahradit jeho komunikační sty a jeho unikátnost, na druhou stranu je to už za námi, jedeme dál. Máme celou řadu dalších mladých lidí, kteří jsou aktivní,“ popsala předsedkyně.

Mudra sám v tomto ohledu dodal, že se snaží zaujmout mladé. „Dříve komunikace stála hodně na něm, byť nikdy nebyl členem TOP týmu. Nyní je rozložena mezi více lidí, což má podle nás větší potenciál oslovit širší spektrum mladých,“ popsal.

Zda jim tato změna přinese nějaké ovoce, se teprve uvidí. Mladou krev by však mládežnická organizace ve svých řadách ocenila. Dokazují to i samotná čísla počtu členů, která jim v posledních dvou letech zásadně klesla. Zatímco na konci roku 2019 měli 301 členů, nyní jich TOP tým hlásí kvůli vlivu covidu a nemožnosti se potkávat „pouhých“ 160.