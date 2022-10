Někdy je to pořádná otročina, říká znovuzvolený primátor Liberce

V tajné volbě pro něj hlasovalo 29 zastupitelů z 39. Přesto říká, že dělat primátora je někdy pořádná otročina.

Co vás vede k tomuto poznání?

Hodně lidí si myslí, že být primátorem je špičková, záviděníhodná pozice, kde je člověk obskakován ze všech stran. Ale v případě Liberce bych ty uplynulé čtyři roky přirovnal mírně řečeno k službě veřejnosti, ovšem když budu drsnější, tak právě k té otročině. Jenom moje pracovní doba je od půl deváté ráno do půl desáté večer, výjimečně jsem domů přišel před dvacátou hodinou. Je to dané tím, že jsme svým způsobem malé město s podceněným rozpočtem, takže si nemůžeme dovolit mít na magistrátu armádu personálu jako má Brno nebo Praha. Kdysi dávno mi tehdejší primátor Jiří Drda říkal, že ideální představa je, když z magistrátu přijdou perfektně připravené podklady a primátor k nim dá jen palec nahoru nebo dolů. Tak takhle to nefunguje. V řadě případů jsou ty věci právě na primátorovi, někdy na jeho náměstcích, aby vymýšleli řešení, přenášeli je na magistrát a ten je pak realizoval. Jak ošemetné to je, se ukázalo třeba v případě převodu podílů u bytových družstev. Z magistrátu nepřicházelo žádné řešení toho problému, ani od náměstků. Nakonec to zůstalo na mně, abych tu cestu razil. Někdy až za bolestných a nepříjemných okolností. Řešení se pak našlo, i když to zanechalo různé šrámy.

Jaké jste si z toho vzal poučení?

Myslím, že právě širší koalice s větším počtem lidí tomu může napomoci. Že se práce víc rozdělí a invence přijde z vícero stran.

Takže to je důvod, proč má teď Liberec čtyřkoalici, i když to vypadalo, že půjdete jen s ANO?

Také. Ale má to i jiné vysvětlení. Už před čtyřmi roky jsem oslovil dvě nejmenší strany odzadu. Tehdy to byl Liberec otevřený lidem (LOL) se dvěma mandáty a ODS se čtyřmi. Chtěl jsem vytvořit čtyřkoalici už tehdy, i když by nám i tenkrát jako dnes stačila na počet hlasů jen dvojkoalice. Ale chtěl jsem širší záběr. Podařilo se to až teď.

V čem je výhoda čtyřkoalice oproti dvojkoalici?

Víc hlav víc ví. V programech ostatních stran jsou zajímavé věci, které jsme jako Starostové ani ANO neměli. Myslím, že pro město je široká koalice vždy nejefektivnější a nejvýhodnější. Protože extrémní názory, které se někdy musí v úzké koalici vykupovat ústupky, jsou u té široké odstraněny. Když si někdo postaví hlavu, je dost náročné a těžké ho přesvědčovat, když jste jen dva. U širších koalic vítězí hlavní proud politického uskupení. Myslím, že když jsme čtyři, bude vše jednodušší a rychlejší.

Hodně voličů vám přesto zazlívá, že jste šli znovu s ANO. I váš předseda, hejtman Martin Půta, těsně po volbách řekl, že s ANO raději ne. Co se změnilo?

Musím vás trochu opravit. Ta úplně první reakce přišla z Prahy od Andreje Babiše, který nechtěl spolupracovat se STAN, označoval ho za zločinné uskupení. Takže to by si měli všichni vyříkat jinde. My jsme tady v Liberci samostatní, rozhodli jsme se podle vlastního uvážení.

Proč není v koalici i Liberec otevřený lidem?

I s ním jste jednali. Dohoda s ODS a Piráty byla jednodušší, rychlejší. Také nám jejich programy dávaly spolu s našimi víc smysl. LOL je zajímavé uskupení. Je tam hodně chytrých lidí, kterých si osobně velmi vážím. Proto budu rád, když se do projektů města, zejména pokud jde o projekt 100 klimaticky neutrálních měst, budou zapojovat, i když zůstali v opozici. Mají v této oblasti řadu odborníků.

Bylo těžké dát dohromady koaliční priority, aniž by některá ze čtyř stran musela příliš ustupovat?

Kupodivu ne. Všichni dostali to, o co jevili zájem. ODS chtěla sport, ANO územní plánování, dotace a sociální služby, v případě Pirátů se jednalo o městské bydlení a větší zapojování veřejnosti do rozhodování města a nám zbyla ekonomika, školství, kultura a hlavně Kancelář architektury a veřejný prostor. To byla výsostná gesce, kterou jsme od počátku chtěli. Takže žádné tahanice nenastaly.

Teď je tu ale víc náměstků. Šest na plný úvazek, dva na poloviční a ještě dva radní bez gescí. Proč?

Dosud byli jen čtyři náměstci. Vyhověli jsme přání našich koaličních partnerů, kteří se chtěli daleko víc zapojovat do každodenní práce. Neměl jsem důvod jim bránit, když chtějí pracovat. Za SLK mohu říct, že jsme v minulém období měli tři uvolněné zástupce a stále v počtu tří uvolněných pokračujeme i teď. Navíc, občané by měli chtít po každém politikovi práci, takže teď bude na každém, aby prokázal, že si zaslouží být náměstkem či neuvolněným radním s vlastní gescí.

Trochu mě zarazila volba náměstků při ustavujícím zastupitelstvu. Kromě vás a vaší nové náměstkyně Šárky Prachařové z ANO dostali všichni méně hlasů, než kolik jich má koalice dohromady. A to pro některé náměstky hlasovala i opozice. To mi nepřijde jako dobrý signál na začátek, že čtyřkoalice je pevná.

Beru to sportovně. Neřekl bych, že to je překvapení, protože někteří kolegové už v zastupitelstvu nebo na magistrátu byli. A každý má za sebou nějakou historii a jeho činnost může být pro někoho kontroverzní. Je to jen další důvod, proč jsme vytvořili širší koalici. Abychom kroky, které plánujeme, nekonali v úzkém počtu a nemuseli pak vyhovovat některým extrémním přáním a požadavkům. Věřím, že u materiálů, které nás do budoucna čekají, shoda bude. Někdy větší, někdy menší. V koaliční smlouvě kvůli tomu máme, že každá koaliční strana by měla dopředu informovat, že někteří její zastupitelé budou u něčeho hlasovat proti nebo se zdrží, abychom mohli předvídat, co se může stát. Volba náměstků a radních je ale tajná, takže při ní jsme nic takového od nikoho nepožadovali.

Jaké priority jste si stanovili?

V minulém období bylo mojí největší prioritou dokončení územního plánu, které se tu táhlo 14 let. Těší mě, že nakonec pro něj všichni zastupitelé zvedli ruku, což je docela unikát. Pro nové období bych byl rád, aby se projekty, které jsme projekčně připravili, opravdu zrealizovaly. Jde o dopravní stavby, které si jako SLK bereme na starosti. Konkrétně rekonstrukce ulic Nová Pastýřská, Vítězná, Sokolská, Baltská nebo Strakonická. Spolu s tím je naší prioritou i revitalizace sídlišť a řešení parkování nebo revitalizace okolí přehrady Harcov a rybníku Tajch. Velkým úkolem je rekonstrukce bazénu, kterou má na starosti ODS, stejně jako modernizace škol a školek, což je jednou z priorit ANO. Piráti zase mají výstavbu městských bytů, respektive založení městské nájemní agentury. Věnovat se budeme i energetickým úsporám.

A co lanovka na Ještěd? To bylo i vaše osobní téma ve volbách.

Jsem rád, že je shoda v tom, že si pozemky pod lanovkou nesmíme nechat utéct. Kdyby je koupil spekulant, byli bychom vyšachovaní. A možná bychom je pak kupovali za dvojnásobek. Takže se budeme snažit je získat a pak hledat strategického partnera, který lanovku zaplatí a bude ji provozovat. Pořád platí původní idea, že lanovka by měla jezdit, ideálně ne za peníze města. Po budoucím provozovateli bych také chtěl, aby lanovku zapojil do systému MHD. Mohl by například fungovat model, že kdo má roční lítačku, měl by na lanovku slevu nebo jednu jízdu ročně zdarma a podobně.

Budou se některé projekty předělávat, aby byly levnější? ANO například upozorňuje na drahou modernizaci bazénu nebo opravu Uranu.

Shodou okolností oba projekty mělo minulé čtyři roky na starosti zrovna ANO, takže pokud najdou v projektových dokumentacích úspory, budeme všichni jenom rádi.

Vy sám teď máte na starosti finance. Budete přísný správce kasy?

Je to samozřejmě nejtěžší disciplína, ale zase proniká do všech gescí, takže to bude forma, jak budu moci s každým náměstkem v jeho resortu spolupracovat. V minulém volebním období se navíc ukázala věc, kterou chci zlepšit. Ležely nám na účtu peníze, aniž by byly okamžitě investovány do služeb nebo do věcí, které město potřebuje. Když jsem po bleskových povodních v Liberci v roce 2021 jel za premiérem Babišem žádat o 250 milionů na poškozené silnice, pro mě překvapivě argumentoval tím, že máme na účtech půl miliardy, tak co po něm vlastně chci. Svým způsobem měl pravdu. Peníze tam byly, i když rezervované pro jiné akce. Takže chci, aby nám na účtu zbytečně neležely volné peníze, když venku máme rozbité silnice.

Liberec teď nepostoupil do finále o titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028. Mrzí vás to?

Mrzí. Příprava byla opravdu kvalitní. Na druhou stranu vzpomínám, že u mistrovství světa v klasickém lyžování kandidoval Liberec neúspěšně třikrát, než mu to vyšlo. Takže nic není ztraceno. Dál si můžeme rozmýšlet, jakým směrem zde budeme kulturu rozvíjet. Hlavní myšlenkou naší kandidatury bylo vytvoření nové čtvrti v oblasti Papírového náměstí a k tomu přilehlá kultura. V tom budeme pokračovat i dál, včetně rekonstrukce objektu bývalé slévárny Linser, která se změní na kreativní centrum. V rámci kandidatury jsme museli povinně vytvořit i Strategii kultury až do roku 2029, takže podle ní se budeme dál řídit. A pak třeba znovu zkusíme štěstí.