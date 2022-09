Splnili jsme 110 bodů z programu, kasá se obhajující primátor Liberce

„Namlouvali si nás i další potencionální partneři, například Sportovci. Ale spolupráce s lidovci a TOP 09 uplynulé čtyři roky fungovala bezvadně. Není důvod naše partnery měnit,“ říká Zámečník, který chce obhájit křeslo primátora.

Jak moc je pro vás zavazující, že jste minulé volby vyhráli?

Před čtyřmi lety jsme z opozičních lavic vyhráli komunální volby s výsledkem 32,1 procenta. Jsem rád, že podobnou podporu máme u voličů po celé volební období navzdory tomu, že jsme museli čelit a stále čelíme mnoha nepředvídatelným překážkám jako je covid, válka na Ukrajině, vysoká inflace, energetická krize. Takže ano, podpora veřejnosti je pro nás velmi zavazující.

K vašemu minulému vítězství přispělo, že hodně lidí chtělo změnu, vedení města bylo tehdy rozhádané. To se změnilo. Jsou přesto věci, u kterých vás mrzí, že se za vaší koalice nepodařily?

Určitě. Třeba řešení rezidentního parkování na sídlištích. Máme ale hotovou pilotní studii, takže pokud dostaneme od voličů příležitost pokračovat, projekt určitě dotáhneme. Je to řešení, na kterém spolupracovali přímo místní občané, z čehož mám ohromnou radost. Stejně tak mě mrzí, že jsme od státu nezískali zdarma budovu Skloexportu, přestože sám stát pro ni nenašel využití a dál ji nechává chátrat.

Co říkáte na kritiku, že vítězství Starostů přineslo velká očekávání, ale až tolik se nenaplnila?

Že je ta kritika poněkud krátkozraká. Dva roky nás brzdila pandemie. Spousta projektů, které jsme rozjeli, potřebuje víc času. Pokud někdo voličům slibuje, že vše vyřeší mávnutím kouzelného proutku a za pár měsíců, tak lže. Nám ty dva roky zkrátka chybí, ale jsme připraveni je dohnat. Není pravda, že se toho nepovedlo moc zrealizovat. Splnili jsme 110 z celkem 180 bodů z našeho volebního programu. Dalších 35 jsme rozpracovali a potřebujeme ještě nějaký čas na jejich dokončení. To považuji vzhledem k okolnostem za velmi slušný výsledek. Namátkou: snížili jsme dluh města, provedli rekonstrukci či opravu 50 ulic nebo alespoň jejich nejhorších částí či chodníků, dokončujeme rekonstrukci Liebiegova paláce, po 15 letech čekání se schválil územní plán, zavedli jsme participativní rozpočet, půl miliardy investovali do vzdělání, vyhlásili soutěžní dialog na Papírové náměstí a tak dále.

Na poslední chvíli jste na kandidátce přesunuli Jiřího Janďourka, vedoucího Kanceláře architektury města, z devatenáctého na sedmé místo. S odůvodněním, že kanceláři chtějí některé strany okleštit pravomoci, zatímco vy je chcete ještě posílit. Jak je KAM důležitá?

Zásadně. Město jako Liberec potřebuje kvalitní koncepční a odborné pracoviště jako je právě KAM. Pokud vedení města skutečně záleží na tom, aby měl Liberec vizi a koncepci, ctil kvalitní architekturu, veřejný prostor a zároveň respektoval historii, musí mít zájem na tom, aby taková kancelář existovala. A v maximální možné míře pomáhala politikům v jejich rozhodování. Věřte, že časem to veřejnost ocení.

Prosazujete, aby Liberec převzal od Českých drah lanovku na Ještěd a zajistil její rekonstrukci. Proč má město vlastnit lanovku?

České dráhy jasně deklarovaly, že nemají zájem ji dál provozovat. Město vlastní všechny pozemky v lokalitě ještědského areálu a mělo by mít kontrolu nad dalším vývojem a rozvojem v tomto území. Společně s krajem také dlouhodobě usilujeme o zapsání Ještědu na seznam světového dědictví UNESCO. A lanovka v tom bude hrát do budoucna roli. Neumím si představit, že by Liberec lanovku nezískal. Považoval bych to za velkou chybu.

Stejně tak jste usiloval, aby Liberec získal spalovnu a teplárnu. To se nepodařilo...

Prodejem jinému zájemci to pro město určitě nekončí. Liberec musí dál aktivně bojovat za to, aby teplárnu i spalovnu získal nebo vlastnil aspoň důležitou část obou firem. Proto vedení města musí rychle začít jednat s novým majitelem skupiny MVV a deklarovat náš zájem obě firmy z celé skupiny odkoupit. Teplárnu a spalovnu Liberec má vlastnit, protože jinak nebude mít dostatečně silný vliv na cenu tepla a energií, což považuji za rizikové.

Jaké další plány v energetické soběstačnosti Starostové mají?

Hlavně výstavbu bioplynové stanice a podporu využívání solární energie. V první fázi by fotovoltaické panely měly být na budovách v majetku města, posléze si umím představit spolupráci města s majiteli soukromých objektů. Zaujal mě i návrh kolegů z opozice na založení komunitní městské elektrárny.

Po Liberci jste proslul tím, že ho objíždíte na skútru a mapujete, jak jsou opravené ulice. Zní ale kritika, že se něco opravuje jen v centru a na okrajové části se zapomíná.

Tak to ale není. Investovali jsme i do chodníků a silnic mimo centrum. Liberec má celkem 34 městských částí. Pro další volební období chceme prosazovat investice do konkrétních okrajových čtvrtí. Uznávám, že některé sliby plníme pomaleji, než jsem si představoval. Měříme ale všem stejně a spravedlivě. Jen se na některé části kvůli nedostatku peněz dostane později.

Z návrhů v participativním rozpočtu se zdá, že lidem v Liberci nejvíc chybí dětská hřiště, sportoviště, hezčí veřejná prostranství. Budete podporovat víc i tuto oblast?

Všechno to patří mezi naše priority. Na druhou stranu, slibovat dnes cokoliv komukoliv je trochu nefér. Řítíme se nepochybně do vážné ekonomické krize. To je předpověď, u které si každý zodpovědný hospodář musí dát na misky vah celkový objem peněz, které má, a poměřit ho s reálnými výdaji, které musí zaplatit. Upřímně, pokud bych se měl dnes rozhodnout, zda občanům zajistit levnější teplo a energie do domácností, škol a zaměstnání nebo víc sportovišť, pak říkám, že rozhodně to první.

V programu máte, že připravíte založení konzervatoře. Proč?

Protože je to typ vzdělávacího zařízení, které tu dlouhodobě chybí. V Liberci se narodila a vyrostla spousta skvělých hudebních talentů. Konzervatoř by zároveň zvýšila vzdělávací prestiž města a umožnila mnoha talentům využívat podobnou školu u nás, místo toho, aby jezdili do Prahy.

Liberec trápí i nedostatek městských bytů. Vy slibuje pět tisíc nových. Není to nadsazené?

Je to velkorysé, ale nevyhnutelné. Těch pět tisíc bytů musí co nejdříve vzniknout. Část z nich ať postaví a vlastní ve spolupráci se státem město, další ať staví soukromé společnosti a družstva. Pokud se chceme s rozvojem města a počtem obyvatel posunout dopředu, musíme udělat maximum, aby se výstavba konečně pohnula.

Velkým tématem je i rekonstrukce bazénu. Náklady se blíží k jedné miliardě. Je reálné, aby se za těchto podmínek realizovala?

Rekonstrukce bazénu vychází ze zadání, které jsme jako politici požadovali. To, že se mezitím výrazně zdražily materiály a stavební práce, nemohl nikdo tušit. Ale souhlasím, že ta odhadovaná suma je vysoká. Neznamená to ale, že v aktuální ekonomické situaci budeme nutně bezhlavě prosazovat, aby město utratilo miliardu za opravu jednoho sportovního areálu.

Jaké další věci z vašeho programu považujete za důležité?

Když bude město v dobré finanční kondici, rádi bychom modernizovali nemocnice, postupně revitalizovali všechna sídliště, zaměřili se na rozvoj Papírového náměstí, rezidentní parkování, zlepšení dopravy ve městě či rekonstrukce škol.