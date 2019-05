ANALÝZA: Babišovo ANO uhájilo pozici, ale vládu může rozkývat debakl ČSSD

Jeho hnutí ANO uhájilo pozici nejsilnější politické strany v České republice, získalo 6 mandátů z 21 vyčleněných pro zástupce naší země. Problémem pro Babiše ale je, že pro strany, které pomáhají jeho vládě, skončily volby debaklem.



Menším pro komunisty, kteří si udrželi alespoň jedno křeslo, zásadním propadákem pro sociální demokraty.

„Je jasné, že voliči dali velmi silně najevo, že se jim nelíbí politika současné vlády,“ reagoval na volební výsledek šéf nejsilnější opoziční strany ODS Petr Fiala.



Sociální demokracie, ještě nedávno nejsilnější strana v zemi, zcela vypadla z europarlamentu, kde měla dosud čtyři zástupce. V ČSSD teď zřejmě začne nové kolo debaty, zda nebyl vstup strany do vlády chybou. Není vyloučeno, že někteří vlivní sociální demokraté začnou kvůli tomu volat po mimořádném sjezdu.

Už v únoru, ještě než se stal místopředsedou ČSSD, o této variantě před novináři otevřeně hovořil ministr zahraničí Tomáš Petříček z pražské organizace strany, která nebyla vládním angažmá s Babišem nadšena.

„Pokud někdo chce svolávat mimořádný sjezd dva měsíce poté, co proběhne sjezd řádný, tak na to samozřejmě právo má. Otázka je, co ten sjezd bude řešit. Pokud má někdo zázračný recept, který přivede sociální demokracii zpátky na třicet procent do několika měsíců, tak se může postavit a svou vizi sdělit delegátům sjezdu,“ odmítl tehdy šéf ČSSD Jan Hamáček myšlenku dalšího sjezdu, kdyby strana v květnových eurovolbách vybouchla a nezískala v nich ani jedno křeslo. Teď pro něj bude těžší straníkům vysvětlovat, co má ČSSD z toho, že se spojila s Andrejem Babišem.

„Ten výsledek je tvrdá ráda, je to fakt,“ uvedl nyní Hamáček. Stále argumentuje, že vedení strany bylo zvoleno nedávno. To je sice fakt, ale není jisté, že to bude jeho stranickým kolegům stačit.

ODS nepoškodilo vyloučení Václava Klause mladšího

Pro lídra ODS Petra Fialu je úspěchem, že strana pokračuje ve vzestupu, dokázala porazit rostoucí Piráty a volební výsledek ODS nepoškodilo to, že z ní byl vyloučen Václav Klaus mladší. Lze to přičíst tomu, že voliči uvěřili Petru Fialovi, že ODS pod jeho vedením nehodlá vyvést Česko z Evropské unie, ale chce se pokusit unii reformovat.

Neúspěch sociálních demokratů a komunistů, kteří pomáhají Babišově vládě, také může povzbudit protesty v ulicích proti Babišovi a změně na pozici ministra spravedlnosti. „Lidé chodili na náměstí, vyjadřovali svůj nesouhlas s vládou, a tady mají velkou šanci dát najevo, co si o vládě Andreje Babiše myslí,“ řekl Fiala v první den voleb. Propadák KSČM a hlavně ČSSD je silným vzkazem voličů, že s jejich spojenectvím s ANO většina voličů nesouhlasí.



Výrazně posílili Piráti, i když oni sami počítali s tím, že ODS porazí a že budou s hnutím ANO bojovat dokonce o první místo ve volbách. Potvrdili ale momentální silnou pozici na české politické scéně a s tím mohou být spokojeni. V dalších letech budou s ODS svádět boj o pozici hlavního Babišova vyzyvatele.

Pro TOP 09 a hnutí STAN, které vytvořily předvolební koalici, do níž přibraly ještě Zelené a stranu LES exministra Martina Bursíka, je volební výsledek v eurovolbách 11,7 procenta a tři křesla potvrzením toho, že sázka na koaliční spolupráci a na budoucí možnou užší spolupráci byla správná. Existuje významná skupina voličů, které se nelíbí, že je politické spektrum tak roztříštěné a že je ve Sněmovně devět stran, přičemž rozdíly mezi TOP 09, hnutím STAN, ale také lidovci nejsou tak zásadní, že by je nešlo překonat.



Nejsilnějším výsledkem voleb ale zůstává propad Babišových partnerů. I kdyby to jeho vláda nyní přežila, pro premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je výsledek voleb varováním, že po příštích volbách do Poslanecké sněmovny by mu také mohli úplně chybět koaliční partneři.