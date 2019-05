Odhady: Merkelové CDU/CSU sice v Německu vyhrála, výrazně ovšem oslabila

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

NĚMECKO

V Německu eurovolby podle prvních odhadů veřejnoprávní televize ARD vyhrála konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové s 28 procenty hlasů. Druzí jsou Zelení s 22 procenty a třetí sociální demokracie (SPD) s 15,5 procenta.



Pokud se odhady potvrdí, půjde pro vládní strany CDU/CSU a SPD o jejich nejhorší výsledek v evropských volbách, pro Zelené naopak o jasně nejlepší.

Už se proto spekuluje, jaké to bude mít dopady, a to především uvnitř sociální demokracie, která po více než 70 letech může také ztratit radnici v severoněmeckých Brémách, kde se dnes uskutečnily zemské volby. Není vyloučené, že velmi špatné výsledky neustojí předsedkyně strany Andrea Nahlesová, která by mohla skončit přinejmenším ve funkci šéfky sociálnědemokratických poslanců ve Spolkovém sněmu.



Do Evropského parlamentu směřují znovu zástupci protiimigrační a k unii velmi kritické Alternativy pro Německo (AfD) a také dvojice dalších opozičních stran - Levice a svobodných demokratů (FDP). Část z 96 křesel vyčleněných pro německé europoslance získají i zástupci neparlamentních stran.



RAKOUSKO

Rakouská lidová strana (ÖVP) kancléře Sebastiana Kurze je nehledě na vládní krizi v alpské republice jasným vítězem voleb do Evropského parlamentu. Vyplývá to z odhadů, které lidovcům připisují 34,5 procenta hlasů. Na druhém místě skončili opoziční sociální demokraté (SPÖ) a na třetím dosud vládní pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ).

Svobodní, jejichž někdejší předseda a bývalý vicekancléř Heinz-Christian Strache korupční aféru odstartoval, získali podle televize ORF 17,5 procenta. Pokud se tento výsledek potvrdí, bude to oproti volbám v roce 2014 propad o více než dva procentní body.

MAĎARSKO

V Maďarsku vyhrál volby Orbánův Fidesz, podle prvních odhadů získal 56 procent hlasů. Přinejmenším tak obhájí svých 12 z 21 maďarských křesel.

BULHARSKO

V Bulharsku podle průzkumů jasně vyhrálo občanské hnutí premiéra Bojka Borisova s téměř 33 procent hlasů, opoziční socialisté získali 23 procent.



BELGIE

Zatímco ve Vlámsku ve volbách posílila krajně pravicová strana Vlámský zájem (VB), ve Valonsku a v Bruselu vedou socialisté. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na částečné výsledky. Belgičané hlasovali v místních, v parlamentních i v evropských volbách.



IRSKO

V Irsku vyhrála volby do EP vládnoucí strana Fine Gael s odhadovaným ziskem 29 procent hlasů. Z 11 irských křesel by měla získat čtyři.

NIZOZEMSKO

V Nizozemsku vyhrála podle prvních odhadů Strana práce s 18 procenty, druzí jsou vládní liberálové s 15. Nová populistická strana FvD má 11.



ŘECKO

Řecká opoziční konzervativní Nová demokracie podle odhadů v eurovolbách porazila vládní levicovou formaci SYRIZA. Informovala o tom agentura APA. Pohoršili si také vládní konzervativci na Kypru, kteří možná skončí druzí za levicovou Pokrokovou stranou pracujícího lidu (AKEL).