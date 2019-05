I tyto volby jsou průzkumem popularity vládních stran, řekl Zahradil

„Já si vzpomínám, že kdysi dávno v roce 2004, když sociální demokracie nečekaně propadla v evropských volbách, získala pouhé dva mandáty, tak to vedlo k pádu premiéra Vladimíra Špidly a k jeho nahrazení někým jiným. Jestli se něco takového bude opakovat teď, to samozřejmě nevím,“ zavzpomínal Zahradil na to, jak před lety sociální demokraté nahradili Špidlu v čele vlády Stanislavem Grossem.

„Pokud jde o ODS, nám věřím. Myslím, že jsme odvedli dobrou kampaň, že byla přesně zacílena na naše voličské skupiny,“ hodnotil Zahradil. Občanští demokraté v minulých eurovolbách získali dvě křesla, letos si šéf strany Petr Fiala vytkl za cíl získat křesla čtyři.



„Mám dobré pocity. Myslím, že i ta volební účast je o malinko vyšší, než byla v roce 2014, i když asi ne o moc,“ řekl lídr eurokandidátky ODS Zahradil.



„Nedomnívám se, že nějaké umělé nahánění lidí k volbám, nebo nějaká propaganda, eventuálně dokonce placená z evropského rozpočtu by mohla zvýšit účast v evropských volbách. Kdo chtěl volit, tak volil,“ prohlásil.

To, že k eurovolbám chodí méně voličů než k volbám do české Poslanecké sněmovny, svědčí o tom, že Evropská unie není úplně nejpopulárnější organizace. „Svědčí to o tom, že lidé úplně nerozumí, co se odehrává v evropských institucí a svědčí to o tom, že se Evropská unie musí změnit, že se musí reformovat,“ řekl Zahradil.

Aby si Jan Zahradil ukrátil čas při čekání na výsledky, přinesl si večer do sídla ODS hudební cédéčka a to i fiktivních kapel EU People’s Band, Socialist Marching Assembly či Greenhorns, které mají symbolizovat evropské lidovce, socialisty a zelené.



Ve volebním štábu ODS v centru Prahy si přítomní členové aparátu strany a novináři krátili čas sledováním finále hokejového šampionátu a k dispozici měli i bohatý catering - na stole byly například řízky, špízy, ovoce či štrůdl.