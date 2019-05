Co volby, to porážka. ČSSD má obrovský problém, varují politologové

„Pro (předsedu ANO) Andreje Babiše bude výsledek zklamáním. Hnutí nedokázalo vzhledem k masivní kampani zmobilizovat své voliče,“ myslí si politolog Daniel Kunštát z Vysoké školy Cevro Institut. Podle dalšího politologa, Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity, v Brně řadu voličů ANO kampaň strany ani nezajímala, zisk šesti europoslanců ale nevnímá pro stranu jako fiasko.



Naopak výsledek ČSSD, kterou volilo pouze 3,95 procenta lidí (celý text k přečtení zde), podle Kopečka ukazuje na to, že strana má obrovský problém. „Co volby, to porážka,“ řekl. Nemyslí si však, že by to mělo nějaký vliv na současnou vládu ANO a ČSSD. „Rozbít kvůli výsledku eurovoleb současnou vládní koalici je nemožné, to by fakticky přiznali, že udělali špatné rozhodnutí, když k ní přistoupili,“ konstatoval Kopeček.

Podle Kunštáta současné volby u ČSSD potvrdily, že se strana potýká s malou disciplinovaností voličů a její politická pozice oslabuje. „Sociální demokracie bude mít o čem přemýšlet i ve vztahu k tomu, jakou zvolit strategii v nejbližších letech, aby se udržela v celostátní politice,“ doplnil Kunštát.

Současně doplnil, že eurovolby v Česku mají podle něj dva vítěze, a to Piráty a ODS, kteří těžili z toho, že mají voliče s větším zájmem o politiku, že je dokážou efektivněji přitáhnout k volbám a že mají takzvaný opoziční bonus.

„Evropské volby jsou kolbiště, které supluje celostátní politiku. V těchto volbách mají vždy silnější potřebu jít volit ti, kteří chtějí vyjádřit nespokojenost se současnou vládní koalicí, tedy voliči opoziční stran,“ vysvětlil Kunštát a doplnil, že prostřednictvím voleb lidé nyní dávali najevo svou nespokojenost se současnou vládou v Česku.

Vzhledem k přepočtu výsledků na mandáty pak politolog z Vysoké školy Cevro Institut označil volby za prohru vládní koalice ANO a ČSSD s podporu KSČM a naopak vyzdvihl úspěch koaličních stran.