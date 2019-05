Euforie v ODS: Babišova koalice podle ní slábne, přichází čas změny

Dlouho to vypadalo jako opatrný optimismus. „Byl bych rád, kdybychom získali dvakrát tolik mandátů, než jsme měli doposud,“ přála si volební jednička ODS Jan Zahradil ve volebním štábu v centru Prahy hodinu před zveřejněním volebních výsledků do Evropského parlamentu.

V rock’n'rollovém tričku působil uvolněně, tušil, že on má svoje místo v Bruselu jako europarlamentní stálice ODS skoro jisté. Ale jinak v rozhovoru s reportérem MF DNES připouštěl, že má v hlavě spoustu otázek: posílí ODS skutečně proti propadáku z roku 2014, kdy získala ve volbách do Evropského parlamentu jen dva mandáty? Nepřeskočí občanské demokraty ambiciózní Piráti? Nakolik se strana přiblíží nebo vzdálí hnutí ANO?

„Je pravda, že kampaň měli odvedenou profesionálně,“ chválil Zahradil konkurenty z ANO, zatímco na velkoplošné obrazovce ve štábu místo volebního zpravodajství novináři s politiky ODS sledovali finále hokejového mistrovství světa a předseda strany Petr Fiala ještě ani nebyl na místě. Také první potlesk nebyl volební, ale hokejový: „Vyhrála Evropa,“ vykřiklo pár ze sledujících radostně, když Finové po závěrečném hvizdu rozhodčího slavili hokejový triumf nad Kanadou.

O hodinu později už to ale vypadalo, jako by vyhrála i ODS. „Je to tam,“ a dlouhý potlesk zazněly, když se občanští demokrati z televizního přenosu dozvěděli, že skončili druzí, necelých sedm procentních bodů za vítězným hnutím ANO.

Babišova koalice v ohrožení

„Přichází čas změny, rýsuje se tu jasná alternativa polokomunistické vládě Andreje Babiše. Jeho koalice je narušena, ČSSD se ani nedostala do Sněmovny,“ mohl ze stupínku radostně hlásit Fiala, který pár minut po oznámení výsledků přišel mezi další tváře ODS a novináře.



„Kolem 15 procent hlasů ve volbách, ke kterým přišla necelá třetina občanů, samozřejmě ještě neznamená, že bychom měli propadat přílišnému optimismu. Ale psychologicky je strašně důležité, jak málo jsme na ANO ztratili a že jsme porazili Piráty, kteří si podle některých průzkumů věřili, že budou nejhůř druzí,“ mluvil o důvodech vítězné nálady v ODS jeden z vedoucích představitelů strany.

„Pokud by to takto pokračovalo i ve volbách do Poslanecké sněmovny, Andreji Babišovi nezbudou jiní potenciální koaliční partneři než SPD a KSČM. Ale my spolu s KDU-ČSL, TOP 09, STAN a eventuálně i s Piráty bychom měli větší šanci skládat vládu,“ těšilo pak další z tváří strany, místopředsedu Martina Kupku.



Místo Jourové doporučí Zahradila

Usměvavý Fiala si pak věřil i na to, že by ODS mohla nabídnout svého lídra Zahradila jako kandidáta na českého eurokomisaře. „Víme, že je to zodpovědnost vlády, ale pokud by si nevěděla rady, rádi nabídneme pomoc. Za paní Jourovou žádné viditelné výsledky nejsou,“ hodnotil současnou českou eurokomisařku za hnutí ANO a říkal, že by si Česko také mělo v Evropské komisi říct o jiné oblasti než jsou spravedlnost, ochrana spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, které má v současnosti Jourová na starosti.



„Volný trh nebo zemědělství, to jsou silná portfolia, která ovlivňují tok peněz,“ říkal Fiala. A po jeho levici stojící Zahradil si pak liboval, že ODS uspěla se svou „umírněností“, kterou podle něho vyvažovala jak příliš eurooptimistické nálady, tak postoje stran, které by z Evropské unie naopak nejradši chtěly odejít.



„Ukázalo se také, že občané napříč Evropou si přejí jinou většinu než koalici evropských lidovců a sociálních demokratů, která vládla 20 let a uvrhla Evropský parlament do propasti,“ tvrdil Zahradil a spřádal plány na to, že by nově v europarlamentní koalici mohla zasednout také ODS. Byť spolu s Fialou připouštěli, že si zatím netroufají odhadnout, jak bude nová koalice vypadat, protože si ještě nestihli projít kompletní výsledky. „Čeká nás noc plná analyzování, takže žádné velké oslavy,“ říkali.



Politický comeback Vondry

Přinejmenším jeden muž ale měl důvod k oslavám pořádným: bývalý ministr zahraničí z vlády Mirka Topolánka Alexandr Vondra, který byl největším skokanem dne. Do Evropského parlamentu se dostal až z patnáctého místa kandidátky ODS.



„Zase ti to vyšlo,“ slyšel pak poslanec Marek Benda, který Vondru ve volbách podpořil. A protože sám se v minulosti dostal do Sněmovny ze zdánlivě nevolitelného desátého nebo dokonce sedmnáctého místa kandidátky, získal tak pověst toho, co nosí štěstí.