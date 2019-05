Mixážní pult a sledování hokeje. Strany čekají na výsledky eurovoleb

Volební místnosti se v Česku uzavřely už v sobotu odpoledne. Češi si v Europarlamentu rozdělili 21 křesel z celkem 751. Nejvíce z nich by podle průzkumů mělo dostat vládní hnutí ANO před Piráty a ODS.



Hnutí ANO

Zástupci hnutí ANO před sečtením hlasů věří ve své vítězství ve volbách do Evropského parlamentu. Doufají v to, že získají více mandátů než před pěti lety, kdy dali voliči důvěru jejich čtyřem europoslancům. Na ohlášení výsledků voleb čekají členové hnutí ve volebním štábu na pražském Chodově ve stranické centrále.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš zatím nedorazil, podle spolupracovníků je na cestě z Bratislavy, kde odpoledne sledoval neúspěšný boj českých hokejistů o bronzovou medaili s Ruskem.Volební jednička Dita Charanzová řekla, že cílem pro hnutí bylo volby vyhrát. Za úspěch by považovala jakýkoli výsledek nad pět mandátů. Věří tomu, že i přes nízkou volební účast ANO ve volbách zvítězí.



S pozitivní náladou do volebního štábu přišel i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. „Doufám, že vyhrajeme a že dostaneme víc mandátů, než jsme měli v minulých volbách,“ podotkl. I Faltýnek připustil, že pro hnutí by byla lepší vyšší volební účast. „Možná dali lidé přednost hokeji,“ poznamenal k volební účasti.

ODS

Lídr kandidátky ODS v eurovolbách Jan Zahradil, který vede frakci evropských reformistů, ocenil při příchodu do volebního štábu v centru Prahy neoficiální výsledky spolupracujících stran na Slovensku či v Nizozemsku, kde by reformisté měli získat několik mandátů. Poukázal také na odhady, podle nichž letos přišlo volit více Čechů něž před pěti lety.



„Evropští voliči v různých evropských zemích vysílají různé signály svým politickým elitám. Pokud volí nebo preferují strany kritické ke kurzu evropské integrace, tak by to jejich současní představitelé měli brát vážně a oprostit se od mantry, že je třeba stále více Evropy,“ řekl Zahradil k informacím, podle nichž v některých zemích včetně například Francie posílily nacionalistické strany.

Předsedu ODS Petra Fialu očekávají spolustraníci ve štábu až před jedenáctou hodinou. V pátek uvedl, že by byl spokojený se ziskem čtyř mandátů. „Výsledek těchto voleb ovlivní, jak bude vypadat Evropská unie. Mělo by nám záležet na tom, jak vypadá, protože jsme země s exportní ekonomikou, která potřebuje mít otevřené hranice, obchodní spolupráci a která potřebuje být pevnou součástí západu kvůli své bezpečnosti,“ konstatoval předseda ODS.



ODS v minulých volbách do EP získala pouhé dva mandáty, což byl velký propad ze zisku devíti křesel v roce 2009. Důvodem byly události spojené s pádem vlády Petra Nečase.

PIRÁTI

Piráti očekávají výsledky voleb do Europarlamentu ve své pražské centrále v ulici Na Moráni v Praze 2. Předseda strany Ivan Bartoš spolustraníkům přinesl pro zkrácení několikahodinového čekání deskové hry. Sám se také postavil za mixážní pult a v roli dýdžeje hrál přítomným taneční hudbu.



Ve štábu se kromě předsedy a členů kandidátky do europarlamentu, kterou vede Marcel Kolaja, objevili také například šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, poslanci Mikuláš Ferjenčík a Ondřej Profant nebo pražský primátor Zdeněk Hřib.

Bartoš řekl, že Piráti doufají v zisk čtyř mandátů. V posledních volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 unikl Pirátům zisk mandátu o zhruba 0,2 procenta.



KSČM

Eurovolební lídryně KSČM Kateřina Konečná by za úspěch považovala obhájení svého mandátu. Předseda KSČM Vojtěch Filip už v pátek uvedl, že by byl rád, kdyby strana získala dva nebo tři europoslance. V minulých volbách získali komunisté tři europoslance.



Letošní volební účast v Praze se podle informací od volebních komisařů pohybovala kolem třiceti procent, také v některých dalších krajích podle předběžných odhadů překročila dvacet procent. „Mrzelo by mě, kdyby se volební účast pohybovala kolem dvaceti procent, myslela jsem, že bude větší. Při předvolebních akcích se mi zdálo, že lidé nevnímají evropské volby úplně negativně,“ sdělila Konečná.

Europoslankyni nepřekvapilo, že krajně pravicové Národní sdružení (RN) Marine Le Penové vyhrálo volby do EP ve Francii, kde porazilo proevropskou stranu prezidenta Emmanuela Macrona. „Myslím, že proti Macronovi může zvítězit kdokoliv, kdo postaví dobře kampaň. To, co dělá on, je jedna chyba za druhou. Očekávala jsem, že nemůže zvítězit. Poslední měsíce ukazují na jeho absolutní neschopnost,“ konstatovala.

ČSSD

Pokud by sociální demokraté v evropských volbách neuspěli a nezískali žádný mandát, na podobu vedení strany to nebude mít vliv. Výsledky eurovoleb by neměly destabilizovat ani vládní koalici a českou politickou scénu, řekl šéf vládní ČSSD Jan Hamáček. Za volební úspěch své strany by považoval překonání hranice pěti procent hlasů, která je potřeba pro vstup do Evropského parlamentu.

Minulý výsledek eurovoleb zřejmě nezopakujeme, řekl předseda Hamáček

„Vedení strany bylo zvoleno relativně nedávno. Dostali jsme jasný mandát dovést sociální demokracii ke krajským volbám. Pokud chceme vyhodnocovat působení ve vládě nebo aktivitu vedení, první reálnou zkouškou budou krajské volby,“ uvedl Hamáček. Nemyslí si, že by strana znovu svolávala sjezd a volila vedení a že by volební výsledky destabilizovaly českou politickou scénu. „Počty ve Sněmovně se nemění,“ podotkl Hamáček.



Podle něj nízká volební účast a větší podíl voličů z velkých měst levici nenahrávají. „Je to pro sociální demokracii spíš negativní zpráva,“ řekl šéf strany. Stejně se vyjádřili i místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová a místopředseda strany Michal Šmarda.

V roce 2014 získala ČSSD čtyři z jednadvaceti českých europoslaneckých křesel. S takovým výsledkem strana nepočítá. „Je evidentní, že výsledek z minulých voleb nezopakujeme, už vzhledem k tomu, že podpora sociální demokracie tehdy a teď je diametrálně odlišná,“ dodal Hamáček.

SPD

Na příchod politických představitelů hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) čekají novináři v salonku před štábem strany, kam nemají přístup. V půl deváté večer dorazil lídr hnutí do evropských voleb Ivan David.



Ivan David přichází do pražského volebního štábu SPD.

Podle Davida strana počítá s tím, že ve volbách získá dva mandáty. „Tři mandáty bychom považovali za úspěch,“ řekl. Upozornil také, že jeho hnutí je proevropské. „My jsme jenom skeptici, pokud se jedná o Evropskou unii, protože se domníváme, že Evropská unie pouze zhoršuje vyhlídky na lepší budoucnost,“ vysvětlil.

„Jelikož si to uvědomuje stále více lidí v západní Evropě a jak je zřejmé i zde, tak samozřejmě výsledky stran, které upozorňují na tato rizika, jsou celkem příznivé,“ komentoval dosavadní odhady výsledků voleb například ve Francii nebo v Maďarsku (text o výsledcích voleb v dalších evropských zemích zde). Pokud by se eurovolby konaly za dva roky, byly by podle něj výsledky ještě příznivější.

TOP 09 A STAN

Ve dvojciferný volební výsledek věří přítomní ve štábu TOP 09 a Starostů a nezávislých (STAN), kde vládne optimistická nálada. Výsledky voleb ve Velkopřevorském paláci na Malé Straně přišel sledovat předseda TOP 09 Jiří Pospíšil i první místopředsedkyně TOP O9 Markéta Pekarová Adamová. Oba doufají alespoň ve tři mandáty.

„Nyní se ukáže, že má smysl, když se TOP 09, STAN a další politické subjekty spojují a vytvářejí jednu koalici,“ řekl Pospíšil, europoslanec a lídr kandidátky Spojenci pro Evropu. Doufal v to, že se volební účast přiblíží 25 procentům. „Ale zatím to podle odhadů nevypadá,“ dodal.

Také Pekarová Adamová je přesvědčena o tom, že kandidátka získá dvouciferný výsledek, což bude považovat za úspěch. Ve stejný výsledek věří i poslanec Dominik Feri.

„Doufám, že to bude po dlouhé době vlastně první večer, co jsem v TOP 09, kdy bude nějaký dvouciferný výsledek. Já se na to moc těším, snad to tak dopadne,“ řekl Feri. TOP 09 a STAN mají společnou kandidátku se Stranou zelených a Liberálně ekologickou stranou.

KDU-ČSL

Politická situace v Česku je v letošních evropských volbách podstatně odlišná než při posledních volbách do Evropského parlamentu před pěti lety, řekl v neděli předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Na politické scéně se podle něj v uplynulém období objevily nové silné strany či hnutí, a pro lidovce by proto bylo dobrým výsledkem obhájit ve volbách jejich tří současné mandáty.



Předseda KDU-ČSL Marek Výborný

Mezi novináře dorazili také Tomáš Zdechovský a Michaela Šojdrová, kteří patří mezi europoslance, již obhajují svůj mandát, i někteří další kandidáti lidovců. „Já ty šance (KDU-ČSL) vidím mezi sedmi až osmi procenty a já si myslím, že minimálně budou dva mandáty,“ řekl Zdechovský. Kdo křesla získá, nechtěl tipovat. Volební účast odhadl na 22 až 25 procent. Šojdrová uvedla, že by si pro lidovce přála zisk alespoň čtyř mandátů, tedy o jeden více než v minulých volbách.

Lidovci by podle předvolebních průzkumů měli být jednou z devíti českých stran, které se do europarlamentu dostanou.