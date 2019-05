Poslanec Foldyna už teď nevidí východisko z debaklu ČSSD uvnitř strany

Kde vidíte příčinu toho, jak dopadla ČSSD v eurovolbách? Trestali ji voliči za vládní spolupráci s Andrejem Babišem, hnutí ANO úspěšně luxuje levicové voliče, tedy vaše i komunistické, měli jste tak nevýrazné vlastní kandidáty, nebo je to ještě něco jiného?

Kandidáty byli opravdu nevýrazní, ale především sociální demokracie vůbec nereflektovala změny, které se kolem ní odehrály. Čili nulová sebereflexe vlastně z té strany udělala stranu nezajímavou. Sociální demokracie svého původního voliče začala označovat za xenofoba, homofoba a tak dále, a on zčásti přešel k Okamurovi a zčásti k ANO. Nejdřív jsme se stali nezajímaví pro veřejnost. A když jsme lidi, kteří se obávají vývoje v Evropě, začali označovat takto, tak nás už začali nenávidět. My jsme se z fáze nezájmu dostali k nenávisti. Původní volič nás začal nenávidět a ten výsledek je tady. To je jedna z hlavních příčin.

Co musí teď sociální demokracie udělat, aby se pro voliče stala opět zajímavou?

První věc bude, že přijdou krajské volby a v krajích ty organizace budou bojovat o své přežití, bude mít vlastní autentický program a bude hledat východiska. Velmi složitě se to bude sjednocovat a já se přiznám, že v této době nevidím dlouhodobě, že by se ČSSD z toho problému mohla dostat. Mladí sociální demokraté jsou přesvědčeni, že za výsledek voleb mohou ti původní, konzervativní členové. Bohužel v této nemám nic pozitivního, jak bych vyhodnotil situaci.

Jste bývalý boxer, tak použiji termín z tohoto prostředí. Nechystáte se hodit ručník do ringu?

Ne, ručníky neházím. Hledám nějaké východisko a řešení.

Vidíte ho uvnitř sociální demokracie?

Abych byl upřímný, tak v této chvíli ne.

Chystáte se snad odejít do nové strany, kterou chystá Václav Klaus mladší?

Chystám se prosazovat ještě vehementněji to, co je důležité pro stávající politickou situaci v České republice. Nejsem pro vystoupení z Evropské unie, ale jsem pro důrazné obhajování českých národních zájmů, jsem pro důraznější postoje, jak čelit odlivu kapitálu. Uvidíme, do jaké míry se shodnu se svými kolegy.

Hodláte zůstat do konce volebního období poslancem ČSSD a členem sociální demokracie?

Nevím.

Kdy to rozhodnutí uděláte?

Těžko budu tlačit na pilu. Uvidím, jak se bude vyvíjet situace. V této chvíli se v řadě věcí neshoduji se sociální demokracií – ve věci Istanbulské úmluvy, ve věci současné situace v Evropě, neshoduji se v mnoha věcech...

Chcete příští rok kandidovat v krajských volbách?

Zatím ne.

A ve volbách do Sněmovny?

Určitě ano.

Takže do té doby máte čas si rozmyslet, za koho?

Ano, možná že i dřív. (směje se)

Možnost, že byste zůstal v sociální demokracii, je vyloučena?

Proč by byla vyloučena? Ale možná, že pro někoho jsem příčinou té prohry.