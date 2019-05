Musíme dokázat, že nejsme hlasovací stroj ANO, vidí cestu ČSSD Onderka

Bývalý brněnský primátor Onderka míní, že aby měla ČSSD šanci vyhrabat se z průšvihnu, kdy v eurovobách nezískala ani jedno křeslo, musí ve vládě s ANO ukázat jako ten, kdo skutečně hájí ve vládě zájmy těch slabších a potřebných.



„Voliči nám vzkázali, že kosmetické změny na tváři sociální demokracie nestačí. Chyby nehledáme u voličů, ale u sebe. Chybělo nám odhodlání k radikálnějším krokům i touha vítězit. Veškeré úsilí teď napřeme ke krajským volbám, čeká nás zásadní programová diskuse, do které zapojíme všechny členy ČSSD,“ uvedl Onderka.

Razantní úklid je potřebný i podle pražského poslance ČSSD Petra Dolínka.

„Voliči jasně řekli, že kosmetické změny na tváři sociální demokracie nestačí. Naše strana se musí od základu proměnit. Ujel nám vlak, který nedoženeme, pokud budeme dělat stále ty samé chyby,“ uvedl pro iDNES.cz Dolínek.

„Škodí nám nedostatek odhodlání k radikální politické akci, nečitelná a špatně prezentovaná politika, nedostatečná práce s členskou základnou, absence touhy vítězit i zcela zbytečné trafiky pro vysloužilé politiky. Příkladem totálního selhání je i angažmá ministra Staňka na ministerstvu kultury a neschopnost jej rychle odvolat poté, co svůj resort destabilizoval,“ uvedl Dolínek. Jeho pražská organizace ČSSD byla skeptická ke vstupu do vlády s hnutím ANO.

Zásadní a velmi nepříjemnou diskusi v ČSSD čeká i poslanec Václav Votava. Příčinu propadu vidí ve vstupu do vlády Andreje Babiše i v tom, jak se v ní sociální demokracie prezentuje.

„Nebyl jsem pro vstup do vlády,“ řekl iDNES.cz Votava. Nebude ale tím, kdo bude teď vyvolávat mimořádný sjezd sociální demokracie. „Vždycky po takovém neúspěchu vstanou noví bojovníci,“ předvídá. Na otázku, zda by kvůli volebnímu propadáku měl odstoupit šéf strany Jan Hamáček či někdo jiný z vedení strany, Votava odvětil: „Někdo za to může. Nedá se to jen tak přejít. Čeká nás o tom ve straně diskuse a bude docela nejpříjemná.“

Někteří lidé podle Votavy odejdou ze ČSSD. „Nevystoupím z klubu sociální demokracie. Jsem členem strany v dobách dobrých i zlých. Kdy byste se mě ale zeptal, jak má vypadat restart, tak nevím,“ řekl Votava. Stranu podle něj musí vést přirozený vůdce, někdo, jako byl dříve Jiří Paroubek.

Votavova slova, že někteří teď odejdou z ČSSD, zřetelně mířila na bývalého místopředsedu Jaroslava Foldynu, který v rozhovoru pro iDNES.cz jako první z poslanců ČSSD po volebním debaklu jasně řekl, že nevidí východisko uvnitř této strany. „Abych byl upřímný, tak v této chvíli ne,“ řekl iDNES.cz Foldyna. Neví, zda zůstane v poslaneckém klubu ČSSD. Původní volič sociální demokracie podle něj začal tuto stranu nenávidět.

„Sociální demokracie svého původního voliče začala označovat za xenofoba, homofoba a tak dále, a on zčásti přešel k Okamurovi a zčásti k ANO. Nejdřív jsme se stali nezajímaví pro veřejnost. A když jsme lidi, kteří se obávají vývoje v Evropě, začali označovat takto, tak nás už začali nenávidět. My jsme se z fáze nezájmu dostali k nenávisti,“ řekl doslova v rozhovoru Foldyna.

Zaznívají ale i umírněnější hlasy. „Pro mě je to poslední varování od voličů. Musíme znovu poctivě odpracovat jejich důvěru, krok za krokem. Energicky, ale s pokorou a z gruntu. Volební výsledky ukázaly, že návrat voličů nebude snadný. Hlas sociální demokracie musí být zjevně ve vládě a v parlamentu silnější,“ míní poslankyně ČSSD, exministryně školství Kateřina Valachová.