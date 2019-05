Nový europoslanec Blaško. Armádní generál, jemuž pedofil zavraždil syna

Nově zvolený europoslanec Hynek Blaško získal čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů mezi kandidáty ze všech politických uskupení, celkem ho zakroužkovalo 47 505 lidí. To ho z osmého místa na kandidátce SPD posunulo dokonce i nad lídra hnutí Ivana Davida.

„Tato důvěra je obrovsky zavazující,“ komentoval svůj úspěch krátce po zvolení. „Pro mě je na prvním místě moje vlast, až poté je všechno ostatní,“ upřesnil Blaško své priority v Evropském parlamentu.

Blaško prožil v armádě necelých čtyřicet let, vypracoval se až na velitele Společných sil armády České republiky. V té vydržel až do odchodu do důchodu. Jenže respektovaný voják a dřívější národní vojenský představitel Česka při NATO otočil. Na svých sociálních sítích kritizuje Severoatlantickou alianci, šíří dezinformace a před volbami ho podporovaly dezinformační weby.

„Běžte v sobotu (ne v pátek, kvůli falšování volebních uren v noci) k volbám a kroužkujte na kandidátce SPD pana generála Hynka Blaška, kterého jsme identifikovali jako vlastenecky nejbližšího kádra myšlence vystoupení z EU a z NATO, i když současné vedení SPD ani jednomu není nakloněno v této době,“ stojí například v jednom z článků na webu Aeronet.



Změnu Blaškova smýšlení mohla podle lidí z jeho okolí podnítit rodinná tragédie. V roce 2008 jeho devítiletého syna Jakuba znásilnil a zabil Antonín Novák. Slovenský pedofil nakonec za svůj čin dostal doživotní trest. O pár měsíců později přišel Blaško i o svou partnerku a Jakubovu matku. Ve svém bytě se otrávila plynem.



Někdejší člen Strany Práv Občanů (SPO) stojí za projektem Přijdu včas. Dětská hřiště chce vybavovat speciálními hodinami s bezpečnostním hlásičem. Dětem v ohrožení mají urychlit spojení na policii. Hodiny totiž skrz tlačítko zavolají na služebnu městské policie, která může vyslat hlídku. Zneužití systému má podle Blaška zabránit osvěta na školách. Například Pardubice však v roce 2014 hlásiče u dětských hřišť odmítly.

Hynek Blaško (vlevo) jako velitel Společných sil AČR

Politicky se začal Hynek Blaško angažovat v krajských volbách roce 2016. Za SPO se stal krajským zastupitelem na Vysočině. O rok později se za stejnou stranu neúspěšně ucházel o post poslance. Nepodařilo se mu proniknout ani do Senátu, do něj kandidoval loni jako nestraník za hnutí SPD v obvodu č. 44. Ze čtrnácti kandidátů skončil sedmý se ziskem 6,35 procenta hlasů a nepostoupil do druhého kola. Teď usedne v Evropském parlamentu jako jeden ze dvou europoslanců SPD.