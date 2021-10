Krvavě jsme zaplatili za Babišovu vládu, zní od sociálních demokratů

Ještě v půl páté podle SMS zprávy Onderky redakci MF DNES byli všichni jeho spolustraníci v Lidovém domě optimisté. V té době už ale bylo v podstatě jasné, že sociální demokracie poprvé v historii České republiky ve Sněmovně nebude.

O tom, že sociální demokraté nemají vůbec důvod k oslavám, svědčil i jejich přístup k novinářům. Zatímco v jiných volebních štábech sčítání hlasů sledovali všichni společně, sociální demokraté se izolovali a jejich dojmy mohli novináři zjišťovat pouze přes telefon.

Předseda Jan Hamáček na tiskové konferenci v šest hodin oznámil svou rezignaci za podpory dalších členů vedení. Janě Maláčové sice respirátor zakrýval většinu obličeje, přesto bylo vidět, že má slzy na krajíčku.

V Lidovém domě se po tiskové konferenci nezdržovali. Maláčovou i přes nezdar čekal jiný večírek.

„Lidé nebudou mít zastání. Mám z toho velký strach. První věc, která přijde, bude masivní zdražování energií. Nevím, kdo lidem pomůže, když sociální demokracie ve Sněmovně nebude,“ řekla médiím krátce při odchodu z Lidového domu.

„Myslím si, že další věc, která přijde, bude zvyšování věku odchodu do důchodu a zavedení poplatků ve zdravotnictví. Z toho mám obrovskou obavu. O naši budoucnost strach nemám. Byli jsme tu 140 let a dalších minimálně 140 budeme,“ věří ministryně práce.

Pro sněmovní volby vytvořila tandem s bývalým předsedou Zelených Matějem Stropnickým. Nazvali se Hustou dvojkou, jejich spojení ale na voliče v Praze nezafungovalo. Stropnického si v podvečer přišel vyzvednout jeho partner Daniel Krejčík. Pár se letos zviditelnil účastí ve Výměně manželek. Dlouhým objetím mu vyjádřil podporu i útěchu.

„Kampaň měla být razantnější v komunikaci. Myslím si, že je škoda, že se nepodařilo získat víc levicových osobností zvenku, kteří by do toho se sociální demokracií šli,“ hodnotil Stropnický při odchodu.

„Koaliční partneři z hnutí ANO také nesplnili, co očekávali. Celá vláda zaplatila za ten předchozí rok, takhle to vidím já,“ konstatoval po cestě z Lidového domu Jan Hamáček. Co bude dál dělat, až skončí ve funkci ministra vnitra a předsedy ČSSD, přiblížit nechtěl. „Já si teď hlavně odpočinu,“ oznámil.

Roman Onderka po tiskové konferenci odjel taxíkem do pražského bytu, domů na jižní Moravu se vydá v neděli. Na tvářích se mu leskly krůpěje potu. „Bezesporu je moje reakce smutná. Strašně mě mrzí, že se sociální demokracie nedostala zpátky do Sněmovny. Mrzí mě, že v Poslanecké sněmovně budou jen pravicové a populistické strany. Levice dle mého názoru bude chybět. Výsledek voleb je krvavou daní za vstup sociální demokracie do vlády Andreje Babiše,“ míní bývalý primátor Brna.

Kdo nahradí Hamáčka?

Předsednictvo ČSSD se sejde v pondělí 25. října, aby vyřešilo, kdo nahradí Hamáčka. V sobotu o případném náhradníkovi nikdo mluvit nechtěl. „Ptát se minutu po volbách, kdy se sociální demokracie nedostala do Sněmovny, na jakékoliv personálie se mi zdá netaktní a myslím si, že jakékoliv prohlášení by bylo politickou chybou,“ myslí si Onderka.

Nabízela by se Jana Maláčová, ani ta nechtěla říct, jestli bude o post předsedkyně usilovat. „Uvidíme. Je to velmi čerstvé, tak nám prosím nechte chvilku,“ sdělila.