Na jihu Čech postupuje do druhého kola šéf záchranky i senátor Jirsa

Tomáš Jirsa je členem Senátu už od roku 2004. V obvodu číslo 10 - Český Krumlov měl jen čtyři konkurenty.

„Vážím si toho, že voliči ocenili moji práci pro region. Nesmí ale zapomenout, že příští týden je druhé kolo. Vážím si každého hlasu. Vedl jsem kampaň férově, bez útoků. Kolegu Lorence považuji za čestného člověka, takže ta kampaň bude určitě slušná. On je místostarosta, já jsem starosta. Víme tedy, o čem to je. Objedu senátní region a promluvím s voliči,“ reagoval Jirsa. V prvním kole dostal přes 36 procent hlasů.

Jeho konkurent Miroslav Lorenc neskrýval radost. „Pořádně nevím, jak se to všechno stalo. Překvapilo mě to, protože nejsem politikem, který by vystupoval suverénním způsobem. Jsem místostarostou v Prachaticích a rád bych v komunální politice pokračoval. Budu dělat všechno proto, abych panu Jirsovi první místo zkomplikoval. Týden je krátká doba. Využiji ji, abych se více zviditelnil,“ okomentoval výsledky prvního kola Lorenc, který získal 17,6 procenta.

Další tři kandidáti v obvodu Český Krumlov zůstali v poměrně těsném závěsu, měli od 16,5 do 13,4 procenta. Druhé kolo je tak ještě otevřené.

Na Táborsku šéf záchranky proti senátorovi

V obvodu 13 - Tábor získal rovných 30 procent Marek Slabý, šéf jihočeské záchranky, který tak jde do druhého kola z pomyslného prvního místa.

„Jsem hrozně šťastný, že mi lidé věnovali svou důvěru a hlas. Můj protivník do druhého kola je zkušený politik a myslím si, že je to pro mě velmi vážný a těžký soupeř. Od neděle se budu velice pečlivě připravovat tak, abych vyhrál. Účast nebyla špatná. Bylo to bohatě přes čtyřicet procent. Uvidíme ale, jaká bude účast ve druhém kole. Doufám, že ti, co přišli k volbám nyní a důvěřují mi, že se vrátí i ve druhém kole,“ konstatoval Slabý, který má politické zkušenosti jako zastupitel Tábora.

Silným protivníkem, jak ho Slabý nazval, bude dosavadní senátor Jaroslav Větrovský, který před šesti lety nastupoval do Senátu ještě pod vlajkou ANO, nyní už ho nominovali Jihočeši 2012. Nyní získal 22,7 procenta hlasů.

„Na prvním místě musím poděkovat všem voličům. Pokládám výsledek za neuvěřitelný, protože jsem kandidoval s podporou malého regionálního hnutí, proti kandidátovi, který má podporu čtyř politických stran. Do druhého kola jdeme takříkajíc s otevřeným hledím. Já jsem fotbalista, takže by se dalo říci, že začínáme nový odvetný zápas. Mezi lidi chodím rád. Baví mě to. Půjdu mezi ně tedy i nyní před druhým kolem,“ uvedl Větrovský.