Co ovlivní rozhodování voličů v Brně? Postrčí je hala, koalice i energie

Brněnská kandidující uskupení se většinou shodnou, že město nový územní plán potřebuje, stejně jako nová parkovací místa nebo dostavěný městský okruh. Na jiná témata však pohlížejí rozdílně, a právě tam mohou voliči hledat návod, komu věnovat své hlasy.

Zatímco například na podporu družstevního bydlení pod taktovkou města panuje takřka shodný názor napříč stranami, u městských bytů už se přístupy liší. Koalice lidovců a STAN podporuje jejich opravy i stavbu nových stejně jako ČSSD, Piráti nebo Zelení se Žít Brno. Naopak ODS by některé byty ráda zprivatizovala a stavěla jen pro potřebné sociální skupiny jako seniory, samoživitele a mladé či chudé rodiny.

Kdo fandí nové sportovní aréně na výstavišti, tomu největší jistotu, že se skutečně kopne do země, dává volba koalice ODS a TOP 09. Další strany se k tomuto projektu odhadem za sedm miliard korun staví vlažněji nebo jej přímo odmítají.

Právě občanští demokraté naopak laborují nad novým koncertním sálem a kvůli jejich požadavku na propočty provozních nákladů z letošního léta se zdrželo zahájení výběrového řízení a tím i samotná výstavba. Zato lidovci se STAN, Piráti nebo Zelení se Žít Brno by klidně stavěli hned.

Místo kauz partnerské neshody

Zmíněná témata jsou ta primární, která by měla komunální volby rozhodovat, do uvažování voličů nicméně promlouvá i řada dalších aspektů. Především u velkých měst se do výsledku promítá (ne)spokojenost s celostátní politikou. Tentokrát budou určitě hybatelem drahé energie a přístup vlády k řešení tohoto problému. Opoziční strany v Brně i ve Sněmovně, tedy hnutí ANO a SPD, se tak mohou svézt na vlně kritiky z posledních týdnů.

V samotném Brně se přitom téma energií promítá i do komunálních programů jako nikdy dřív. ODS obnovila myšlenku horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany, lidovci se vytasili s tepelnými čerpadly, Zelení se Žít Brno mají plány na další energetické úspory pomocí příspěvků domácnostem. Rozvoji fotovoltaiky či spalování štěpky pak fandí všechny strany.

Voliči budou jistě hodnotit i to, jakým způsobem členové stávající koalice řídili Brno poslední čtyři roky. Na rozdíl od opozičního ANO, které se potýkalo s korupční kauzou Stoka, za sebou nemají skandály ani politické krize, občas však připomínali rozhádané manžele, kteří si dělají naschvály a potřebují si dokázat, kdo je lepší.

Vrcholem vzájemných půtek bylo neschválení nového územního plánu, jejž měli na starosti lidovci, kteří reagovali odmítnutím podpory pro hokejovou arénu jakožto vlajkového projektu ODS, načež následovalo nepřidělení peněz na studii nové městské nemocnice, kterou podporují lidovci. To vše na jediné schůzi zastupitelů.

Právě šarvátky mezi těmito dvěma partnery budily dojem, že si koaliční strany samy sobě dělají opozici, když ANO mělo svých problémů kvůli Stoce a rozpadu brněnské buňky více než dost a SPD se čtyřmi zastupiteli toho příliš nezmohlo.

Právě neschválený územní plán má nepřímý dopad na peněženky brněnských obyvatel, protože bez rozvoje a výstavby, které by tento dokument umožnil v daleko větší míře než dnes, budou dál městu chybět byty a ceny těch nových budou stále stoupat.

Vzájemné ostřelování mezi ODS a KDU-ČSL spolu s ambicemi lidoveckého náměstka Petra Hladíka na primátorský post vyústily v situaci, kdy v Brně nevznikla po vzoru sněmovních voleb koalice SPOLU v plném složení ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Občanští demokraté jdou jen s „topkou“, zatímco lidovci k sobě zlákali STAN.

Kouzlo a úskalí koalic

Právě koalice hrají v letošních brněnských volbách prim. Větší strany čekají, že díky spojení posílí a budou se prát o vítězství, ty menší zase věří, že tentokrát překonají pětiprocentní hranici. Minule voliči rozdělili hlasy takovým způsobem, že jich rekordní množství propadlo a zmíněné strany jako STAN nebo TOP 09 zůstaly těsně před branami zastupitelstva.

Rovněž Zelení a Žít Brno minule při samostatné kandidatuře vypadli, i když prostým součtem by jejich výsledek překonal 8,5 procenta. Díky tomu, že cílí na podobnou skupinu voličů, nyní mají šanci, že se na společné kandidátce na magistrát vrátí.

Jen těsně se v posledních komunálních volbách přes pět procent přehouplo hnutí SPD, které tak nechce ponechat nic náhodě a spojilo se s Trikolorou a Moravany. A parťáky v podobě hnutí Slušní lidé, Zemanovců a České suverenity nalezli také komunisté, kteří se minule ze zastupitelstva vytratili.

Koalice ovšem nemusí mít jen pozitivní efekt, voličům jedné strany se nemusí zamlouvat spojení s jinou, třeba i kvůli osobnostem jednotlivých kandidátů. A ty hrají na komunální úrovni větší roli než v celostátních volbách, zvlášť díky systému, který umožňuje vybírat napříč stranami. Voliči tak mohou zahájit křížkovací mašinerii, díky níž kandidáti jedné strany přeskáčou ty z druhé, jak se to před rokem při sněmovních volbách stalo Pirátům ve spojení s hnutím STAN.