Umřeli mi důchodci, za osm tisíc vás vezmu, avizuje falešný inzerát zubařky

Opakované volby do obecního zastupitelstva v Moldavě na Teplicku skončí nejspíš u soudu. Chtějí se tak bránit především...

V Klášterci vybrali nový lázeňský dům, více lůžek doplní relax na střeše

Nový lázeňský dům s kapacitou až 200 lůžek by měl do několika let vzniknout v Klášterci nad Ohří. Firma Lázně Evženie,...