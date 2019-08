V chomutovském zooparku návštěvníky baví nový maskot, pandí kluk Maio

„Maskoti si umějí získat malé i velké fanoušky a návštěvníky. Ten náš bude svou roztomilostí bavit především děti,“ uvedla ředitelka Věra Fryčová.

Zoopark dosud maskota neměl, v minulosti používal pouze v logu jako tzv. erbovní zvíře zubra. „Pravděpodobně jsme první zoopark v republice, která má klasického maskota,“ připomněla ředitelka zooparku.

„Chtěli jsme, aby maskotem bylo roztomilé a vzácné zvíře. Panda se hodí skvěle,“ podotkla Fryčová s tím, že maskot má i jméno pandy, která v zooparku žije.

„Jméno Maio je krátké, zní cizokrajně a přitom se dá snadno zapamatovat,“ dodala ředitelka zooparku.

Podle Jakuba Nováka z oddělení marketingu, bylo složitější vybrat pro maskota jméno než podobu.

Maskot Maio Původně měl být holka, ale nenašlo se vhodné dívčí pojmenování. Nakonec je to díky vybranému jménu kluk.

Maskot nebude mluvit, všechno musí zvládnout jen gesty.

Oblek pandy má v sobě zabudovaný malý větráček, aby v něm bylo pro nositele příjemněji.

„V zooparku nemáme moc zvířat, která by se hodila zároveň na maskota. Tuleň by to mohl být těžko, medvěda má jako symbol skoro každý. Ale panda se na to hodí skvěle,“ říká.

Maio se bude objevovat na všech velkých akcích i jenom tak na vycházce po areálu. S návštěvníky nebude mluvit, vše musí zvládnout jen gesty. Časem bude možné si ho objednat třeba i na dětskou oslavu.

„Bude mít také vlastní facebookovou stránku, kde ho budou moci malí fanoušci sledovat,“ dodává Novák.



Zoopark chová už několik let dvě pandy červené, samce a samici. Nedávno se jim narodila dvě mláďata, zatím jsou ale očím návštěvníkům skryta, jsou ještě malá. Vidět je budou moci až v září.