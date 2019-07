Žatec chce od jiných měst získat příspěvky na fungování svého špitálu

Finanční pomoc schválili zastupitelé. Částka deset milionů korun je určena na chod nemocnice a bude vyplacena ve dvou splátkách – šest milionů nyní a další čtyři miliony korun na podzim. Zbývající čtyřmilionová suma, kterou město pošle, má pomoci udržet personál. Žatecká nemocnice se stejně jako mnoho dalších v Česku dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotnického personálu.

Zdravotnická zařízení si navzájem přetahují lékaře a sestry nabídkou různých benefitů a navyšováním platů. Odchodu zaměstnanců ze Žatce tak má zabránit takzvaný stabilizační příspěvek ve výši 30 tisíc korun. Pokud ho zaměstnanci přijmou, upíšou se nemocnici na určitou dobu.

„Nápad na stabilizační odměnu vzešel ode mě. Jde o projev vůle vůči zaměstnancům ve smyslu, my o vás stojíme a rádi bychom vám přispěli nějakými finančními prostředky,“ uvedl ředitel Jindřich Zetek s tím, že o něj má zájem zhruba 125 ze 150 stávajících zaměstnanců.

Podle ředitele nemusí ale ani stabilizační příspěvek personální situaci rapidně zlepšit. „Ani podpis stabilizační smlouvy neznamená, že pracovník neodejde. Pokud bude o něj opravdu jiná nemocnice stát, příspěvek Žatci za zaměstnance vyplatí, to se běžně děje. Podobně jsme přijali několik zaměstnanců i my,“ dodal Zetek.

Vedení města chce současně jednat jak s Ústeckým krajem, tak městy a obcemi v okolí o jejich finančním zapojení do fungování nemocnice. Žatecký špitál je totiž jediný v oblasti s více než 80 tisíci obyvateli.

Město nemocnici pomáhá pravidelně

„Městu není stávající situace lhostejná. Pokusíme se udělat všechny kroky, aby se na financování nepodílelo samotné město, ale i další. Šedesát procent pacientů, které loni žatecká nemocnice léčila, nebydlelo v Žatci. V podstatě nejsme městská, ale okresní nemocnice,“ upozornil místostarosta Radim Laibl (ANO) s tím, že finanční příspěvky od okolních obcí by pomohly především s nákupem nových zdravotnických přístrojů či jejich opravou.

Není to poprvé, co město nemocnici finančně pomáhá. Loni do ní nalilo přes deset milionů korun, organizace přesto skončila ve ztrátě pět milionů korun. Mimořádné příspěvky na provoz dostávala nemocnice i v dřívějších letech. Kvůli odchodu lékařů musela nemocnice loni uzavřít porodnici. Doplnit stav se dosud nepodařilo a rodičky tak musejí jezdit do okolních měst.

„Požadavky na personální zajištění jsou zde natolik přísné, že doplnit požadovaný personál je spíše teoretickou možností. Náklady by byly obrovské a reálný, nízký počet porodů je ekonomiky příliš nevýhodný parametr. Vzhledem k dostupnosti porodnic je tedy další existence té v Žatci otázkou,“ uvedla nemocnice ve výroční zprávě za rok 2018.

Osm měsíců bylo loni uzavřeno také dětské oddělení, to se nakonec podařilo otevřít. Podle Zetka je ale personální situace v celé nemocnici napjatá.