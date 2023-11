Vylepšení nemocnice je v ohrožení. Žatec viní projektanta, přestal komunikovat

„Pan projektant nám do toho, pro mě naprosto z nepochopitelného důvodu, hodil vidle. Nějakou dobu s námi vůbec nekomunikoval. Je to velmi nestandardní a neprofesionální,“ řekl starosta Žatce Radim Laibl (ANO). Dotace by přitom mohly dosahovat výše desítek milionů korun.

Příprava na výstavbu nového urgentního příjmu a rozšíření oddělení následné péče běží už několik let. Vychází z takzvaného generelu, nebo-li plánu rozvoje nemocnice.

Výběrové řízení na projektanta radnice vyhlásila loni. Zakázku vysoutěžila firma JIKA-CZ, přičemž podle smlouvy jí mělo město za odvedenou práci zaplatit sedm milionů korun. Redakce MF DNES kontaktovala jejího zástupce Jiřího Slánského. Ten důvody ukončení spolupráce s městem nevysvětlil. Prý o nich ale informoval úřad už před několika měsíci.

Radnice narychlo vyhlásila novou veřejnou soutěž a přeje si, aby už nenastalo další zdržení. „Doufám, že nový projektant se k tomu postaví lépe a budeme mít projekty do května příštího roku, abychom stihli podat žádost o dotaci,“ dodal starosta s tím, že po původním projektantovi bude radnice zřejmě požadovat finanční sankci.

Žatecká nemocnice je poskytovatelem zdravotní péče pro 84 tisíc lidí ve spádové oblasti Lounsko.