Šest lidí v kauze skládky Celio u Litvínova poslal soud do vazby

Nebezpečné odpady odvážené z Nelahozevsi jsou ukládány na skládku Celio, jejímž provozovatelem je společnost Purum Kraft. ČT uvedla, že do vazby soud mimo jiné poslal ředitele skládky Reného Konečného a předsedu představenstva Purum Kraft Daniela Krafta.

„Můžu potvrdit, že soud všem návrhům, tak jak jsem je podal, dnešního dne vyhověl. To znamená, shledal důvod pro trestní stíhání u všech devíti obviněných. V případě tří z nich nahradil vazbu jinými instituty a v případě šesti dalších obviněných je vzal do vazby,“ řekl ČT Matula.

„Shledal u nich důvodnou obavu, že by mohli uprchnout z důvodu vysokého trestu, který jim hrozí a že by mohli ovlivňovat svědky. V případě jednoho, že by mohl v trestné činnosti pokračovat,“ dodal.

Další trestné činy

Kromě devíti lidí čelí v případu stíhání také dvě právnické osoby. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová řekla již dříve, že stíhání je vedeno pro trestné činy obecného ohrožení, podvodu, poškození a ohrožení životního prostředí a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Trestné činy podle ní souvisejí s veřejnou zakázkou ministerstva financí s názvem „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací skládky Nelahozeves Kaučuk společnosti Unipetrol,“ řekla Bradáčová.

Mluvčí skupiny Orlen Unipetrol Pavel Kaidl řekl, že firma není ani zadavatelem, ani realizátorem likvidace ekologických zátěží na zmíněné skládce. „Věříme, že bude vše řádně prošetřeno a jsme připraveni s příslušnými úřady plně spolupracovat,“ uvedl ve čtvrtek.

Provozovatel skládky, firma Purum Kraft, ve čtvrtek oznámila, že nemá k dané věci žádné informace.

Zakázku v roce 2016 vyhrála podle serveru Deník N společnost Aquatest, která spolu s Celiem patří do skupiny Purum Kraft. Všechny zmíněné společnosti spojuje také osoba manažera Daniela Krafta.

Podle nejmenovaných zdrojů Deníku N jsou obviněné právě firmy Celio a Aquatest a také Kraft. Celio však Kraftovi podle údajů z obchodního rejstříku nepatří. V případě této firmy je jediným akcionářem Jaroslav Kříž, který je podle serveru přítelem kontroverzního podnikatele Tomáše Pitra.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) loni v létě při neohlášené kontrole našla na skládce Celio sudy s obsahem styrenových smol. Na základě toho rozhodla kvůli hrozbě bezprostředního závažného dopadu na životní prostředí o omezení skládkování.

Styren je vysoce hořlavý. Firma Purum Kraft tehdy uvedla, že se jednalo o odpady z uskutečňované státní zakázky, která se týká skládky Nelahozeves Kaučuk společnosti Unipetrol. Zakázka byla podle tehdejšího vyjádření firmy v souladu s integrovaným povolením a provozními řády. Omezení v provozu skládky je podle ČIŽP v současnosti stále platné.

Na skládce Celio v minulosti opakovaně hořelo. Například v roce 2018 škoda po jednom z těchto požárů dosáhla 100 milionů korun. Problémy měla v minulosti také firma Purum, která je s Purum Kraft majetkově a personálně propojená. Společnost dostala předloni pokutu 1,3 milionu korun za porušení bezpečnosti práce, které vedlo v Hamru na Jezeře na Českolipsku k výbuchu a smrti jednoho z pracovníků.

Při nečekané chemické reakci při likvidaci nebezpečných odpadů se 19. listopadu 2019 v Hamru na Jezeře zranilo osm pracovníků, jeden z nich zraněním podlehl.