Most mnoho problémů nemá. Až na problémové obyvatele, říká primátor

Výsledky ankety vyvolaly rozruch i na posledním zasedání městských zastupitelů. Jak se na celé hodnocení díváte?

Neříkám, že Most je extra skvělé místo k žití, ale zároveň si nemyslím, že toto hodnocení a umístění reflektuje skutečnost. Myslím si, že i v Ústeckém kraji jsou města, která jsou na tom daleko hůře než my, a přesto se umístila před námi, což úplně nechápu. S výsledky nejsme spokojení. Stejné problémy, jako máme my, má i zbývajících 60 až 70 procent měst v republice. A speciálně když porovnáme hodnocení měst z Ústeckého a Moravskoslezského kraje, kde máme dost podobné potíže, tak je hodnocení diametrálně odlišné.

Byť se Chanov generačně obměňuje, tak za to, jak vypadá, si mohou místní sami. Jan Paparega primátor Mostu